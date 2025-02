Hoewel het nog wel even duurt voordat Apple de iPhone 17 serie gaat uitbrengen, zetten wij in dit artikel alvast op een rijtje wat de details van de schermen in de nieuwe reeks iPhones gaan zijn.

Met de komst van de iPhone 17-serie in het najaar van 2025 duiken steeds meer geruchten op over de schermtechnologie die Apple gaat gebruiken. Waar eerdere generaties al flinke stappen zetten op het gebied van helderheid, verversingssnelheid en energie-efficiëntie, lijkt Apple nu opnieuw eigenschappen te vernieuwen. Volgens insiders en analisten kunnen we onder andere een kleiner Dynamic Island, verbeterde OLED-technologie en mogelijk zelfs een geheel nieuw formaat verwachten. In dit artikel zetten we alle verwachtingen en geruchten over de schermen van de iPhone 17-serie op een rij.

#1 Formaten iPhone 17-serie

Met de iPhone 17-reeks worden de schermformaten verder geoptimaliseerd. Waar de iPhone 16-modellen allemaal verschillende formaten hadden, krijgen de iPhone 17 en iPhone 17 Pro naar verwachting beide een 6,3-inch OLED-display. Dit betekent dat het standaardmodel van de iPhone 17 iets groter wordt dan zijn voorganger, die een 6,1-inch scherm had. Daarnaast introduceert Apple mogelijk de iPhone 17 Air als opvolger van de Plus-modellen, met een schermformaat van 6,6-inch. De iPhone 17 Pro Max behoudt exclusieve status met een groot 6,9-inch display.

Bekijk ook Gerucht: ‘Dit wordt de iPhone 17 line-up van 2025 (met de dunste iPhone ooit)’ De nieuwste geruchten over de iPhone 17: er komen in 2025 weer vier nieuwe modellen. Er zijn ook al wat specificaties van de iPhone 17 line-up gelekt. Dit is wat de geruchten nu zeggen.

Dit zijn de verwachte specs van de iPhone 17-schermen:

iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,3-inch 6,6-inch 6,3-inch 6,9-inch Dynamic Island ✅ ✅ ✅ ✅ (mogelijk kleiner) ProMotion ✅ ✅ ✅ ✅ Always-on ✅ ✅ ✅ ✅ HDR ✅ ✅ ✅ ✅ Maximale helderheid 2000 nits 2000 nits 2000 nits 2000 nits Minimale helderheid 1 nit 1 nit 1 nit 1 nit

#2 Schermtechniek in iPhone 17-serie

De iPhone heeft inmiddels al jaren een OLED-scherm en dat is bij de iPhone 17-serie niet anders. Maar het ene OLED-scherm is het andere niet. Zo kregen de iPhone 16 Pro-modellen een verbeterd OLED-scherm van de M-serie van Samsung. Dat leverde bijvoorbeeld een verbeterde helderheid op. Volgens bronnen bij het Chinese Weibo gaat Apple dit jaar voor alle iPhone 17-modellen dit verbeterde M14-paneel van Samsung gebruiken. Dat zou dus betekenen dat elke nieuwe iPhone dezelfde schermkwaliteit heeft. Of dit er ook voor zorgt dat de schermranden bij de gewone iPhone 17 (en iPhone 17 Air) net zo dun worden als bij de iPhone 17 Pro, is nog de vraag.

#3 ProMotion & Always-on in iPhone 17

Tot nu toe waren ProMotion-schermen exclusief voor de Pro-modellen van de iPhone, maar met de iPhone 17 lijkt Apple deze trend te doorbreken. Volgens geruchten krijgen zowel de iPhone 17 als de iPhone 17 Air een LTPO-scherm met variabele verversingssnelheid. Dit betekent dat beelden met 120Hz vloeiender ogen, terwijl het scherm zichzelf kan terugschalen naar 1Hz bij gebruik van het Always-on display. Dat zorgt voor een soepelere gebruikservaring én een betere batterijduur. Dankzij always-on staat het scherm dus altijd aan, zelfs als je je iPhone vergrendelt.

Bekijk ook ProMotion: de voordelen van deze 120 Hz schermtechniek Dankzij ProMotion zien animaties er op een scherm een stuk beter uit. ProMotion is een schermtechniek van Apple die zorgt voor een hoge refresh rate, waardoor alles veel soepeler oogt. Hier lees je er alles over.

#4 Dynamic Island in iPhone 17

De iPhone 17-serie lijkt geen grote veranderingen te krijgen op het gebied van het Dynamic Island. Volgens recente rapporten, waaronder van analist Ming-Chi Kuo, blijft het ontwerp grotendeels hetzelfde als bij eerdere modellen. Nieuwe geruchten melden echter wel dat de iPhone 17 Pro Max een kleiner Dynamic Island krijgt door een geïntegreerd Face ID-systeem.

Bekijk ook iPhone 17: wordt het Dynamic Island nou wel of niet kleiner? Uit verschillende bronnen worden geruchten verspreid over het nieuwe ontwerp van de iPhone 17. De grootte van het Dynamic Island is ook onderhevig aan discussie.

Het Dynamic Island, geïntroduceerd met de iPhone 14 Pro-modellen, blijft dus een centraal element in het ontwerp van de iPhone 17-serie. In dit artikel staat hoe je je Dynamic Island nog sneller kan bedienen.

#5 Meer krasbestendig

Ceramic Shield is een technologie die Apple al jaren gebruikt om het scherm van je iPhone minder snel laten barsten als je hem laat vallen. Krasjes zijn natuurlijk zonder screenprotector niet te voorkomen. Eerdere bronnen (via MacRumors) melden dat de iPhone 17-serie een meer krasbestendig scherm krijgt met een superharde reflectielaag. Het gevolg is dus dat je minder snel krasjes zou zien op het scherm van de iPhone 17.

Wil je nou meer weten over welke iPhones Apple gaat uitbrengen in 2025, lees dan vooral eens dit nieuwsoverzicht waarin we het duidelijk samenvatten.