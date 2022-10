Apps voor rolstoelgebruikers

Als rolstoelgebruiker merk je waarschijnlijk dagelijks hoe lastig het kan zijn om ergens heen te gaan. Je weet nooit zeker of een restaurant of andere openbare plek ook geschikt is voor rolstoelen. Ook zijn lang niet alle toiletten ingericht voor rolstoelgebruikers. Er zijn apps die je hierbij kunnen helpen. Een aantal van deze apps laat je zien waar de dichtstbijzijnde parkeerplekken zijn en andere laten je de beste drempelloze restaurants en cafés zien. In dit overzicht bespreken we de beste apps.

Ongehinderd

Ongehinderd is een Nederlandse app voor mensen met een lichamelijke beperking die hen overal inzicht geeft in de toegankelijkheid van openbare locaties. Wanneer je de app downloadt, wordt er gevraagd welke informatie past bij jouw persoonlijke situatie. Vervolgens kun je op zoek gaan naar een leuk restaurant of activiteit om te bezoeken. De app vertelt je of de plek toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Sommige plekken zijn voorzien van het Nederlands Keurmerk voor toegankelijkheid, dat aangeeft dat deze locatie uitvoerig is getest en goedgekeurd is voor rolstoelgebruikers.

Daarnaast kunnen gebruikers ook een waardering achterlaten. Je kunt een locatie op verschillende onderdelen beoordelen zoals de parkeerplaatsen, ingang, het toilet of de tafel. Ook kun je een korte beschrijving van je eigen ervaring achterlaten in de app zodat de volgende bezoekers weten waar ze aan toe zijn. De app is gratis te downloaden en te gebruiken. Ongehinderd is in 2016 voor het laatst bijgewerkt, maar de app werkt nog steeds prima.

Wheelmap

Wheelmap is een app voor rolstoelgebruikers die je op veel plekken kunt gebruiken, ook op veel plekken in het buitenland. De app laat je allerlei locaties bij jou in de buurt zien en je kunt deze filteren op kwaliteit. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je alleen locaties wilt zien waarbij het toilet volledig toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze locaties worden met kleurtjes aangegeven. Groen staat voor goed, oranje voor minder goed, rood voor slecht en grijs voor onbekend. Net als bij de meeste apps kun je ook in Wheelmap een bijdrage leveren. Wanneer je een locatie hebt bezocht kun je deze opzoeken in de app en door aan te geven hoe toegankelijk deze locatie was voor een rolstoelgebruiker help je anderen weer verder. Je kunt de app gratis downloaden in de App Store en hij is ook volledig gratis te gebruiken.

fuelService

Ook als je in een rolstoel zit moet je regelmatig tanken, maar dan kan het wel eens moeite kosten om de auto uit te komen. fuelService is een gratis non-profit app die gehandicapte en mindervalide bestuurders helpt bij het tanken. De app werkt in meerdere landen en talen, met in Nederland honderden tankstations van voornamelijk Shell. Je kunt op de kaart zien waar de tankstations zich bevinden. Neem contact op met het tankstation voordat je er naartoe gaat, om te vragen of ze kunnen helpen bij het tanken. Zodra je er bent laat je het tankstation weten dat je gearriveerd bent. Het tankstation houdt je vervolgens op de hoogte hoe lang je nog moet wachten. Na afloop van de tankbeurt kun je een recensie achterlaten, zodat andere gebruikers kunnen zien hoe rolstoelvriendelijk de service was.

Wheel Mate

Op zoek naar een parkeerplaats of wc die toegankelijk is voor mensen met een rolstoel? Op de kaart zie je direct waar de dichtstbijzijnde parkeerplaats of wc is. Als gebruiker kun je zelf locaties toevoegen om ervoor te zorgen dat andere gebruikers nog meer informatie krijgen. Het voordeel van deze app is dat je hem ook op vakantie kunt gebruiken. Dat is vooral handig wanneer je met de auto op vakantie gaat, zodat je altijd een geschikte parkeerplek kunt vinden. Het design van de app is eenvoudig wat hem prettig maakt in het gebruik. De app doet goed wat hij moet doen en bevat niet teveel extra functies.

On Wheels

On Wheels is een app die voornamelijk voor Belgische gebruikers interessant is, maar in Nederland zijn er ook aardig wat locaties die een beoordeling hebben gekregen via de app. On Wheels laat je op een kaartje zien waar de beste restaurantjes, hotels en parkeerplaatsen zijn. Je kunt zelf selecteren welke locaties je wel en niet wilt zien. Als je op een locatie tikt, krijg je informatie te zien zoals de breedte van de deur, hoogte van de drempel en of er een mogelijkheid is om te draaien. Als gebruiker kun je zelf een bijdrage leveren aan de app om andere gebruikers weer verder te helpen. On Wheels is volledig gratis te downloaden en te gebruiken. Helaas wordt deze app niet meer zo vaak bijgewerkt en dat is jammer.

Andere apps voor rolstoelgebruikers

Dit zijn apps die niet speciaal zijn gemaakt om mensen met een lichamelijke beperking te helpen, maar ze bevatten wel functies die het reizen met een rolstoel eenvoudiger maken.

HogeNood - vind toiletten (gratis, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Deze app laat je zien waar het dichtstbijzijnde toilet is, ook toiletten voor gehandicapten. Verder kun je zien of je voor dit toilet moet betalen.

, iOS 12.0+) - Deze app laat je zien waar het dichtstbijzijnde toilet is, ook toiletten voor gehandicapten. Verder kun je zien of je voor dit toilet moet betalen. 9292 reisplanner OV + e-ticket (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Eén van de meest bekende apps om je reis mee te plannen. Wanneer je een reis gaat plannen, kun je kiezen voor Toegankelijkheid plannen. De app houdt dan rekening met de beperking bij het plannen van de reis.

Uber (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.8+) - Via Uber kun je eenvoudig een taxiritje plannen en het kost niets extra wanneer je een rolstoel bij je hebt.

Google Maps (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.4+) - Ook Google Maps kun je gebruiken om een reis met het ov te plannen. Vul de locatie in waar je heen moet en plan je reis, kies vervolgens voor het ov en ga naar Opties. Je kunt hier kiezen voor Rolstoeltoegankelijkheid. De app houdt dan rekening met het gebruik van een rolstoel.

, iOS 13.4+) - Ook Google Maps kun je gebruiken om een reis met het ov te plannen. Vul de locatie in waar je heen moet en plan je reis, kies vervolgens voor het ov en ga naar Opties. Je kunt hier kiezen voor Rolstoeltoegankelijkheid. De app houdt dan rekening met het gebruik van een rolstoel. Mijn Welzorg (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Heb je je rolstoel via Welzorg gehuurd, dan kun je hiermee reparaties inplannen en gegevens wijzigen.

Mijn RSR (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Dezelfde app, maar dan van RSR.

Meer info voor rolstoelgebruikers: