2021 lijkt een belangrijk jaar voor de Mac te gaan worden. Van nieuw ontworpen MacBooks tot een gloednieuwe iMac, allemaal met Apple's eigen chips: in deze vooruitblik op de Mac in 2021 lees je wat je kan verwachten.

In 2020 gaf Apple het startschot voor de Apple Silicon-Macs, maar de nieuwe MacBook Air, Mac mini en MacBook Pro met M1-chip zijn nog maar het begin. In 2021 staat er veel te gebeuren op het gebied van de Mac. De afgelopen jaren bracht Apple regelmatig zogenaamde spec-bumps uit: betere prestaties, maar dan in hetzelfde jasje. Dit jaar worden beide aspecten vernieuwd, bij een groot aantal modellen. We verwachten nieuwe designs, betere prestaties én de terugkeer van een aantal geliefde functies. In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen voor de Mac in 2021.

Vooruitblik op 2021 In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar Apple’s nieuwe producten voor dit komende jaar. We vatten wekelijks samen wat je kan verwachten wat betreft de verschillende productcategorieën. Van de nieuwste geruchten tot voorspellingen op basis van de vorige versies: met deze vooruitblik weet je wat je te wachten staat. Deze week draait alles om de Mac: van MacBooks tot Mac-desktops.



#1 Mac in 2021: welke modellen gaat Apple uitbrengen?

De afgelopen maanden hebben we meermaals geruchten voorbij zien komen over nieuwe Mac-modellen, zoals een nieuwe iMac en extra krachtige MacBook Pro. Maar onlangs kregen we een duidelijker beeld wat Apple dit jaar zoal uit gaat brengen. In het geruchtencircuit zijn sterke aanwijzingen dat Apple dit jaar met deze nieuwe modellen op de proppen komt:

14- en 16-inch MacBook Pro

24-inch iMac

Nieuwe Mac Pro in twee versies

Nieuw extern display, als goedkoper alternatief voor Pro Display XDR

Genoeg dus om naar uit te kijken en elk model krijgt een aantal grote en minder grote vernieuwingen.

#2 Design voor de nieuwe Macs in 2021

Apple’s Macs en MacBooks hebben inmiddels al een aantal jaar hetzelfde design. De grootste designupdate van de MacBook stamt uit 2016, terwijl de iMac er al sinds 2012 hetzelfde uit ziet. Wat dat betreft kun je dit jaar grote veranderingen verwachten, met als grote overeenkomst een strakker en platter design.

MacBook Pro

Apple zou dit jaar kiezen voor een aangepast design, waarbij het enigszins afgeronde ontwerp plaatsmaakt voor een meer hoekig design. De nieuwe modellen passen daardoor meer bij de iPhone 12-serie en de huidige iPad Pro en iPad Air, die allemaal hoekige ontwerpen hebben. Hoewel de zijkanten van de huidige MacBook Pro-modellen wel vlak zijn, loopt er bij de onder- en bovenkant nog wel een bolling. Een vernieuwd ontwerp zou hier vanaf stappen, waardoor de MacBook Pro dus een stuk hoekiger wordt dan je van Apple gewend bent, zo beweert een betrouwbare Apple-analist.

iMac

Qua designveranderingen kun je het meest verwachten van de nieuwe iMac. Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple kiest voor een iMac met veel dunnere schermranden en een strakker ontwerp, dat wat weg heeft van Apple’s huidige Pro Display XDR. Dat betekent ook dat de achterkant plat wordt, terwijl de behuizing nu nog helemaal afgerond is. Het design van het Pro Display XDR is geliefd en kenmerkend dankzij het kaasrasp-achtige ontwerp. Of Apple het design één-op-één over gaat nemen is nog de vraag, maar in ieder geval kun je wel grote veranderingen verwachten. Apple zou twee nieuwe

Mac Pro

Voor de Mac Pro werkt Apple aan twee nieuwe versies. Eentje is een directe opvolger van de Mac Pro uit 2019 met een ongewijzigd design. Het andere model is een kleinere versie die ongeveer de helft van het formaat van de huidige Mac Pro heeft. Het nieuwe model zou vooral gemaakt zijn van aluminium en overeenkomsten hebben met de vroegere Power Mac G4 Cube. Dit model wordt door fans gezien als één van Apple’s mooiste computers.

Nieuw extern display

Bij deze nieuwe Mac Pro hoort ook een extern scherm. Apple heeft lange tijd het Thunderbolt Display gemaakt, maar stopte daar in 2016 mee. Sinds 2019 is er wel het Pro Display XDR, maar die is vanwege het hoge prijskaartje vooral interessant voor professionals. Daarom komt er een goedkoper alternatief, al weten we nog niet hoe deze eruit gaat zien. Waarschijnlijk past het ontwerp meer bij de nieuwe aankomende iMac, dus we verwachten zeker enkele designelementen die we kennen van het Pro Display XDR.

#3 Prestaties voor de Mac in 2021: meer Apple Silicon

Eind 2020 maakte de Apple Silicon M1-chip zijn intrede. De ervaringen zo grotendeels positief: qua prestaties zijn de nieuwste MacBooks een stuk sneller én energiezuiniger. Waarschijnlijk gaat Apple een groot deel van de aankomende Macs een nieuwe chip gebruiken, al komt er ook nog een Intel-model.

MacBook Pro

Afgelopen najaar werd alleen de basisversie van de 13-inch MacBook Pro en de MacBook Air voorzien van de M1-chip. De high-end MacBooks zitten nog steeds met Intel-chips, te weten de duurste 13-inch en de krachtige 16-inch MacBook Pro. In 2021 wil Apple de opvolgers van deze modellen voorzien van een volgende generatie chip die Apple zelf ontworpen heeft. Belangrijk daarbij is de langere batterijduur, maar ook verbeterde graphics en meer cores. Wat exact de verbeteringen zijn ten opzichte van de M1-chip is nog onduidelijk. Het is niet ondenkbaar dat Apple kiest voor M1X of een dergelijke variant, om aan te duiden dat deze chip vooral bedoeld is voor de meest krachtige MacBooks. Diezelfde tactiek gebruikt Apple nu ook al bij de iPad Pro.

Bekijk ook M1-chip voor Apple Silicon: alles wat je wilt weten Apple heeft een eigen processor voor de Mac ontwikkeld de M1. Deze biedt zeer goede performance en is tegelijk erg energiezuinig. Met acht kernen en een krachtige Neural Engine en GPU gaat Apple ervoor zorgen dat je MacBook nog krachtiger is en langer meegaat op een batterij. Alles wat je moet weten lees je in deze uitleg!

iMac

De nieuwe iMac maakt voor het eerst de overstap van Intel naar de eigen Apple-chips. Dat levert in het geval van deze desktop dus vooral betere prestaties op, omdat batterijduur hier geen rol speelt. Het gaat dan waarschijnlijk om dezelfde chip als in de nieuwste high-end MacBooks, dus verwacht daar dan ook dezelfde prestaties. We denken wel dat Apple nog opties houdt om de iMac uit te breiden en zelf samen te stellen, bijvoorbeeld met meer SSD-opslag. Apple gebruikt vermoedelijk centraal geheugen, zoals ze nu ook al met de nieuwste MacBooks doen. Welke uitbreidingsopties er allemaal komen, is niet duidelijk.

Mac Pro

De grote Mac Pro als opvolger van de Mac Pro uit 2019 krijgt vermoedelijk nog steeds een Intel-chip. Dit model biedt de meest geavanceerde opties dankzij het modulaire ontwerp, waardoor dit type apparaat waarschijnlijk nog niet klaar is voor een chip van Apple zelf. Welke prestatieverbeteringen de directe Mac Pro-opvolger krijgt, is daardoor nog lastig te voorspellen. De kleinere variant krijgt echter wél een Apple-chip. Het gaat dan vermoedelijk ook om dezelfde chip als in de nieuwe iMac en high-end MacBook Pro’s.

#4 Displays in de nieuwe 2021 Macs: groter en beter

Qua display gaat Apple dit jaar vermoedelijk ook een aantal grote veranderingen doorvoeren. De schermen van de nieuwe Mac line-up van 2021 worden niet alleen groter, maar ook de kwaliteit moet erop vooruit gaan.

MacBook Pro

Momenteel heeft Apple nog de 13- en 16-inch MacBook Pro in het assortiment. Het 16-inch scherm was de opvolger van de vroegere 15-inch en datzelfde staat nu ook de 13-inch versie te wachten. Apple kiest zeer waarschijnlijk voor een 14-inch display, dat mogelijk gemaakt wordt door dunnere schermranden. We denken dat de 14-inch MacBook Pro dus qua afmetingen ongeveer gelijkt blijft, maar dan wel dus met een iets groter scherm.

Qua beeldkwaliteit gaan de twee er ook op vooruit. Volgens Bloomberg komt Apple met een helderder display met hoger contrast. Hoewel de bron niet spreekt over welke schermtechniek Apple daarvoor gaat gebruiken, is een mini-LED display niet uitgesloten. Geruchten over een MacBook met mini-LED gaan al jaren, ook van betrouwbare Apple-analisten. De productie van de eerste mini-LED MacBook zou in het tweede kwartaal van 2021 gepland staan en dat komt overeen met de mogelijke release van de 2021 MacBook Pro-modellen.

Bekijk ook Mini-LED: wat je moet weten over deze nieuwe schermtechniek In deze uitleg lees je wat je moet weten over mini-LED. Apple wil deze techniek waarschijnlijk gaan gebruiken voor Macs en iPads, zij het in de toekomst.

iMac

De iMac krijgt vermoedelijk een 24-inch display, als opvolger van de huidige 21,5-inch iMac. Er komen twee varianten, maar welk formaat de tweede variant krijgt is nog onduidelijk. Het zou ons niet verbazen als Apple kiest voor bijvoorbeeld 32-inch. Doordat de schermranden een stuk dunner worden, kan Apple in nagenoeg dezelfde afmetingen een veel groter scherm stoppen. Schermen en computers hebben tegenwoordig een veel groter scherm dan toen Apple de iMac voor het laatste vernieuwde in 2012. Welke schermtechniek de nieuwe iMac gaat gebruiken, is nog onduidelijk. Omdat het over aanzienlijk grotere formaten gaat, denken we niet dat Apple kiest voor mini-LED. Dit zou de nieuwe modellen namelijk meteen een stuk duurder maken. Wellicht dat Apple de Liquid Retina-techniek naar de Mac kan brengen. We kennen dit al van de huidige iPad Pro en iPad Air. Hierdoor zijn ook dunnere randen mogelijk.

Apple’s nieuwe externe scherm

Wat betreft Apple’s externe display tasten we nog in het duister over welke schermtechniek en -formaat Apple gaat gebruiken. Apple’s vroegere Thunderbolt-display had een formaat van 27-inch en was ook gebaseerd op de grootste iMac. Als Apple dit doorzet, zou een extern scherm van 32-inch ons niet verbazen. Hoewel dit formaat dan hetzelfde is als het Pro Display XDR, kan Apple flink geld besparen op beeldkwaliteit en gebruikte materialen. Het is niet zozeer het formaat wat het Pro Display XDR zo duur maakt, want het is vooral de technieken en high-end beeldkwaliteit.

#5 Overige functies Apple’s 2021 Mac line-up

Er is nog een aantal andere geruchten die we de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen. Dit heeft dan vooral betrekking op de nieuwste MacBook Pro-modellen. Zo verwachten we deze functies in de MacBook Pro 2021:

Terugkeer van MagSafe

Meer verschillende poorten

Terugkeer fysieke functietoetsen: geen Touch Bar

Terugkeer van MagSafe

MagSafe was jarenlang een populaire functie van de MacBook-serie. Met MagSafe bevestig je de oplaadkabel magnetisch aan de MacBook. Dit zorgt er niet alleen voor dat je niet ziet te priegelen met het steken van een kabel in een oplaadpoort, want de kabel valt automatisch op z’n plek. Daarnaast hoef je niet bang te zijn dat de kabel de MacBook van je bureau sleept als iemand erachter blijft hangen, want door de magneet schiet hij makkelijker los.

Apple zou in de nieuwe MacBook Pro 2021-modellen voor het opladen usb-c dus weer vervangen door MagSafe. Het is echter onduidelijk of opladen via usb-c dan helemaal niet meer mogelijk is. Het voordeel daarvan bij de huidige modellen is dat je zowel links en rechts kan opladen. Om dit ook bij de nieuwste modellen mogelijk te maken, moet Apple aan beide kanten een MagSafe-poort inbouwen. Wat we wel weten is dat MagSafe ervoor zou zorgen dat opladen een stukje sneller gaat. Dat zien we nu ook al bij MagSafe op de iPhone 12, dat sneller is dan gewoon draadloos opladen. Lees ook onze verwachtingen van MagSafe 3 in de aankomende MacBooks.

Meer poorten

Analist Ming-Chi Kuo denkt ook dat Apple meer poorten gaat toevoegen. Sinds 2016 is de MacBook Pro louter voorzien van usb-c, waardoor je vaker usb-c-docks of -hubs nodig hebt om bijvoorbeeld een usb-stick of ethernetkabel aan te sluiten. Bij de nieuwe modellen zou je minder afhankelijk zijn van dongles en adapters. Het is een wens van veel professionele MacBook-gebruikers om bijvoorbeeld weer een SD-kaart slot te hebben, maar we weten nog niet voor welke aansluitingen Apple kiest. Usb-c blijft in ieder geval aanwezig. We denken niet dat Apple terugstapt op usb-a.

Geen Touch Bar meer

Een omstreden keuze bij de vernieuwing in 2016 was de komst van de Touch Bar, ter vervanging van de fysieke functietoetsen. Apple was ervan overtuigd dat de Touch Bar iets toevoegde, maar na ruim vier jaar kunnen we toch wel concluderen dat het vooral een gimmick is. Professionals zien dan ook vaak liever weer fysieke functietoetsen. Het voordeel daarvan is dat je ze op de tast kan gebruiken, zonder dat je dus naar het toetsenbord hoeft te kijken. De afgelopen jaren heeft Apple de fysieke escapetoets al teruggebracht naar aanleiding van klachten van gebruikers, dus bereid je maar voor op het afscheid van de Touch Bar.

We denken overigens dat Apple meteen kiest voor dezelfde functietoetsen als in de nieuwste MacBook Air. Daar heeft Apple een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals een specifieke knop voor Spotlight en Niet Storen.

#6 Prijs en release: wanneer in 2021 komen de nieuwe Macs?

De grote vraag blijft altijd wanneer de nieuwe Macs uitkomen en hoeveel ze gaan kosten. We denken dat de nieuwe modellen verspreid over het jaar uitgebracht worden. Op basis van releases van de afgelopen jaren, denken we aan deze planning:

Nieuwe 2021 MacBook Pro’s: midden 2021 (juni/juli)

iMac: eind 2021

Nieuwe Mac Pro-modellen: eind 2021

Apple’s externe display: eind 2021

Qua prijs denken we dat Apple vasthoudt aan ongeveer dezelfde prijsklassen. De huidige high-end MacBook Pro 13-inch en 16-inch zijn te koop voor respectievelijk €2.129,- en €2.699,-. Zoals afgelopen najaar wel bleek, houdt Apple de prijs ongeveer gelijk of zijn de nieuwste modellen zelfs iets goedkoper.

De nieuwe iMac verwachten we voor zo’n €1.500,- voor het kleinste model en €2.100,- voor het grote model. De nieuwe Mac Pro’s zullen een stuk duurder zijn, al is het lastig om daarvoor een inschatting te maken. Als je uitkijkt naar Apple’s nieuwe externe display, dan denken we dat je daar straks ongeveer zo’n €1.000,- tot €1.500,- voor moet betalen. Deze prijs ligt in de richting van het vroegere Thunderbolt-display.

Lees ook ons eerdere deel in deze artikelserie, waarin we vooruitblikken op de AirPods in 2021.