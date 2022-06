In iOS 16 zit een handige nieuwe functie waarmee je dubbele foto's van je iPhone heel snel kan verwijderen. Met de map voor dubbele onderdelen in de Foto's-app zie je meteen welke foto's meermaals op je iPhone staan.

Als je op vakantie veel foto’s maakt, herken je wel dat je bij thuiskomst behoorlijk wat tijd kwijt bent aan het selecteren van de beste foto’s. Je komt dan ongetwijfeld ook veel dubbele foto’s op je iPhone tegen, want tijdens het schieten van de beste vakantiefoto’s kun je nooit teveel foto’s maken. Maar hoe kun je nu het beste en makkelijkste de dubbele foto’s van je iPhone verwijderen? Wij laten het je stap voor stap zien hoe dat vanaf iOS 16 heel makkelijk gaat. Maar ook als je geen iOS 16 hebt, zijn er manieren om snel dubbele foto’s te wissen of om ze te combineren.

Dubbele foto’s van je iPhone verwijderen vanaf iOS 16

De Foto’s-app scant vanaf iOS 16 lokaal je bibliotheek en vergelijkt foto’s met elkaar. Zodra er dubbele exemplaren herkend worden, worden deze in een aparte map gezet. Je dubbele foto’s van je iPhone verwijderen doe je zo:

Open de Foto’s-app op de iPhone of iPad. Onderaan in de Foto’s-app vind je daar de map Dubbele onderdelen. Tik hierop. Je ziet nu alle foto’s die door de iPhone en iPad als dubbele onderdelen herkend worden. Om foto’s te verwijderen, tik je op de Selecteer-knop bovenaan en vink je de dubbele aan die je wil verwijderen. Je kunt ook foto’s combineren door naast de dubbele afbeeldingen te tikken op Combineer.

Met de Combineer-knop worden dubbele foto’s met elkaar gecombineerd tot één foto. Gegevens als trefwoorden, bijschriften en favorieten worden gecombineerd. Als je dus een foto die als favoriet gemarkeerd is combineert met een dubbele foto die geen favoriet is, blijft de favoriet-markering behouden in de gecombineerde foto.

Dubbele foto’s wissen op oudere iOS-versies

Gebruik je geen iOS 16 of is jouw iPhone niet geschikt, dan zijn er nog andere manieren om dubbele foto’s van je iPhone te verwijderen. De beste manier vinden wij daarvoor om gebruik te maken van de app Gemini. Deze analyseert je bibliotheek en geeft ook dubbele foto’s weer, waarna je ze snel kunt wissen. De app biedt nog meer handige functies, zoals het snel verwijderen van schermafbeeldingen. Gemini is ontwikkeld door de gerenommeerde ontwikkelaar MacPaw. De app is ook beschikbaar via SetApp.

