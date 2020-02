Aandelen-app: op iPhone, iPad en Mac

De Aandelen-app is standaard aanwezig op elke iPhone en iPad. Met deze app kun je het verloop van aandelenkoersen bekijken, maar er is nog veel meer mogelijk zoals de koers van Bitcoin en andere cryptocurrency opvragen en financieel nieuws lezen. In deze tip lopen we de mogelijkheden van de Aandelen-app langs.



De Aandelen-app is sinds iOS 12 en macOS Mojave niet alleen beschikbaar op de iPhone, maar ook op de iPad en Mac. Op alle apparaten werkt de app hetzelfde: je bekijkt de koersen en het laatste zakelijke nieuws, afkomstig van allerlei bronnen.

Aandelen-app gebruiken

Standaard staan er al een aantal aandelen ingesteld in de Aandelen-app. Je kunt op de naam van een bedrijf tikken om te zien wat de huidige koers is en hoe de koers zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld (groen is stijgend, rood is dalend) heeft ontwikkeld. Tik je op zo’n groen of rood vakje, dan wisselt de weergave van bedrag naar percentage.

De koersinformatie is afkomstig van Yahoo Finance. Je hebt een internetverbinding nodig om de informatie te kunnen raadplegen. Er is ook een aandelenwidget, voor als je de koersinformatie onder handbereik wilt hebben.

Koersverloop bekijken

Als je een bepaald aandeel geselecteerd hebt, kun je een uitgebreidere koersgrafiek bekijken. Je kunt aangeven of je het koersverloop over een dag, week, maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar wilt zien. Je kunt met multitouch twee punten op de grafiek aanraken en zien wat het koersverschil tussen deze twee datums is.

Aandeel toevoegen in de Aandelen-app

Om een aandeel toe te voegen ga je als volgt te werk:

Tik op de zoekbalk. Typ de naam in van het merk, aandelenbeurs of ander onderdeel dat je wil toevoegen. Bijvoorbeeld ‘Nike’, ‘Tesla’ of ‘Starbucks’. Je kan ook het verkorte aandelensymbool NKE, TSLA of SBUX gebruiken. Achter elk resultaat zie je op welke beurs het aandeel wordt verhandeld. Zo kun je bij Starbucks kiezen uit beurzen in meerdere steden. Tik op het gewenste aandeel. Tik op Toevoegen aan volglijst.

Bitcoin en andere cryptovaluta bekijken

De Aandelen-app is niet alleen geschikt voor aandelen die op de beurs worden verhandeld. Je kunt er ook Bitcoin en andere cryptovaluta mee bekijken.

Hiervoor moet je de juiste lettercode weten:

Bitcoin: BTCUSD

Ethereum: ETHUSD

Litecoin: LTCUSD

Andere lettercodes zijn NLG (Nederlandse Gulden), BCH (Bitcoin Cash), NAV (Navcoin) en NEO (Neo) maar het werkt niet allemaal in de app. Op deze pagina bij Yahoo Finance zie je nog meer lettercodes voor cryptovaluta.

Financieel nieuws lezen in de Aandelen-app

Je kunt ook (financieel) nieuws lezen in de Aandelen-app. Dit doe je door in het hoofdscherm het onderste deel omhoog te vegen. Per ingesteld merk of product bekijk je een selectie aan relevante nieuwsberichten, afkomstig van allerlei (Nederlandse) bronnen.

Wil je nieuws lezen én je beleggingsportefeuille beheren, dan is de Bloomberg-app (zie verderop) een aanrader. Met deze gratis app kun je ook prijsgrafieken, markttrends, informatie over bedrijven en nog veel meer vinden.

Alternatieven voor Aandelen-app

Vind je de standaard Aandelen-app tekort schieten? Er zijn nog genoeg alternatieven, waarmee je ook de koersen kunt volgen. Kies bijvoorbeeld de volgende apps: