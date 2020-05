Groepen in je iPhone-adresboek

De hoeveelheid contactpersonen op je iPhone kan in de loop van de tijd behoorlijk groot worden. Om de juiste contactpersoon te vinden moet je eindeloos bladeren. Het zou handig zijn om alle personen van hetzelfde bedrijf of mensen in dezelfde groep (bijvoorbeeld familie, collega’s, voetbalclub) bij elkaar te zien. Gelukkig kun je met groepen alles wat meer ordenen, zodat je bijvoorbeeld een distributielijst kunt maken: een bericht of mailing die naar alle leden van een groep gaat.

Groepen bekijken op iPhone en iPad

Linksboven in de Contacten-app vind je een linkje met de naam Groepen. Tik je erop, dan zie je welke groepen al zijn aangemaakt, in dit geval Familie en iCulture. Je kunt deze groepen elke gewenste naam geven en de indeling bepaal je ook helemaal zelf. Alleen kun je het maken van de groepen en het indelen niet op de iPhone of iPad doen, tenzij je apps van derden gebruikt zoals Groups (link). Je kunt beter even naar de Contacten-app op de Mac of naar iCloud.com bladeren.

Adresboek-groepen maken op de Mac

In Contacten op de Mac kun je gemakkelijk nieuwe groepen maken:

Open Contacten op de Mac. Klik op het plusje onderin het scherm. Kies Nieuwe groep. Geef de groep een naam. Je kunt nu contacten vanuit de complete lijst naar deze nieuwe groep slepen.

De groepen die je gemaakt hebt worden (als alles goed gaat) via iCloud gesynchroniseerd en verschijnen ook op je iPhone, iPad en andere apparaten.

Contact-groepen maken via iCloud.com

Je kunt ook groepen maken op iCloud.com. Dit werkt zowel op een Mac als op een Windows-computer. De groepen die je maakt zullen worden gesynchroniseerd met al je apparaten.

Ga naar iCloud.com en log in met je Apple ID. Ga naar Contacten. Als je je browservenster breed genoeg maakt, verschijnen links de groepen. Met het plusje maak je extra groepen. Klik op een groepsnaam om de naam te wijzigen. Vanuit de complete lijst met adressen kun je nu mensen naar een bepaalde groep slepen.

Bonustip

Je kunt ook snel een groep van contactpersonen maken door op iCloud.com de contactpersoon naar een lege plek in de linker balk te slepen. Er wordt dan een nieuwe groep aangemaakt, waarbij je alleen nog een naam hoeft in te vullen.

Groepen verwijderen uit Contacten

Je kunt eenvoudig een bestaande groep verwijderen. In de Contacten-app op de Mac selecteer je de betreffende groep en ga je naar Wijzig > Verwijder groep.

In iCloud selecteer je de groep en druk je op de Backspace-toets. Je kunt ook op het tandwiel onderin het scherm klikken en Verwijder groep kiezen. Is het tandwiel niet zichtbaar, dan moet je het browservenster iets groter maken.

Bij het verwijderen van een groep worden de personen zelf niet gewist; die zijn nog steeds te vinden in de algemene lijst Alle iCloud of Alle contacten. Wil je een persoon verwijderen uit een groep, dan selecteer je deze persoon en klik je op het tandwiel om Verwijder te kiezen. Ook dan blijft de persoon in je algemene adressenlijst staan, maar is niet langer lid van de groep. Apple waarschuwt voordat je een contact definitief weggooit.

Sneller contacten toevoegen aan groepen

Het toevoegen van contacten aan een groep gaat het snelst op de Mac. Houd de Command-toets ingedrukt en klik op alle contacten die je in een groep wilt stoppen. Deze worden dan allemaal geselecteerd. Sleep ze daarna naar de gewenste groep.

Voor het toevoegen van een lijst houd je de Shift-toets ingedrukt. Klik daarna op twee namen en alle namen die er tussenin staan zullen ook worden geselecteerd.

Uiteraard kunnen personen deel uitmaken van meerdere groepen.

Adresboek-groepen gebruiken op de iPhone

Op de iPhone kun je nu de contactenlijst filteren op groepsnaam. Tik op Groepen en zet het vinkje aan bij de groep die je wilt zien. Je krijgt nu alleen de mensen te zien die in de betreffende groep zitten.

Via de Mail-app kun je vervolgens heel gemakkelijk een nieuw bericht sturen naar alle mensen in de groep. Als geadresseerde vul je dan de naam van de groep in. Eventueel kun je daarna nog specifieke mensen uit de lijst halen, voordat je je e-mailbericht verstuurt.

Het werkt ook in iMessage: vul de naam van de groep in en Apple haalt alle e-mailadressen en telefoonnummers van de betreffende personen op, om een bericht te kunnen sturen.

