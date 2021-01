Wat brengt 2021 ons op het gebied van iPad? In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen voor de iPad in 2021. Welke modellen komen er en welke functies verwachten we?

De iPad line-up van 2020 bestaat uit een behoorlijk compleet rijtje van modellen, waardoor er voor ieder wel wat wils is. Maar hoe zit dat in 2021? Er is al een aantal geruchten geweest over de modellen van 2021, waaronder een nieuwe iPad Pro en zelfs een nieuwe iPad mini. Gaat Apple de designs vernieuwen? Hoe zit het met de prestaties? Dit zijn onze verwachtingen voor de iPad in 2021.

#1 iPad in 2021: welke modellen krijgen we?

In 2020 bracht Apple drie nieuwe modellen uit en het lijkt erop dat Apple dat dit jaar gaat evenaren. Volgens de geruchten werkt Apple aan deze nieuwe versies:

iPad Pro 2021 (11- en 12,9-inch)

iPad mini 2021

iPad 2021

Dat betekent dus dat Apple waarschijnlijk dit jaar geen nieuwe iPad Air uit gaat brengen. Dat is ook niet zo gek, want Apple heeft de afgelopen jaren niet exact elk jaar een nieuw model uitgebracht. Bij de vorige versies zat daar anderhalf jaar tussen, dus het lijkt erop dat we in de loop van 2022 pas een nieuwe iPad Air hoeven te verwachten.

#2 Designs van de iPad in 2021: hoe zien ze eruit?

Apple gebruikt momenteel een combinatie van twee verschillende designs: er zijn modellen zonder thuisknop met vlakke zijkanten en er zijn modellen met het meer traditionele ontwerp. Als we de geruchten mogen geloven, blijft dat voorlopig ook zo.

iPad Pro 2021

Het design van de iPad Pro 2021 blijft zeer waarschijnlijk ongewijzigd. Apple hanteert nu nagenoeg hetzelfde ontwerp als in 2018 en de nieuwe iPad Pro komt ook weer in twee formaten, namelijk 11- en 12,9-inch. Er zijn zelfs al schematische tekeningen van de iPad Pro 2021 opgedoken, waaruit blijkt dat het model er nagenoeg hetzelfde uit ziet. Maar de afmetingen zijn mogelijk wel iets anders, want Apple kiest dan voor een smaller en minder hoog ontwerp. Dat zou betekenen dat hoesjes misschien niet meer goed passen, al is het verschil volgens die tekeningen millimeterwerk.

iPad mini 2021

De iPad mini 2021 is wat betreft design omhuld door raadsels. Apple zou de iPad mini een iets groter scherm geven, maar bronnen spreken over een ontwerp dat trouw blijft aan het huidige model. Dat lijkt ons toch wat vreemd, aangezien Apple alle modellen (met de iPad Air 2020 als recent voorbeeld) voorzien heeft van vlakke zijkanten zonder thuisknop. Dat zou bij de iPad mini ook zomaar het geval kunnen zijn, al is daar nog geen concrete aanwijzing voor. Er zijn in ieder geval al concepten van de iPad mini 2021 verschenen en volgens een bron krijgt de nieuwe iPad mini zelfs een hole-punch camera met schermvullend ontwerp. Wij hebben daar een hard hoofd in.

iPad 2021

De instap-iPad behoudt dit jaar vermoedelijk zijn huidige ontwerp. Simpelweg omdat dat een stuk goedkoper is dan het strakke ontwerp wat Apple bij de iPad Air en iPad Pro gebruikt. Vermoedelijk wordt de opvolger van de iPad 2021 wel een stukje dunner en lichter, maar qua algeheel ontwerp zal Apple er weinig aan sleutelen. Dat betekent dus een traditionele thuisknop, mét schermranden.

#3 Prestaties in de iPads van 2021

Een nieuwe generatie iPad betekent vaak ook een nieuwe generatie A-chip. Dat zal in 2021 niet anders zijn, zo gokken wij. Apple heeft voor de verschillende modellen een aantal prestatieverbeteringen gepland.

iPad Pro 2021

De huidige iPad Pro heeft een A12Z-chip, een nieuwere versie met een extra grafische core ten opzichte van de A12X-chip uit 2018. Dat betekent dat de oorsprong van de chip alweer ruim twee jaar oud is, wat in de wereld van iPads al behoorlijk lang is voor zo’n toptoestel. Dat wil niet zeggen dat de huidige iPad Pro traag is, want het is nog steeds de krachtigste van alle modellen als je kijkt naar grafisch intensieve prestaties. Maar tegelijkertijd is er door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren genoeg ruimte voor verbetering. Wij denken dat Apple kiest voor een A14X-chip, een verbeterde versie van de A14 die we kennen van de iPhone 12-serie en iPad Air 2020. Wellicht dat Apple de iPad daarmee op gelijke hoogte brengt met de M1-chip van afgelopen najaar.

iPad mini 2021

De huidige iPad mini heeft een A12-chip. Hoewel die nog altijd goed mee kan, denken we dat Apple dit model een flinke powerup geeft met de komst van de A14-chip. Dat wil zeggen dat deze iPad mini dezelfde behandelijk krijgt als de iPad Air, wat zorgt voor extra rekenkracht en verbeterde machine learning dankzij de Neural Engine. De A14 is zo’n 40% sneller dan de A12 en qua graphics presteert de A14 o’n 30% sneller. Dat belooft dus veel goeds voor de iPad mini, dat daarmee een echt snelheidsmonster van klein formaat kan worden.

iPad 2021

Omdat de instap-iPad het vooral moet hebben van de betaalbare prijs en het beetrouwbare design, stopt Apple hier doorgaans niet de snelste chip in. Dat verwachten we ook dit jaar niet. Sterker nog, het zou ons niets verbazen als Apple in dit nieuwe model vasthoudt aan de A12-chip die er nu ook al in zit. Apple kan dit model op andere gebieden verder verbeteren, zoals scherm. Voor de doelgroep van dit model is een betere chip dan ook geen vereiste.

#4 Schermen van de aankomende iPads

Apple’s schermformaten op de iPad gaan de laatste jaren alle kanten op en die trend lijkt Apple ook in 2021 door te zetten. Het heeft er alle schijn van dat we dit jaar wéér een nieuw schermformaat kunnen verwelkomen, maar er lijkt ook een heel nieuw displaytechniek aan te komen.

iPad Pro 2021

Apple werkt al jaren aan mini-LED, een relatief nieuwe schermtechniek waarbij onder andere het contrast groter is. Volgens bronnen gaat Apple deze schermtechniek voor het eerst toepassen bij de iPad Pro, al weten we nog niet zeker of beide formaten dit nieuwe scherm krijgen. Dat de 12,9-inch iPad Pro meteen mini-LED krijgt, lijkt inmiddels een zekerheid. Het is mogelijk dat de 11-inch versie later pas komt, al zien wij dat Apple toch niet zo snel doen.

iPad mini 2021

De huidige iPad mini heeft al sinds het begin een 7,9-inch display, maar dit jaar zou Apple een slagje groter willen gaan. Er gaan geruchten over een 8,4- en 9-inch display, al is het nog maar de vraag hoe Apple dit grotere formaat wil realiseren. We denken dat Apple het formaat van de iPad mini zelf zo klein mogelijk wil houden, waardoor een display met dunnere schermranden de meest logische keuze lijkt. Er zijn ook al geruchten geweest dat de iPad mini een mini-LED display krijgt, al lijkt ons dat voor dit jaar wat onwaarschijnlijk.

iPad 2021

Het scherm van de instap-iPads is al jaren hetgeen waar Apple het meest op bezuinigt. Het scherm is niet gelamineerd (waardoor er meer lucht zit tussen de glasplaat en het daadwerkelijke display) en ook de antireflectiecoating ontbreekt. Daardoor missen ook functies als True Tone en de brede kleurweergave, maar volgens bronnen gaat de instap-iPad voorzien van een beter en groter scherm. De meest logische keuze lijkt ons dat Apple het 10,5-inch scherm van de iPad Air 2019 hergebruikt. Dat is goedkoper en ook weer een stukje groter dan de 10,2-inch van het huidige model.

#5 Functies van de iPads in 2021

Qua specifieke functies denken we dat alles nagenoeg ongewijzigd blijft ten opzichte van de voorgaande modellen. Dat betekent dat je dit van de nieuwe iPads kan verwachten:

iPad Pro 2021

Face ID in de nieuwste iPad Pro

Dubbele cameralens met LiDAR Scanner

Geschikt voor Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard

Werkt met Apple Pencil 2

iPad mini 2021

Touch ID, al dan niet in zijknop zoals bij iPad Air 2020

Geschikt voor Apple Pencil (mogelijk tweede generatie)

Geen Smart Keyboard of Magic Keyboard vanwege kleine formaat

Eén camera aan de voorkant (7-mp), één camera aan de achterkant (8- of 12-mp)

iPad 2021

Touch ID, verwerkt in de thuisknop

Geschikt voor Apple Pencil (eerste generatie)

Werkt met Smart Keyboard

Eén camera aan de voorkant (7-mp, upgrade vanaf 1,2-mp), één camera aan de achterkant (8-mp)

#6 Prijs en release: wanneer komen de nieuwe iPads?

Apple brengt de iPads meestal verspreid over het jaar uit. Dat zal in 2021 niet anders zijn. Op basis van geruchten, denken we dat Apple deze planning aanhoudt:

iPad Pro 2021: maart/voorjaar 2021

iPad mini 2021: maart/voorjaar 2021

iPad 2021: september/najaar 2021

De prijs van de modellen blijft waarschijnlijk gelijk met de voorgangers. Wellicht dat Apple voor de iPad mini een iets hogere prijs gaat vragen, maar veel zal het niet schelen. We gaan daarom uit van deze prijzen:

Kun je niet wachten op één van deze nieuwe modellen en wil je nu al een nieuwe iPad kopen? In ons overzicht vind je actuele prijzen. Ook lees je in onze iPad-vergelijking de verschillen tussen alle modellen.