Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat tot nu toe alleen de mensen die bij Apple Park aanwezig waren de iPhone 14 Pro even in handen hebben gehad. Apple heeft weer een behoorlijk aantal bekende en minder bekende techreviewers ingeschakeld om de eerste hype te creëren.



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met de iPhone 14 Pro. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes.

Hands-on review van TechCrunch

TechCrunch noemt een aantal verbeteringen in de iPhone 14 Pro als belangrijkste punten. Ook zij vinden het Dynamic Island een slimme manier om heel veel functies samen te brengen en spreken wat betreft de camera over “solide updates”. Het always-on scherm doet volgens TechCrunch hetzelfde als andere fabrikanten, maar pakt dat nog wat beter en logischer aan. Het always-on scherm is in het begin wel even wennen. Het is volgens de tester ook verstandig om naar de instellingen van je meldingen te kijken, zodat niet meteen de inhoud van de melding zichtbaar is zonder dat je hem hoeft te ontgrendelen. Maar verwacht wel dat je je iPhone vaker op z’n kop gaat leggen, doordat meldingen nu altijd binnen blijven komen en zichtbaar zijn en daardoor dus zorgen voor meer afleiding.

Review van The Verge

The Verge is het meest onder de indruk van het Dynamic Island en het nieuwe camerasysteem. De reviewer merkt daarbij een groot verschil met de notch: waar je die na een paar uur niet meer ziet, is het Dynamic Island er juist om gezien te worden. Wel voegt hij eraan toe dat het Dynamic Island het beste tot zijn recht komt als je je iPhone op de donkere modus zet. De nieuwe uitsnede brengt de wirwar aan iPhone-statusmeldingen bij elkaar in één onderdeel en dat is volgens de reviewer een zeer prettige bijkomstigheid. Toch vindt hij dat er voor Apple wat werk aan de winkel is. Door te tikken op het Dynamic Island open je meestal de desbetreffende app. Je moet daarom tikken en ingedrukt houden om de weergave uit te klappen, zonder dat je meteen wisselt naar de app. Dat mag volgens de tester nog wel wat finetuning gebruiken.

De nieuwe 48-megapixel camera levert zeker mooie shots op, maar Apple is volgens de tester wel wat te agressief wat betreft het verscherpen van de beelden. Een foto kan er daardoor volgens The Verge wat onnatuurlijk uit zien. In vergelijking met bijvoorbeeld de Samsung S22 Ultra laat Apple voor de camera nog wel wat steekjes vallen, aldus de reviewer.

CNET gaat hands-on

Bij CNET zijn ze enthousiast over het Dynamic Island en het feit dat de hoofdcamera nu fantastische foto’s maakt. De A16 Bionic-chip is bovendien enorm snel. Maar er zijn ook wat minpunten: beide toestellen zijn behoorlijk zwaar en de reviewer vindt dat de telefoto-camera alleen goed werkt in helder licht. Ook wenste hij dat het always on-scherm makkelijker zou zijn en dat je bijvoorbeeld een meer discrete instelling zou kunnen kiezen waarbij je alleen datum en tijd te zien krijgt.

Eerste indruk van Engadget

Bij Engadget gaan ze vol in op de grappen rondom het Dynamic Island: ‘Apple made an island I want to live on’. Aan de buitenkand zien de iPhone 14 Pro en Pro Max er niet eens zo heel verschillend uit, vergeleken met hun voorgangers. Maar dankzij het always-on display en de crisis-functies zoals crashdetectie en SOS via de satellieten, voelen de iPhone 14 Pro-modellen nuttiger, vooral in onvoorziene omstandigheden. De camera-updates voelen echter minder groot aan dan verwacht. Maar heb je een oudere iPhone, dan zul je het verschil wel merken.

Video’s van UrAvgConsumer en meer

