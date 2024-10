iOS 18.0.1 is nu te downloaden voor de iPhone. Deze nieuwe update brengt oplossingen voor problemen, die nog zaten in de eerste versie van iOS 18.

Drie weken na de release van iOS 18 is het tijd voor de allereerste, kleine update. Maar vergis je niet: er worden enkele belangrijke bugs opgelost, waar gebruikers mee te maken hadden. Voor iPad-gebruikers is iPadOS 18.0.1 verschenen, ook voor de iPad Pro M4. De iPadOS 18-update werd eerder teruggetrokken voor dit model omdat apparaten erop konden vastlopen. Later deze maand verwachten we overigens ook alweer iOS 18.1, de eerste écht grote update waarin voor het eerst Apple Intelligence-functies aanwezig zijn (voor gebruikers buiten de EU).

Deze bugs lost iOS 18.0.1 op

Na de eerste installatie doken er al wat problemen bij iOS 18 op, maar daarbij ging het veelal om algemene problemen die elk jaar wel weer optreden, zoals een snel leeglopende batterij. In iOS 18.0.1. heeft Apple toch een behoorlijke lijst met bugs opgelost, die expliciet worden genoemd in de releasenotes. Het gaat om de volgende problemen:

Het touchscreen van de iPhone reageerde niet goed onder bepaalde omstandigheden.

De camera op de iPhone 16 Pro kon vastlopen tijdens het filmen in 4K en HDR met de ultragroothoek.

iMessage kon vastlopen bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat

Bij het toewijzen van geheugen kon op sommige iPhones een probleem ontstaan (Apple zegt niet om welke modellen het gaat).

Bekijk ook Gebruikers melden problemen met touchscreen iPhone 16 Pro: heb jij er last van? Sommige eigenaren van de iPhone 16 Pro melden problemen met het touchscreen, waarbij aanrakingen niet geregistreerd worden. Vermoedelijk is dit een softwarefout, mede veroorzaakt door de dunnere schermranden.

Meestal stelt Apple de updates vanaf 19:00 Nederlandse tijd beschikbaar met een geleidelijke uitrol, maar in dit geval kwam de update vlak voor middernacht Nederlandse tijd.

De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Het heeft daarom geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen.

iOS 18.0.1 beschikbaar

We adviseren om deze update zo snel mogelijk te installeren, zodat je iPhone weer goed functioneert en veilig is. Apple noemt in de releasenotes namelijk dat naast probleemoplossingen ook de beveiliging is verbeterd.

Het gaat hier onder andere om een beveiligingsprobleem met de microfoon, waardoor audioberichten in de Berichten-app al een paar seconden bezig waren met de opname, voordat het groene microfoon-lampje ging branden in het Dynamic Island en het Bedieningspaneel. Dit deed zich voor op de iPhone 16-modellen.

Een ander beveiligingsprobleem heeft te maken met VoiceOver. Daarbij werd het wachtwoord van de gebruiker hardop voorgelezen. Dit geldt voor alle modellen, te weten de iPhone XS en nieuwer en alle iPads waarop je iPadOS 18 kunt installeren.

Lees ondertussen ons overzicht met de meestvoorkomende iOS 18 bugs en problemen.

Bekijk ook Bugs en problemen in iOS 18? Probeer dan eens deze oplossingen Het kan gebeuren dat je na het installeren van iOS 18 tegen meerdere problemen of misschien wel bugs aan loopt. Gelukkig zijn er voor de meeste problemen eenvoudige oplossingen of is het een kwestie van wennen.

iOS 18.0.1 releasenotes

Dit zijn de officiële releasenotes van de update:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone, waaronder: Het aanraakscherm reageerde in bepaalde omstandigheden mogelijk tijdelijk niet op iPhone 16- en iPhone 16 Pro-modellen

De camera kon op iPhone 16 Pro-modellen bevriezen bij het opnemen van 4K-video in de macromodus op de ultrabrede camera met HDR uitgeschakeld

Berichten werd mogelijk onverwacht gestopt bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat

De prestaties werden mogelijk beïnvloed vanwege een probleem met geheugentoewijzing op sommige iPhone-modellen Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 18.0.1 downloaden

Om iOS 18.0.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.