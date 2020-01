Wil je afvallen? Met een goede weegschaal meet je of alle moeite effect heeft. Deze slimme weegschalen met iPhone-apps meten meer dan alleen gewichtsverlies en houden bijvoorbeeld ook je botmassa, hartslag en luchtkwaliteit in de gaten. Wij bespreken de beste slimme weegschalen die met de iPhone samenwerken.

Slimme weegschalen met HealthKit

Met een normale weegschaal kun je ook je gewicht bijhouden. Maar wie slim is kiest een weegschaal met iPhone-koppeling, die alle metingen automatisch bijhoudt en in een grafiek zet. Zo kun je trends volgen en houd je in de gaten of je streefgewicht binnen bereik komt. Gewichtsverlies en afvallen staat bij veel mensen hoog op het verlanglijstje als het om goede voornemens gaat en met deze slimme weegschalen maak je een vliegende start!

De beste slimme weegschaal: Withings Body Cardio

De Withings Body Smart weegschalen zijn de beste keuze als je je gewicht wilt meten en automatisch alle data wilt laten doorsturen naar HealthKit. Withings heeft een overzichtelijke Health Mate-app die alles in een grafiek zet. Bovendien kun je bij de Withings-weegschalen kiezen uit meerdere varianten, zodat je je aankoop kunt afstemmen op je behoeften en budget. Withings is al jarenlang een betrouwbare aanbieder van slimme weegschalen en voegt regelmatig nieuwe functies toe. De goedkoopste optie is de Withings Body Smart (ca. 60 euro), die je gewicht en BMI meet. Wil je een stapje verder gaan, dan is er de Withings Body+ Smart (ca. 90 euro). De uitgebreidere Cardio-variant (ca. 130 euro) kijkt verder en meet ook je botmassa en spiermassa. Het is zelfs mogelijk om de snelheid te meten waarmee het bloed door je aderen pompt, de zogeheten polsgolfsnelheid. Alle gegevens die de weegschaal verzamelt, raadpleeg je in de Health Mate-app. Daarin kun je ook doelen instellen die je wilt behalen. Withings werkt probleemloos samen met HealthKit. Ondersteunt HealthKit: ja

Kopen: de Withings Body Cardio is te koop vanaf €135 en is onder meer verkrijgbaar bij Coolblue en de Apple Store.



De beste slimme weegschalen: onze top 7

Eerst meer uitleg nodig? Lees dan hieronder alles over: Wat is een slimme weegschaal?.

#2 Fitbit Aria 2 weegschaal

De Fitbit Aria 2 is de vernieuwde versie van de digitale weegschaal die Fitbit al langer op de markt bracht. Je kunt ook hier kiezen uit de kleuren wit en zwart. Deze weegschaal kun je koppelen met je Fitbit-tracker. Via de Fitbit-app op je iPhone heb je de meetresultaten altijd binnen handbereik. De Fitbit Aria 2 meet met als zijn voorganger je vetpercentage en kan ook je BMI bepalen. In totaal kunnen acht verschillende personen van de weegschaal gebruik maken. Dit nieuwe model heeft slimmere algoritmes, waardoor de metingen nauwkeuriger zijn. Ook is de weegschaal iets kleiner van formaat en is het display makkelijker af te lezen. Fitbit werkt uit principe niet met HealthKit samen, maar je kunt de data van de Fitbit-fitnesstrackers wel met software van derden inlezen, zoals Sync Solver. Die synchroniseert ook je gewicht.

Ondersteunt HealthKit: nee, alleen via apps van derden

Kopen: de Fitbit Aria 2 kost rond €120 bij Bol.com, Fonq en Coolblue.

#3 Garmin Index Smart Scale

De Garmin Index Smart Scale kan, net als de Withings weegschalen hierboven je vetpercentage, vochtgehalte, bot- en spiermassa vaststellen. Ook is er een BMI-meting aanwezig. Deze weegschaal is geschikt voor maar liefst 16 verschillende personen. Elke gebruiker wordt automatisch herkend als hij/zij op de weegschaal gaat staan. Garmin synchroniseert alle data via de Garmin Connect-dienst, die ook je gewicht kan uitwisselen met Apple’s HealthKit. Bovendien kun je hiermee allerlei wearables van Garmin koppelen, zoals fietssensoren en sporthorloges zoals de Garmin ForeRunner.

Ondersteunt HealthKit: ja

Kopen: de Garmin Index is verkrijgbaar in twee kleuren (zwart en wit) en kost ongeveer 150 euro. Ook bij Bol.com verkrijgbaar voor een lagere prijs.

#4 Fitbit Aria Air

De Fitbit Aria Air is een goedkopere uitvoering van de Aria 2. Deze meet alleen gewicht en BMI en geeft dus een minder compleet beeld dan zijn duurdere tegenhanger. Hij kost dan ook maar de helft. Deze weegschaal is vooral geschikt voor beginnende gebruikers, die nog maar net begonnen zijn met een gezondere levensstijl en als belangrijkste prioriteit hebben dat ze fitter worden en gewicht verliezen. Ook mensen die risico lopen op welvaartsziekten zoals hoge bloeddruk en diabetes kunnen met deze weegschaal beginnen aan hun ‘health journey’, zoals de fabrikant het zo mooi zegt. Alle metingen worden naar de app op je iPhone gestuurd, waar je meer inzicht krijgt in trends en voortgang. Ook kun je de weegschaal koppelen met andere apps, Fitbit-wearables en de betaaldienst Fitbit Premium.

Ondersteunt HealthKit: nee

Kopen: verkrijgbaar bij Amazon.de

#5 Qardio Base 2

Deze weegschaal valt vooral op door het aparte uiterlijk: een ronde schijf. Terwijl de meeste andere weegschalen meestal rond zijn, heeft Qardio voor een ander design gekozen. Die ronde vorm zorgt er overigens wel voor dat deze wat minder stabiel staat en wat sneller gaat wankelen. Maar het oog wil ook wat en de Qardio Base 2 is een van de mooiste slimme weegschalen die je in de badkamer kunt zetten. Meet je gewicht, lichaamsvet, BMI, watergehalte, spiermassa en botdichtheid. Dit wordt doorgestuurd naar een mobiele app waarmee je ook je bloeddruk en hartslag kunt aflezen, mits je de QuardioArm aanschaft. Dit is een bloeddrukmeter voor thuis. De app heeft een paar unieke functies, zoals een speciale optie voor zwangere vrouwen. Je kunt ook de weergave van je gewicht uitschakelen (net zoals de Shapa-weegschaal), zodat je niet gefrustreerd raakt over een tegenvallende meting maar wel de ontwikkelingen in de tijd kunt bijhouden.

Ondersteunt HealthKit: ja

Kopen: de Qardio Base 2 ligt voor €150 in de winkel.

#6 Medisana Connect

Deze betaalbare Medisana-weegschaal is er in twee varianten: de BS 410 is de meest eenvoudige variant en kost slechts 40 euro. Deze meet naast je vetpercentage en BMI ook je spiermassa, vochtgehalte, caloriebehoefte en je botmassa. Met de Vitadock+ app voor je iPhone bekijk je je meetresultaten terug en bepaal je een persoonlijk doel. Een ingebouwde analyse voor caloriebehoefte geeft aan hoeveel calorieën jij nodig hebt per dag. Werkt op drie AAA-batterijen.

De BS 440 is een iets nieuwere uitvoering met een stijlvol uiterlijk en kost rond de 60 euro. Deze werkt met Bluetooth 4.0 en heeft een automatische herkenning van 8 gebruikers. Samen aan de slag dus! In de bijbehorende VitaDock-app op de iPhone kun je ook de gegevens van de Medisana bloeddrukmeters en bloedglucosemeters kunt uitlezen. Deze weegschalen zijn geschikt voor mensen van meer dan 150 kilo en werken samen met HealtHkit.

Ondersteunt HealthKit: ja

Kopen: de Medisana BS 4xx Connect weegschalen liggen vanaf €30 in de winkel.

#7 Goedkope Lidl-weegschalen

Lidl heeft regelmatig twee weegschalen in het assortiment die met Apple’s HealthKit samenwerken, die echter niet altijd verkrijgbaar zijn. Hierboven zie de de Silvercrest SBF75 van 20 euro. Daarnaast heeft Lidl al langer de Sanitas SBF70 in het assortiment, waar we op iCulture al meermaals over hebben geschreven. Beide weegschalen meten naast je gewicht ook je spiermassa, botmassa, BMI en dergelijke. De weegschalen hebben een eigen app voor de analyse van je meetresultaten. Bij de Silvercrest is dat de HealthForYou-app, terwijl je bij de Sanitas de HealthCoach-app moet hebben.

Hieronder zie je een foto van de iets oudere Sanitas SBF70:

Beide weegschalen zijn niet continu verkrijgbaar via de webshop, maar er duikt regelmatig weer een nieuwe voorraad op. Moet je kiezen tussen beide producten, dan raden we de nieuwere Silvercrest SBF75-weegschaal aan, omdat deze er iets stijlvoller is en omdat je er bovendien de metingen van de bloeddrukmeter, (bloedzuurstof)oximeter, thermometer en activiteitentracker kunt vastleggen. Meer informatie lees je in ons artikel over goedkope Lidl-weegschalen.

Ondersteunt HealthKit: ja

Kopen: Sanitas-weegschaal (25 euro) en Silvercrest-weegschaal (20 euro) – let op, niet continu verkrijgbaar

Wat is een slimme weegschaal?

Een connected weegschaal is een weegschaal die metingen kan doorsturen naar je iPhone. Sommige weegschalen maken verbinding via Bluetooth op je telefoon, terwijl andere via Wi-Fi werken en zelfstandig verbinding met internet kunnen maken. Zo’n slimme weegschaal meet in ieder geval je gewicht, maar vaak is er meer mogelijk zoals meten van je vetpercentage, BMI, spiermassa en omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit. Helemaal mooi is het als je zo’n weegschaal kunt koppelen met je fitnesstracker, zodat je een verband kunt leggen met je lichaamsbeweging en calorieverbruik.

De meeste fabrikanten hebben een eigen app ontwikkeld om je data te kunnen bekijken in een grafiek. Soms zijn die apps niet zo heel mooi. Geeft niets, want je kunt alle gegevens vaak ook doorsturen naar HealthKit. Je kunt dan je gewicht makkelijker met allerlei andere diensten zoals Runkeeper, Strava en Endomondo uitwisselen en metingen met elkaar in verband brengen. Ging het afvallen sneller op momenten dat je meer sportte? Let bij de keuze van je slimme weegschaal dus ook op of data uitwisselen met HealthKit mogelijk is.

Andere alternatieven zijn de slimme weegschalen van Beurer (verkrijgbaar vanaf 50 euro t/m 150 euro) en slimme weegschalen van Salter (vanaf 35 euro t/m 70 euro).

