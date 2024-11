Het lijkt erop dat Apple van plan is om veel functies van iOS 19 later uit te gaan brengen dan oorspronkelijk gepland. Het gebeurt vaker dat sommige functies van een grote iOS-update later komen, maar voor iOS 19 lijkt het aantal functies te groeien.

Met iOS 18 nog vers in het geheugen, is Apple achter de schermen allang weer bezig met iOS 19. De grote iOS-update van najaar 2025 brengt naar verwachting in ieder geval een Siri-chatbot, die meer menselijke gesprekken mogelijk moet maken. Welke nieuwe functies iOS 19 gaat bieden is nog lang niet duidelijk, maar volgens Mark Gurman van Bloomberg is het wel zo dat “meer functies dan normaal pas later beschikbaar komen”.

iOS 19 meer gespreid

Het was eerder al duidelijk dat het nog wel even gaat duren voordat de vernieuwde Siri-chatbot pas begin 2026 uitgebracht gaat worden, als onderdeel van bijvoorbeeld iOS 19.4. In zijn nieuwste nieuwsbrief zegt Gurman dat Apple van plan is om meer nieuwe functies en technologieën gespreid uit te brengen, in plaats van een grote release in het najaar. Dat zien we nu al met iOS 18, waarbij iOS 18.1 en iOS 18.2 pas Apple Intelligence-functies krijgen en er ook voor iOS 18.4 op dit gebied nieuws op de planning staat. Bij iOS 19 zet Apple deze trend voort, maar ook voor meer andere functies.

Volgens Gurman gaat Apple (naast de nieuwe Siri) “meer iOS 19-functies dan gebruikelijk” uitgesteld zijn tot voorjaar 2026. Dat zou afwijken van Apple’s oorspronkelijke planning, maar het is een trend die we al veel langer zien. Het is inmiddels traditie geworden dat een iOS-update in maart of april best wel interessante nieuwe functies krijgt, waarvan een aantal zelfs nog niet eerder aangekondigd zijn.

Er zitten ook voordelen aan zo’n gespreide uitrol van nieuwe functies. Doordat Apple meer de focus kan leggen op een kleiner aantal functies tegelijkertijd, komt dit (hopelijk) de kwaliteit van de software ten goede. Het is natuurlijk jammer dat we langer op aangekondigde functies moeten wachten. Wij hebben liever een beter functionerende update met een aantal goedwerkende functies dan een update waar meer in zit, maar wel met meer bugs.