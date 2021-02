De beweringen werden gedaan door Max Weinbach in een video van EverythingApplePro. Het zou na de Apple Watch het eerste Apple-apparaat zijn met een always on-scherm. Meldingen verschijnen korte tijd in beeld, waarna een icoon aangeeft dat je notificaties hebt gemist. Ook is de accustatus te zien. De Pro-modellen krijgen bovendien een 120 Hz-scherm met een hogere verversingsfrequentie, waardoor bewegingen op het scherm vloeiender verlopen. Eerder beweerde Weinbach dat de iPhone 12 een 120 Hz-scherm zou krijgen, maar dit ging niet door. Apple zou dit jaar een nieuwe LTPO-techniek willen gebruiken, vergelijkbaar met wat er al aanwezig is in de Apple Watch.



Matte achterkant heeft meer grip

Weinbach legt in de video uit dat het design hetzelfde blijft, maar de matte achterkant van de Pro-modellen wordt wel iets verfijnd. Daardoor heeft het meer textuur en meer grip. Het ligt bovendien prettiger in de hand.

Wat het always on-scherm betreft zijn er weinig mogelijkheden om het aan te passen. Het scherm is gedimd en toont de klok en de batterijstatus. Notificaties zijn te zien in een balk en gemiste notificaties vind je terug aan de hand van icoontjes. Bij binnenkomst zal de notificatie gewoon te zien zijn, maar het scherm licht niet totaal op.

Weinbach verwacht ook dat de iPhone 13-serie een sterkere serie magneten voor MagSafe krijgt. Wat de camera betreft kun je straks video’s in portretmodus schieten, iets wat Apple al lange tijd zou hebben gewild. Hierbij kun je de diepte achteraf nog aanpassen. Verder verwacht Weinbach functies om sterren en planeten te fotograferen. Je richt de iPhone naar de hemel en het schakelt over naar ‘astrofotografiemodus’ zodra er hemellichamen zoals maan en sterren worden ontdekt. Langere belichtingstijden betekenen ook dat er meer intern rekenwerk aan te pas komt. Weinbach denkt dat de iPhone 13-serie een verbeterde ultragroothoeklens krijgt, met geen vijf maar zes elementen. Apple werkt nog aan verbeteringen in deze lens. Eerder beweerde analist Ming-Chi Kuo ook al zoiets.

Bekijk ook iPhone 13: verwachtingen over de iPhone van 2021 In 2021 verwachten we de iPhone 13. Wat kunnen we verwachten van de iPhone 13, wat weten we al en welke geruchten gaan er over deze nieuwe iPhone? We zetten alle informatie voor je op een rijtje.

‘Geen glucosemeting in Apple Watch Series 7’

De video bevat nog wat andere kleine details. Zo zou de Apple Watch Series 7 nog niet klaar zijn voor bloedglucosemeting. Volgens geruchten wordt dit dé grote vernieuwing voor de Apple Watch van dit jaar. Op de AirTags hoeven we echter niet meer lang te wachten: die komen volgens Weinbach in maart of op z’n laatst in april. De softwarefuncties daarvoor zijn dan volledig uitgerold.

Zelf heeft Apple nog niets over de genoemde producten onthuld. We verwachten op z’n vroegst in juni de eerste aanwijzingen over nieuwe functies, aan de hand van iOS 15. Daarna volgen de iPhones van 2021 in september of oktober.