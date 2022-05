Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp voor Apple. Ook mensen met een beperking moeten goed in staat zijn om de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac te gebruiken. Toch kan iedereen profijt hebben van deze functies, ook als je geen beperking hebt. Wij geven je allerlei handige voorbeelden van toegankelijkheidsfuncties waar iedereen voordeel aan heeft.

Toegankelijkheidsfuncties voor iedereen

Oorspronkelijk zijn al deze functies ontworpen met mensen met een beperking in het achterhoofd. Denk bijvoorbeeld aan iemand die slechtziend is of niet goed meer kan horen. Of gebruikers met verminderde motoriek, waardoor het indrukken van knoppen soms wat lastiger gaat. Maar eigenlijk komen de functies voor iedereen van pas. Je kan met de opties in Toegankelijkheid allerlei instellingen naar je eigen voorkeur aanpassen. En dan hebben we het niet alleen maar over grotere letters of harder geluid.

Lees meer over de mogelijkheden van Toegankelijkheid in onze uitleg.

Bekijk ook Toegankelijkheid: dit zijn de iPhone-functies voor mensen met een beperking Met de Toegankelijkheid-instellingen van iOS kun je allerlei instellingen aanpassen voor zien, horen en interactie. Dit is handig voor mensen met een beperking, zoals slecht zicht of een slecht gehoor. In dit artikel lees je er alles over.

#1 Snellere iPhone door beweging te verminderen

Telkens wanneer je naar het beginscherm terugkeert en wanneer je een app opent krijg je animaties met zoomeffect te zien. Dat geeft iOS een levendig effect, maar het kost wel een fractie van een seconde extra om al die animaties af te spelen. Bovendien kun je er misselijk van worden als je veel apps achter elkaar moet openen. Dit kun je voorkomen door de hoeveelheid beweging te verminderen via Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging > Verminder beweging. Het lijkt daardoor meteen alsof je iPhone sneller aanvoelt.

Bekijk ook 'Verminder beweging' zorgt dat je iPhone sneller aanvoelt Met 'Verminder beweging' beperk je de animaties op het scherm, waardoor het opstarten en afsluiten van apps veel sneller gaat. Daardoor voelt je iPhone sneller aan. Deze tip legt uit hoe je het inschakelt.

#2 Tikje bij Face ID

Face ID is een handige manier om je iPhone te ontgrendelen, maar soms gaat het zo snel dat je er geen erg in hebt. Apple heeft een instelling verstopt in Toegankelijkheid waarmee je een klein tikje aan Face ID toevoegt. Hierdoor voel je bij het scannen van je gezicht een lichte trilling, om te bevestigen dat Face ID je gezicht goed scant. En als je gezicht niet herkend wordt, voel je dat ook aan een nog stevigere trilling. Het is een kleine wijziging, maar wij kunnen niet meer zonder.

Bekijk ook Aanrader: zo krijg je een voelbaar tikje bij het gebruik van Face ID Face ID werkt zo snel, dat je er soms geen erg in hebt dat je gezicht gescand wordt en je iPhone bijvoorbeeld ontgrendeld is. Met deze handige truc krijg je een korte trilling als je Face ID gebruikt, zodat je voelt dat je gezicht gescand wordt.

#3 Kapotte knoppen omzeilen met Assistive Touch

Mis je de thuisknop van je iPhone of is deze kapot gegaan? Gelukkig bevat iOS een handige functie waarmee je alle opties via het scherm kunt bedienen. Ook de thuisknop en de volumeknoppen. Deze functie heet Assistive Touch en laat je bijvoorbeeld het scherm roteren, screenshots maken en zelfs veeggebaren doen, via handige knoppen op het scherm die je alleen maar licht hoeft aan te tikken. Het kan een uitkomst zijn voor mensen die niet de fysieke kracht hebben om op een knop te drukken, maar het komt ook erg goed van pas als je knoppen kapot zijn of als je liever tikt dan veegt.

Bekijk ook Alles over AssistiveTouch: iPhone bedienen zonder knoppen Met AssistiveTouch kun je een iPhone of iPad bedienen via het scherm, zonder dat je knoppen nodig hebt. Door te vegen, drukken en gebaren te maken bedien je alle functies. Zo kun je je iPhone bedienen zonder knoppen!

#4 Ledflits bij notificatie

Apple heeft een handige functie voor dove gebruikers: het ledlampje van de camera kan gaan flitsen als er een telefoontje of melding binnenkomt. Dat kan ook van pas komen als je in een extreem luide omgeving bent, bijvoorbeeld tijdens een rockconcert of in een druk restaurant. Zodra je iPhone vergrendeld is en er een melding binnenkomt, gaat de led-flitser enkele keren knipperen.

Bekijk ook Flits bij bellen: laat je iPhone-flitser knipperen bij inkomende gesprekken Ben je doof of slechthorend? Dan kun je de flitser van de iPhone-camera laten knipperen als er een melding of telefoongesprek binnenkomt. Maar ook in andere situaties kan zo'n flitsmelding handig zijn, bijvoorbeeld op plekken met luide muziek.

#5 Tekst voorlezen op je iPhone

Er zijn momenten dat je niet op het scherm kunt kijken, bijvoorbeeld tijdens het autorijden of als je aan het afwassen bent. In dat geval kun je de tekst gewoon laten voorlezen: selecteer het gedeelte wat je wilt horen en tik op Spreek uit. Je moet het nog wel even inschakelen, maar dat leggen we in onze tips uit. Wil je alle inhoud van een scherm voorgelezen hebben, inclusief de tekst op knoppen, dan kun je beter VoiceOver inschakelen.

Bekijk ook Tekst op je scherm laten voorlezen: zo werkt het op iPhone, iPad en Mac Heb je geen tijd om een artikel of mail te lezen? Wij leggen uit hoe je met twee vingers allerlei teksten op het scherm van de iPhone en iPad kunt laten voorlezen. Ook op de Mac kun je teksten laten voorlezen.

#6 Geen leesbril meer nodig dankzij grotere, vettere teksten en zoom

Veel mensen die ouder worden krijgt last van hun ogen: het wordt steeds moeilijker om teksten op het scherm te lezen. Een handige functie daarbij is Zoomen: ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Zoomen en zet de schakelaar aan. Je kunt nu bepaalde onderdelen van het scherm extra groot weergeven. Dit werkt bijvoorbeeld in Safari en Apple Kaarten. Met vijf vingers kun je rondbladeren op het scherm, om je beter te kunnen oriënteren.

Om terug te gaan naar de normale weergave dubbeltap je met drie vingers op het scherm. Om weer in te zoomen dubbeltap je opnieuw met drie vingers. Naarmate je het vaker gebruikt raak je er meer aan gewend.

Voor mensen die een leesbril nodig hebben, is het handig om grotere tekst in te stellen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte. Met de schuifknop geef je aan hoe groot de letters moeten worden. Wil je nóg beter leesbare teksten, dan kun je ook zorgen dat alle teksten op het scherm vetgedrukt worden weergegeven. Hiervoor ga je op hetzelfde scherm naar Vette tekst.

Bekijk ook Zo kun je grote letters instellen op iPhone en iPad Je kunt in iOS en iPadOS tekst groter en vetgedrukt maken op iPhone en iPad, zodat teksten beter leesbaar zijn. Dit kun je vanaf iOS 15 zelfs per app doen. Tekstgrootte aanpassen en de leesbaarheid vergroten doe je zo.

Gooi het vergrootglas maar uit het raam, want in de iPhone zit er eentje standaard ingebouwd. Er is een speciale Vergrootglas-app op je iPhone. Ideaal als je in de winkel de kleine lettertjes achterop de verpakking wilt lezen, of als je het ieniemienie serienummer op een Apple-product wilt ontcijferen.

Bekijk ook Zo gebruik je de iPhone als vergrootglas of leesbril Met het Vergrootglas op de iPhone en iPad heb je altijd een leesbril op zak. In deze tip alles over de werking van het vergrootglas in iOS, zodat je de kleine lettertjes op verpakkingen toch kunt ontcijferen.

#7 Eenhandsbediening met Bereikbaarheid

Toen iPhones nog een 4-inch scherm hadden kon je makkelijk bij alle knoppen van het scherm. Dat is met de komst van de grotere iPhones wel veranderd. Gelukkig kun je hiervoor Bereikbaarheid (Reachability) gebruiken. Tik tweemaal licht op de thuisknop of veeg naar onderen bij de onderkant van het scherm en de hele interface schuift naar beneden. Zo kun je toch nog met één hand bij alle knoppen en icoontjes. Sommige mensen denken dat dit een bug is doordat ze het per ongeluk activeren, maar in de praktijk kan het erg handig zijn.

Bekijk ook Bereikbaarheid: zo bedien je makkelijker de bovenkant van je iPhone-scherm Dankzij de functie Bereikbaarheid zijn ook de bovenste delen van je iPhone-scherm binnen handbereik. Het scherm schuift naar beneden, waardoor je makkelijker bij de bovenste knoppen kunt. Hoe werkt deze functie en hoe schakel je het uit?

#8 Zijknop met klassieke stembediening

De zijknop gebruik je misschien wel eens om Siri te activeren, maar als je de stemassistent eigenlijk niks vindt, kun je ook kiezen voor de klassieke stembediening. Daarmee kun je bijvoorbeeld muziek pauzeren of afspelen, bellen of FaceTimen. Als dat de enige dingen zijn die je met je stem wil doen, dan kun je net zo goed kiezen voor deze klassieke stembediening.

Overigens vind je hier ook nog een andere instelling voor de zijknop. Zo kun je de druksnelheid aanpassen (als je twee keer moet drukken, bijvoorbeeld voor Apple Pay). Dat zal vooral van pas komen voor mensen met verminderde motoriek, maar ook zonder zo’n beperking kan dit goed van pas komen.

#9 Typen naar Siri

En over Siri gesproken: als je toch liever Apple’s assistent wil gebruiken, maar een hekel hebt aan spreken (in het openbaar), dan kun je ook gewoon je vragen typen naar Siri. Je gaat hiervoor naar Instellingen > Toegankelijkheid > Siri en zet bovenaan de schakelaar aan. Dit werkt alleen als je de zijknop ingedrukt houdt. Je kunt alsnog gebruikmaken van Hé Siri.

Bekijk ook Siri vragen stellen zonder te praten Met Siri kun je ook vragen intypen zonder te praten. We leggen in deze tip uit hoe het intikken van Siri-vragen werkt op de iPhone, iPad en Mac zodat je geluidloos je vragen kunt stellen.

#10 Geluidsherkenning: krijg een melding bij bepaalde geluiden

Als je thuis een alarmsysteem hebt, is de kans groot dat je deze gewoon af hoort gaan als er ‘s nachts ingebroken wordt. Maar sommige geluiden hoor je zelf misschien iets minder snel, ook als je niks aan je oren mankeert. Daarvoor heeft Apple de functie Geluidsherkenning. Je iPhone stuurt een melding zodra een door jou ingesteld geluid herkend wordt. je kan kiezen uit allerlei soorten geluiden, bijvoorbeeld dieren (een hond of een kat), geluiden in en rondom het huis (gebroken glas, geklop op de deur) en personen (zoals een huilende baby). Je kan zelfs per geluid kiezen welke meldingstoon afgespeeld wordt.

Bekijk ook Geluiden herkennen met de iPhone: sirenes, blaffende honden en meer Op de iPhone en iPad vind je de functie Geluidsherkenning. Daarmee kun je sirenes, deurbellen, hondengeblaf en andere geluiden herkennen. De functie is bedoeld voor mensen die slechthorend zijn, maar komt ook op andere momenten van pas.

#11 Achtergrondgeluiden: helpt je met concentreren of slapen

Nog een handige tip met geluiden, maar deze keer om juist geluiden te creëren. Je iPhone kan op de achtergrond rustgevende geluiden afspelen, zelfs tijdens het luisteren van muziek. Deze functie heet Achtergrondgeluiden op de iPhone, waarbij je kan kiezen uit gebalanceerde ruis, heldere ruis, donkere ruis, stromend water, oceaan en regen. Je kan het gebruiken om je te helpen concentreren bij het studeren, maar ook om bijvoorbeeld een baby in slaap te laten sussen. Het voordeel is dat het eenvoudig is in te schakelen vanuit het Bedieningspaneel.

Bekijk ook Blijf gefocust of ontspan met de achtergrondgeluiden op je iPhone en iPad Filter alle omgevingsgeluiden weg door naar achtergrondgeluid te luisteren. Deze handige standaardfunctie is sinds iOS 15 en iPadOS 15 te gebruiken. Zo stel je de achtergrondgeluiden op je iPhone in!

#12 Tik op de achterkant van je iPhone

Wist je dat je iPhone eigenlijk een verborgen knop heeft? Je kan namelijk met de functie Tik op de achterkant van je iPhone allerlei acties koppelen aan twee keer of drie keer tikken op de achterkant. Je kan dan bijvoorbeeld snel een screenshot maken, de appkiezer openen of zelfs een Siri Shortcut activeren. De mogelijkheden zijn daardoor eindeloos, waardoor dit echt niet alleen van pas komt als je een beperking hebt.

Bekijk ook 'Tik op achterkant': je iPhone bedienen door te tikken Met 'Tik op achterkant' kun je je iPhone bedienen door op de achterkant te tikken. Lees hier met welke modellen het werkt, hoe je het instelt en of je ook op de achterkant kunt tikken als je een hoesje gebruikt.

#13 Beter concentreren met grijstinten

Ben je snel afgeleid of heb je moeite om geconcentreerd aan een taak te werken? Of misschien heb je last van iPhone-verslaving en grijp je steeds naar je iPhone om een filmpje te kijken, terwijl je eigenlijk voor een examen zou moeten leren. In dat geval kan het helpen om je iPhone op grijstinten te zetten.

Bekijk ook Maak je iPhone minder verslavend met grijstinten Heb je last van een iPhone-verslaving? Met deze grijstinten-truc wordt je iPhone opeens een stuk minder aantrekkelijk.

Bonustip: Toegankelijkheid ook op de Apple Watch

Leuk om te weten: ook op de Apple Watch vind je allerlei functies die met toegankelijkheid te maken hebben. Zo kun je je scherm op grijstinten instellen, kun je extra zoomen en de icoontjes extra groot weergeven.

Ook kun je op de Apple Watch workouts doen in een rolstoel. En met AssistiveTouch op de Apple Watch kun je hem bedienen met handgebaren.

Bekijk ook Apple Watch en toegankelijkheid voor mensen met een beperking De Apple Watch heeft allerlei toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals mensen die slechtziend of slechthorend zijn. Wij leggen uit wat alle opties zijn.