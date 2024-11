Apple heeft bekendgemaakt welke apps mee doen voor de prijzen van de App Store Awards 2024. Er zijn in totaal 45 apps uitgekozen die meedingen in diverse categorieën.

Het is inmiddels een traditie geworden dat Apple aan het eind van het jaar de App Store Awards uitreikt. Deze prijs zet apps in het zonnetje die (volgens Apple) uniek zijn in hun soort en zich op diverse manieren onderscheiden van de rest. De jury, die bestaat uit de App Store Editors wereldwijd, letten daarbij op de ervaringen voor de gebruikers, design en innovatie. Binnenkort worden de winnaars bekendgemaakt, maar nu zijn al de genomineerden voor de App Store Awards 2024 onthuld.

App Store Awards 2024: de genomineerden

Dit jaar zijn er in totaal twaalf verschillende categorieën. Van iPhone-app van het jaar tot aan culturele impact: er is weer genoeg om uit te kiezen. Dit jaar zijn er ook voor het eerst ook twee categorieen voor de Vision Pro. Hoewel het aanbod van apps daar nog niet overweldigend groot is, heeft Apple toch zes apps weten uit te kiezen. Bij elke categorie zijn er momenteel nog drie nominaties, met uitzondering van de culturele impact: daar dingen nog twaalf apps mee voor de prijs.

iPhone-app van het jaar

Kino: App voor het maken van cinematografische filmpjes, van de makers van Halide

Runna: Met deze app maak je op maat gemaakte trainingsschema’s voor hardlopers van elk niveau

Tripsy: Plan je reis en voorkom stress

iPhone-game van het jaar

AFK Journey: Speel als de magiër Merlin en ontdek een fantasiewereld en voer strategische gevechten in deze RPG

The WereCleaner: Komische game waarin het draait om het opruimen van rotzooi

Zenless Zone Zero: Een 3D-actiegame die zich afspeelt in de nabije toekomst, waarbij de wereld geteisterd wordt door een ramp genaamd Hollows.

iPad-app van het jaar

Bluey: Let’s Play: Ontdek de wereld van Bluey, waarbij kinderen kunnen leren en spelen

Moises: Met deze app verwijder je vocalen met AI, zodat je instrumentale versies over houdt

Procreate Dreams: Breng animaties tot leven met deze app voor pro’s

iPad-game van het jaar

Assassin’s Creed Mirage: Op zoek naar gerechtigheid speel je met de straatdief Basim in de bekende Assassin’s Creed-serie

Disney Speedstorm: Racen met Disney-personages

Squad Busters: Speel met bekende personages uit Clash of clans, Brawl Stars, Clash Royale en meer in deze vechtgame

Apple Arcade-game van het jaar

Balatro+: Combineert diverse kaartspellen zoals patience en poker

Outlanders 2: Bouw je eigen dorp en probeer te overleven met een bruisend ecosysteem

Sonic Dream Team: Klassieke Sonic-game in een nieuw jasje, waarin je met bekende personages door de levels heen rent

Mac-app van het jaar

Adobe Lightroom: Met AI fotobewerking naar een hoger niveau tillen

OmniFocus 4: Blijf gefocust met deze taakbeheerapp

Shapr3D: Mooiere en eenvoudigere 3D-designs maken

Mac-game van het jaar

Frostpunk 2: Zorg ervoor dat jouw stad diverse rampen overleeft in een sneeuwachtige setting

Stray: Speel als een zwerfkat die eeuwenoude mysteries ontrafelt

Thank Goodness You’re Here: Deze game omschrijft zichzelf als een komische slapformer, waarin je op onderzoek uit gaat in het vreemde dorpje Barnsworth

Apple Watch-app van het jaar

LookUp: Verbeter je vocabulaire met dit (Engelse) digitale woordenboek

Lumy: Alles over de zon, zodat je weet wanneer je de mooiste foto’s kan maken of een wandeling kan maken

Watch to 5K: Deze app helpt je om in 9 weken 5K te hardlopen

Apple Vision Pro-app van het jaar

JigSpace: Maak 3D-presentaties met prachtige modellen en meer

NBA: Dompel jezelf onder in de wereld van basketbal

What of...? An Immersive Story: Alsof je zelf onderdeel bent van het Marvel-universum

Apple Vision Pro-game van het jaar

Loóna: Kom tot rust met deze puzzels

THRASHER: Vernietig afval met een beweging van je hand in deze psychedelische game, van de makers van THUMPER

Vacation Simulator: Ga op een virtuele vakantie, zonder de stress van het inpakken van koffers

Apple TV-app van het jaar

DROPOUT: Een streamingdienst met exclusieve content die je nergens anders vindt

F1 TV: Alles over Formule 1: van de livestreams tot races on demand

Zoom: De bekende videobelapp via de Apple TV

Culture Impact

We verwachten dat de winnaars later deze maand aangekondigd worden. Zodra we de winnaars weten, werken we dit artikel bij.