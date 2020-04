Batterijpercentage op iPhone en iPad bekijken

Het batterij-icoon op de iPhone en iPad geeft aan hoe lang de batterij nog meegaat. Wil je nauwkeurige informatie over de iPhone-batterij, dan kun je ook het batterijpercentage achterhalen. Standaard is dit in de rechterbovenhoek te zien, maar op toestellen met Face ID werkt dit net iets anders.

Batterijpercentage op iPhones en iPads met Face ID

Op iPhone- en iPad-modellen met uitsparing bovenin het scherm (notch) is er geen mogelijkheid om het batterijpercentage altijd in de statusbalk weer te geven. Omdat er minder plek is door de uitsparing, vind je rechtsboven alleen een batterij-icoon dat aangeeft hoe vol je batterij is. Als je toch het bijbehorende percentage wil zien, moet je het Bedieningspaneel openen. Dit doe je door vanaf rechtsboven naar beneden te vegen.

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, is het batterijpercentage wel te zien in het Bedieningspaneel. Het percentage verschijnt rechtsboven, naast het bijbehorende batterij-icoont. Veeg vervolgens weer omhoog om het Bedieningspaneel af te sluiten.

Een andere manier om het batterijpercentage te achterhalen, is om dit aan Siri te vragen. Vraag bijvoorbeeld “Op hoeveel procent staat mijn batterij?” en Siri geeft het antwoord. Er is daarnaast ook nog een batterijwidget beschikbaar (sinds iOS 11), zodat je via het widgetscherm het percentage kunt bekijken.

Batterijpercentage op iPhone en iPad

Op modellen met thuisknop kun je het batterijpercentage wel continu zichtbaar te maken. Dit doe je als volgt:

Ga naar Instellingen. Scroll naar beneden en kies Batterij. Halverwege het scherm zie je een schakelaar met de tekst Batterijpercentage. Zet de schakelaar aan.

Je ziet nu een percentage naast het batterijicoon staan. Hierdoor kun je direct zien of het nodig is om je toestel aan de lader te leggen. Zodra de twintig procent bereikt wordt, kleurt het batterijtje in de bovenhoek rood. Deze is groen op het moment dat het toestel aan de lader ligt.

Klopt het batterijpercentage niet of schakelt de iPhone uit voordat de batterijstatus op 0% staat? Dat hoeft nog niet te betekenen dat de iPhone-batterij defect is. Er is wellicht iets mis met de weergave van het batterijpercentage. Door de iPhone- of iPad-batterij te kalibreren kun je zorgen dat het percentage weer klopt. Lukt de iPhone opladen niet? Dan is er wellicht iets anders aan de hand en heb je een iPhone-reparatie nodig. Je kunt eventueel de batterij laten vervangen; dat kost een paar tientjes en zorgt ervoor dat je weer lang plezier hebt van je toestel.