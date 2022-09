Hoewel de iPhone 14 Pro nog niet eens in de winkels ligt, is de eerste speciale game voor dit toestel al bijna afgerond. Het spel heet Hit The Island en het lijkt erg op het decennia oude spel Pong, maar dan met een nieuwe twist. Je hebt er nu nog een nieuw Dynamic Island voor nodig, maar dat zal niet lang zo zijn.



In het nieuwe spel, gemaakt door ontwikkelaar Kriss Smolka (@ksmolka), kun je de onderste balk van Pong bewegen. Op deze manier kun je het balletje bedienen. Het is de bedoeling om zo vaak mogelijk het nieuwe Dynamic Island te raken. Als je meer punten scoort, krijg je er een extra bal bij. Op Twitter deelt de ontwikkelaar een demonstratie van het spel.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022