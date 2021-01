‘iPhone 13 is ietsje dikker’

De twee Pro-modellen krijgen volgens de Japanners dezelfde cameramodule. Nu is het nog zo dat de iPhone 12 Pro Max een meer geavanceerde camera heeft, waardoor potentiële kopers voor een dilemma stonden: kiezen voor de betere camera, of voor een draagbaarder formaat? Mac Otakara heeft de informatie ontvangen van Chinese toeleveranciers. Zij beweren dat alle iPhone 13-modellen hetzelfde design houden met platte zijkanten, net zoals de iPhone 12-serie. In de lengte en breedte blijven de toestellen hetzelfde, maar ze worden wel 0,26mm dikker.



Eén cameramodule

Aan de achterkant is wel iets nieuws te zien. De camerabult blijft hetzelfde, maar Apple zou saffierglas willen gebruiken om de drie lenzen af te dekken. In plaats van drie losse cirkels voor de camera’s ziet het eruit als één grote cameramodule. Deze wordt 0,9mm dikker.



Deze iPhone 13 mockup geeft een indruk van de cameramodule, al gokken we dat Apple niet voor een dergelijk kleureffect gaat kiezen.

De cameramodules van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zouden identiek zijn, dus mogelijk krijgt ook de normale Pro ook een supergroothoeklens met sensor shift stabilisatie en 2,5x zoom.

De kleinere notch wordt mogelijk door een onderdeel van de TrueDepth-camera te verplaatsen. Het is de tweede keer dat er geruchten circuleren over een kleinere notch voor 2021, dus mogelijk zit er een kern van waarheid in. Volgens eerdere geruchten krijgen alle iPhone 13-modellen een LiDAR-scanner, niet alleen de Pro-modellen. Ze worden op het gebruikelijke moment in september verwacht, dit jaar zonder vertraging door COVID-19. Een groot vraagteken is de ondersteuning voor LTPO OLED-schermen met een verversingsgraad van 120 Hz. Waar we in ieder geval al wel met zekerheid van kunnen uitgaan is dat er een gloednieuwe A15-chip in zit, die nog sneller is.