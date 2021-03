Hoe kun je de iPhone en iPad het beste schoonmaken? Met ruitenspray of een brilpoetsdoekje? In deze gids lees je welke schoonmaakmiddelen je het beste kunt gebruiken voor het schoonmaken van je iPhone en iPad, zonder kans op schade.

iPhone schoonmaken: zo werkt het

Je raakt je iPhone de hele dag door met je vingers aan. Vingers zijn van zichzelf al vettig, maar het scherm wordt ook vies door alles wat je gedurende dag aanraakt – zeker als je je device gebruikt als ontbijtbordje. Je iPhone en iPad bestaan voor het grootste deel uit een aanraakgevoelig scherm dat je met je vingers bedient. Het is dan ook onvermijdelijk dat je device er na een dag vol vlekken uitziet. In deze tip leggen we uit hoe je je geliefde iPhone schoonmaakt.

iPhone schoonmaken met droog of nat doekje

Apple heeft een supportpagina over het schoonmaken van Apple-producten zoals iPhones, iPads, Macs en accessoires. Voor de iPhone en iPad geldt bijvoorbeeld dat je geen ruitenreinigers, spuitbussen, oplosmiddelen en andere sterke reinigingsmiddelen mag gebruiken. Dit is vanwege de vetafstotende laag op het beeldscherm. Vanwege het coronavirus is het wel toegestaan om 70% alcohol of isopropylalcohol te gebruiken. We raden aan om dit alleen te doen als je scherm heel erg vies is, of als je erg bezorgd bent over besmetting. Laat het schoonmaakmiddel niet langere tijd intrekken, want dan kunnen verkleuringen ontstaan. Ook moet je niet hard gaan wrijven of boenen.

Apple adviseert om gebruik te maken van een zachte, lichtjes natte en bovenal pluisvrije doek. Ook zou je je iPhone/iPad moeten uitschakelen, maar in de praktijk hoeft dat bijna nooit.

Is de iPhone in contact gekomen met verontreinigende stoffen die vlekken kunnen veroorzaken, zoals vuil of zand, inkt, make-up of gekleurd voedsel (curry, rode biet) dan kun je dit het beste meteen schoonmaken met de schoonmaakmiddelen die je tot je beschikking hebt, zoals een papieren zakdoekje.

De matte glazen achterkant van de iPhone en de matte randen rondom kunnen soms kleurstof opnemen van spijkerbroeken en andere gekleurde kleding. Dit probleem doet zich minder snel voor bij een glad glazen oppervlak.

Scherm schoonmaken

iPhones en de meeste iPads zijn voorzien van een vetafstotende, oleofobische coating. Die kan aangetast raken als je te agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt. De vetafstotende coating kan na verloop van tijd minder worden, bijvoorbeeld door veelvuldig poetsen of door het gebruik van ruwe materialen.

Eigenlijk is het handig om altijd een pluisvrij stoffen doekje of microvezeldoekje bij je te nemen zodat je je iPhone of iPad onderweg eventjes van de ergste vingervlekken kunt ontdoen. Dit is vooral prettig als je in de zon iets wilt lezen. Vette vingervlekken kunnen het lezen dan bemoeilijken. Je kunt het scherm bijvoorbeeld afvegen met een microvezeldoekje of een brillendoekje. Schoonmaken met je t-shirt kan natuurlijk ook, maar als er zandkorreltjes aan je shirt hangen kan dat krassen veroorzaken.

Wil je geen krassen op je scherm, dan kun je beter een screenprotector plakken.

Vuil in poorten

Een veelvoorkomend probleem is dat het opladen van de iPhone niet werkt. Dit is vaak eenvoudig op te lossen door te kijken of er misschien stof of vuil aanwezig is. Daardoor kunnen de goudkleurige pinnetjes van de kabel niet goed verbinding maken, waardoor opladen niet werkt. Het verwijderen van stofdeeltjes gaat het gemakkelijkst met een houten tandenstoker. Wees er wel voorzichtig mee en kras niet over de aansluitpuntjes met bijvoorbeeld een opengebogen paperclip. Als een kabel niet werkt, komt dat vrijwel altijd door pluisjes of andere kleine verontreinigingen.

Bekijk ook iPhone opladen werkt niet: 5 tips als opladen niet lukt Werkt het iPhone opladen niet meer? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor de batterij van de iPhone niet meer wil opladen. Deze tip biedt uitkomst met 5 oplossingen.

Voor moeilijk toegankelijke plekken kun je bijvoorbeeld een wattenstaafje gedrenkt in water gebruiken, maar pas op dat daardoor de sensor voor vochtcontact niet verkleurt! Dit is een verklikker waarmee Apple Store-medewerkers kunnen zien of een iPhone met contact in water is geweest.

Meer schoonmaaktips voor je Apple-producten

We hebben nog meer tips over schoonmaken van je Apple-devices: