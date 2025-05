Gerucht: ‘Apple gaat release van nieuwe iPhone 18-serie opsplitsen (en dit model komt later)’

Al sinds de release van iPhone 4S is het traditie om nieuwe iPhones in het najaar te onthullen, met slechts af en toe een enkel instapmodel in het voorjaar. Apple wil naar verluidt gaan breken met deze trend. De release van de iPhone 18-serie zou opgesplitst worden, waardoor het standaardmodel later komt.

Naar verluidt wil Apple vanaf de iPhone 18-serie de release gaan opsplitsen in twee aparte momenten in een jaar. De iPhone 18 Pro-modellen zouden op een ander moment gepresenteerd worden als de ‘normale’ modellen. Zo wordt een traditie doorbroken die al jaren stand hield.

Zo zit het met de iPhone 18 release

Ming-Chi Kuo meldt nu dat Apple het releasemoment van de nieuwe iPhones wil gaan opsplitsen van de huidige manier van nieuwe iPhones. Dit moet gaan gebeuren vanaf de iPhone 18-serie. Dit zou betekenen dat de iPhone 17-serie (iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro (Max)) nog in zijn geheel in september gepresenteerd wordt. Apple heeft de trend echter al wel ingezet met een nieuwe release in het voorjaar dit jaar met de iPhone 16e. Dit zouden ze in 2026 ook weer willen gaan doen met de iPhone 17e.

Bekijk ook ‘Apple werkt al aan iPhone 17e: nieuw instapmodel komt in mei 2026’ Volgens bronnen werkt Apple nu al aan de opvolger van de iPhone 16e: de iPhone 17e. Dat impliceert dat Apple voor het eerst jaarlijks een budgetmodel van de iPhone gaat uitbrengen. Maar wat voor upgrades kun je verwachten? Dat zetten we in dit artikel op een rij.

Vanaf de iPhone 18 moeten de iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max en de nieuwe foldable in het najaar van 2026 uitkomen. Dit wordt gevolgd door de iPhone 18 en iPhone 18e in het voorjaar van 2027. Daarna, in het najaar van 2027, verschijnt de iPhone Fold 2, iPhone 19 Air, iPhone 19 Pro en iPhone 19 Pro Max.

Dit wordt in het kort dus de release planning van de iPhone 18-serie, als we de Apple-analist mogen geloven:

September 2026: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold

Voorjaar 2027: iPhone 18, iPhone 18e

Het lijkt er dus op dat Apple met het verplaatsen van de iPhone 18 simpelweg ruimte gaat maken voor de iPhone Fold, al is nog onduidelijk of dit ook onderdeel wordt van de iPhone 18-serie of dat dit een op zichzelf staand model wordt.

Dit lijkt nog ver weg

Hoewel het nog ruim speculeren is, duurt het dus nog wel even voor we verschil gaan zien bij de releasedata van iPhones. Eerst hebben we nog de volledige iPhone 17-serie bestaande uit vier modellen, die in september uit gaat komen. Om alles daarover te lezen, kan je een kijkje nemen in ons nieuwsoverzicht.