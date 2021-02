Wat brengt de Apple Watch in 2021? Wat is er nu al bekend en krijgen we in Nederland eindelijk eens de cellular-versie? Hoe zit het met de Apple Watch SE? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van de Apple Watch in 2021.

De Apple Watch gaat dit jaar alweer zijn zevende levensjaar in. In 2015 bracht Apple het allereerste model uit en sindsdien is de Apple Watch elk jaar geëvolueerd tot de smartwatch die het nu is. Maar Apple heeft voor 2021 ongetwijfeld nog meer plannen. Krijgen we een nieuw design, welke gezondheidsfuncties komen eraan en waar blijft toch de 4G Apple Watch? We zetten de verwachtingen voor de Apple Watch in 2021 op een rij.

#1 Apple Watch in 2021: welke modellen komen er?

Apple brengt doorgaans elk jaar één nieuw model uit. Hierop zijn twee uitzonderingen geweest. In 2016 bracht Apple de Apple Watch Series 1 én Series 2 uit en afgelopen najaar in 2020 verschenen de Apple Watch Series 6 én de Apple Watch SE. Hoe ziet de line-up er dit jaar uit? Wij denken dat Apple kiest voor deze modellen:

Apple Watch Series 7 (nieuw)

Apple Watch SE (2020-model)

Dat betekent dat Apple dus vasthoudt aan twee modellen. We denken niet dat de Apple Watch SE dit jaar een nieuwe versie krijgt. De Apple Watch SE neemt vermoedelijk de plek in van de Apple Watch Series 3, door de prijs te verlagen. Dat vinden wij de meest logische keuze, aangezien de Apple Watch Series 3 in 2021 geen goede koop meer is.

#2 Design van de Apple Watch in 2021: tijd voor iets nieuws?

Apple hanteert sinds de Apple Watch Series 4 uit 2018 hetzelfde ontwerp. Anno 2021 vinden we dit design eigenlijk nog steeds prima, maar er gaan wel geruchten dat Apple in 2021 een nieuw design voor de Apple Watch door zou kunnen voeren. De Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat Apple kiest voor een ‘significante verandering in de vormfactor van de Apple Watch’, maar wat dat precies betekent is nog maar de vraag. Onlangs schreven we wel over een concept van een Apple Watch met vlakke zijkanten

Wel zouden we graag zien dat Apple de Apple Watch iets dunner gaat maken. Dat is ze met de Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE weliswaar gelukt, maar het verschil met de voorganger is maar 0,3 millimeter. We zouden het prettig vinden als Apple dit jaar echt een slag kan slaan met een slanker ontwerp.

Qua materialen voor de kast denken we niet dat er dit jaar iets verandert. Dat betekent dat Apple wederom kiest voor aluminium, roestvrij staal en titanium. Het zou ons overigens niets verbazen als rood en blauw exclusief voor de Apple Watch Series 6 blijft, zeker als Apple voor de nieuwe Apple Watch Series 7 kiest voor een groter herdesign.

#3 In 2021 eindelijk met 4G in Nederland?

Al jaren zitten we er in Nederland op te wachten: de komst van de 4G Apple Watch. Al sinds de Apple Watch Series 3 biedt Apple deze optie in een aantal landen. De afgelopen jaren zijn er flink wat landen bijgekomen. Eind 2020 kwam zelfs België erbij, dankzij Telenet. Inmiddels is een groot deel van Europa voorzien, met Ierland en Nederland als meest opvallende afwezigen. Gaat het dit jaar dan gebeuren?



Als we kijken naar de uitrol van Apple Pay, zien we een soortgelijk patroon. Ook daar waren landen als België, Luxemburg, Nederland en Portugal één van de laatste landen die ondersteuning kregen. Inmiddels hebben zowel Portugal als België de 4G Apple Watch, dus we hebben goede hoop dat het in 2021 ook in Nederland gaat gebeuren. Nu maar hopen dat de providers daar net zo over denken, maar die houden vooralsnog de lippen stijf op elkaar.

#4 Display in Apple Watch van 2021: overstap naar micro-LED?

Apple investeert al een paar jaar in de ontwikkeling van micro-LED. Een micro-LED-scherm is helderder, maar ook wat dunner. Dat klinkt als de perfecte kandidaat voor de Apple Watch, maar de meest recente geruchten voorspellen dat het nog wel tot 2022 of 2023 kan duren voordat er fatsoenlijke productie kan zijn voor dergelijke displays.

Qua formaat denken we dat Apple vasthoudt aan de huidige modellen: 40mm en 44mm. Deze schermformaten zijn eigenlijk voor iedereen meer dan genoeg. Ook de vormfactor is voor de meeste mensen prima, al is er een groep die nog altijd hoopt op een ronde Apple Watch. Wij denken echter niet dat Apple daaraan werkt. Er zijn ook geen geruchten geweest, afgezien van wat concepten van een ronde Apple Watch.

#5 Welke functies krijgt de Apple Watch in 2021?

De Apple Watch focust ieder jaar op gezondheid en dat zal dit jaar niet anders zijn. De nieuwste geruchten denken dat de Apple Watch Series 7 een glucosemeter krijgt. Apple zou al jaren bezig zijn met het meten van je bloedsuikerspiegel via de Apple Watch. Er zou zelfs een geheim diabetes-team bij Apple zijn, die zich hier volop gestort heeft.

Over andere verbeteringen is nog weinig bekend. We verwachten in ieder geval dat Apple een nieuwe en betere chip in de Apple Watch stopt. Hoewel de S6-chp van de Apple Watch Series 6 erg snel is, denken we dat er nog veel te winnen is op het gebied van energiezuinigheid. We hopen dan ook dat een nieuwe chip kan zorgen voor een langere accuduur, wat vooral van pas komt bij het bijhouden van je slaap. Je kan nu ook de Apple Watch dragen tijdens het slapen, maar als je dan zeker wil weten dat hij nog één of twee dagen mee gaat (afhankelijk van de leeftijd van de Apple Watch) moet je wel tussentijds bijladen. Het zou fijn zijn als dit zonder bijladen mogelijk is.

Ook voor het always-on-display hopen we verbeteringen te zien. Bij de Apple Watch Series 6 heeft Apple het always-on-display helderder gemaakt, maar we zouden ook graag zien dat het scherm in meer situaties handige informatie toont. Bij een timer keert het display bijvoorbeeld naar de always-on status waarbij alleen het tijdstip getoond wordt.

#6 Prijs en release van Apple Watch in 2021

We denken dat Apple de nieuwe Apple Watch in september 2021 uit gaat brengen, in lijn met voorgaande jaren. Nieuwe Apple Watches verschenen altijd in september en dat zal dit jaar vermoedelijk niet anders zijn. Tussentijds verwachten we nog wel wat nieuwe bandjes voor de huidige modellen, zoals in de lente (ergens eind maart) en in de zomer (eind juni). Nieuwe modellen van de bandjes verwachten we niet.

Qua prijs denken we niet dat Apple iets gaat veranderen, behalve aan de Apple Watch SE. We verwachten daarom deze prijzen:

Apple Watch Series 7: €429,- (40mm) | €459,- (44mm)

Apple Watch SE (verwachte prijs): €219,- (40mm) | €249,- (44mm)

Als je niet kan wachten op deze nieuwe modellen, lees dan onze Apple Watch vergelijking voor het kiezen van het beste model. Wil je de Apple Watch kopen, dan vind je in ons overzicht alle actuele prijzen.

