Een kleine maar handige functie in de Muziek-app vanaf iOS 16: de mogelijkheid om de volgorde van nummers in afspeellijsten in Apple Music aan te passen. We laten je zien waar Apple deze functie verstopt heeft.

Je kunt in Apple Music eigen afspeellijsten maken. Daarmee kun je je eigen favoriete muziek in een enkele lijst zetten, bijvoorbeeld met muziek uit een bepaald jaartal of van één van je favoriete artiesten. Maar Apple biedt zelf ook honderden gecureerde afspeellijsten, met nummers die door de redactie samengesteld zijn. Van eigengemaakte afspeellijsten kun je zelf bepalen in welke volgorde de nummers staan, maar dat gold lange tijd niet voor de gecureerde afspeellijsten. Vanaf iOS 16 is het mogelijk om de volgorde van nummers in een Apple Music afspeellijst aan te passen met de nieuwe sorteeroptie.

Nummers sorteren in Apple Music-afspeellijst

Om de nieuwe sorteerfunctie te gebruiken, heb je minimaal iOS 16 nodig. In iOS 15 en oudere versies is deze functie niet beschikbaar. Je gebruikt de sorteerfunctie als volgt om de volgorde van nummers in een Apple Music afspeellijst aan te passen:

Open de Muziek-app op de iPhone of iPad met iOS 16 of iPadOS 16 en nieuwer. Zet de Apple Music-afspeellijst eerst in je eigen bibliotheek. Zoek de lijst op met de zoekfunctie of ga naar het Ontdek-tabblad en open de afspeellijst. Tik dan op het plusje rechtsboven. Tik daarna op de knop rechtsboven met de drie puntjes. Kies voor de optie Sorteer op. Je kan kiezen uit de volgende opties: Afspeellijstvolgorde (de oorspronkelijke volgorde van nummers zoals deze door Apple bepaald is), Titel, Artiest, Album en Releasedatum. Bij de eerste vier opties wordt een alfabetische volgorde aangehouden. Bij Releasedatum is de volgorde chronologisch. Bij de opties Afspeellijstvolgorde en Releasedatum kun je ook nog de volgorde omkeren. Tik na het selecteren van deze optie opnieuw op de knop met de drie puntjes en kies Sorteer op. Tik daarna achter Afspeellijstvolgorde of Releasedatum op het pijltje.

De nummers sorteren in een Apple Music-afspeellijst kan dus alleen als je de lijst eerst in je eigen bibliotheek gezet hebt. De volgorde die je instelt, wordt wel door de Muziek-app onthouden. Je kan voor elke lijst in je bibliotheek een eigen volgorde bepalen. Het is niet mogelijk om nummers individueel te verslepen in een zelfgekozen willekeurige volgorde.

Volgorde in eigen afspeellijsten aanpassen

Wil je van je eigengemaakte afspeellijsten de volgorde aanpassen? Dan kan je ook de nieuwe sorteeroptie gebruiken zoals hierboven omschreven. Maar bij eigen afspeellijsten is er meer mogelijk. Je kan namelijk nummers per stuk verslepen in een eigen volgorde. Je past daarvoor de afspeellijst aan:

Open de eigen afspeellijst en tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Tik op Wijzig. Achter elk nummer verschijnt een knop met drie horizontale streepjes. Hou je vinger hierop en versleep het nummer naar de gewenste plek. Tik op Gereed om je wijziging op te slaan.

Lees ook onze tip over hoe je zelf je eigen afspeellijsten kan maken in de Muziek-app.