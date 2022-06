Toetsenbordfeedback

Vanaf iOS 16 kun je toetsenbordfeedback ontvangen van de ingebouwde trilmotor in de iPhone. Als je een toets indrukt, voel je een kort trilsignaal ter bevestiging. Dit kan prettig zijn als je typen op een virtueel toetsenbord minder prettig vindt door het gebrek aan fysieke feedback zoals bij een echt toetsenbord.

Toetsenbordtikje op de iPhone inschakelen vanaf iOS 16

Deze functie bestaat al heel lang op Android-toestellen, maar vanaf iOS 16 is het ook een iPhone-functie geworden. Op dit moment wordt iOS 16 nog getest. In het najaar is de software voor iedereen beschikbaar. Zo schakel je de toetsenbordfeedback in op je iPhone:

Open de Instellingen-app. Tik op Horen en voelen. Kies Toetsenbordfeedback en zet Voelbaar aan. Zet je ook Geluid aan, dan hoor je een tikgeluid tijdens het typen.

Het toetsenbord zal je iPhone nu laten trillen als je een toets indrukt. Als je gebruikmaakt van het QuickPath veegtoetsenbord voel je alleen bij de eerste aanraking een trilsignaal. Bij het slepen van je vinger naar andere letters voel je geen extra signaal.

Bekijk ook Het QuickPath veegtoetsenbord op iPhone en iPad in het Nederlands gebruiken: zo werkt het QuickPath is het veegtoetsenbord voor de iPhone en iPad. Met QuickPath kun je over het scherm vegen om woorden te maken. Sinds iOS 15 werkt QuickPath ook in het Nederlands! Hoe werkt het veegtoetsenbord? Wij leggen het je uit.

Geen iOS 16, toch een toetsenbordtikje?

Omdat de toetsenbordfeedback zoals hierboven besproken pas een functie is vanaf iOS 16, biedt Apple niet zelf een manier om het in te schakelen op oudere softwareversies. Toch is er een eenvoudige manier om het te krijgen. Je kunt een alternatief toetsenbord installeren op je iPhone. Sommigen van deze toetsenborden hebben ondersteuning voor toetsenbordfeedback.

Eén van de prettigste alternatieve toetsenborden die we je kunnen aanraden is Gboard. Dit toetsenbord is ontwikkeld door Google en heeft allerlei slimme functies. In de instellingen kun je kiezen om haptische feedback tijdens het typen te gebruiken. Schakel je dit in, dan heb je dezelfde functie als wat vanaf iOS 16 standaard mogelijk is.

Het nadeel van deze methode is dat je gedwongen wordt om een ander toetsenbord te gebruiken. Je zult merken dat het toch wel wat anders typt dan je gewend bent. Wij zouden zeggen: geef het een kans. Als het niets is, kun je gewoon wachten tot iOS 16 er is.