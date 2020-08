Apple Music 1 is een eigen radiostation van Apple, dat in juni 2015 van start ging onder de naam Beats 1. Ontdek wat Apple Music 1 zoal te bieden heeft: wie zijn de vaste dj's, wat kun je luisteren en wat bieden de zenders Apple Music Hits en Apple Music Country?

Wat is Apple Music 1?

Apple Music 1 is een 24-uurs digitale radiozender van Apple. De zender ging in juni 2015 van start, gelijktijdig met het verschijnen van iOS 8.4. De zender is onderdeel van Apple Music en is gratis te beluisteren, ook als je geen abonnee van Apple Music bent. Apple benadrukt dat de radioprogramma’s worden gepresenteerd door echte dj’s, die zelf bepalen welke nummers ze draaien. Dagelijks maken de dj’s nieuwe radioshows vanuit de studio’s in Los Angeles, New York en Londen. Sinds oktober 2018 heeft Apple een eigen radiostudio in New York. Deze is te vinden in Union Square, waar artiesten langs kunnen komen om sessies op te nemen of mee te doen aan een uitzending.

Voorheen heette deze radiozender Beats 1, maar in augustus 2020 voerde Apple een naamswijziging door. De naam Beats 1 verdween en werd vervangen door drie radiostations:

Apple Music 1

Apple Music Hits

Apple Music Country

Hoe kan ik luisteren naar Apple Music 1?

Er zijn drie manieren om te luisteren naar Apple Music 1:

Via je iPhone, iPad of iPod touch: je vindt de radiostations in de Muziek-app op het tabblad Radio.

Via je Mac of Windows-pc: klik in de Muziek-app op het menu-item Radio en kies het radiostation.

Apple TV en Android: via speciale apps voor deze platformen.

Alles over radio luisteren in de Muziek-app lees je in onze uitgebreide tip.

Bekijk ook Radiostations luisteren met Apple Music: zo doe je dat Met Apple Music kun je gemakkelijk radiostations maken op basis van jouw muziek. Je kunt er ook voor kiezen om verrast te worden door een genre te kiezen, waarna Apple Music een passend radiostation maakt. Of luister je liever naar Apple Music Radio 1 of Apple Music Hits? In deze tip leggen we uit wat de opties zijn voor Apple Music radio luisteren.

Waar vind ik het uitzendschema van Apple Music 1?

Apple Music 1 is als 24-uurs radiostation elk moment van de dag te beluisteren. Op deze pagina kun je het uitzendschema en de deelnemende dj’s en muzikanten bekijken. Van maandag tot en met vrijdag vind je op vaste tijdstippen de shows van de vaste dj’s. Daarnaast zijn er andere dj’s en artiesten die vaak wekelijks een eigen show hebben.

Heb je een Apple Music 1 uitzending gemist? Dan kun je deze later terugluisteren.

Bekijk ook Apple Music 1 radioshow gemist? Zo beluister je de muzieknummers alsnog Bij Apple Music 1 (voorheen Beats 1) kun je achteraf kijken welke nummers zijn gedraaid in een radioshow. Dat kan op meerdere manieren. In deze tip zetten we ze voor je op een rijtje.

Is Apple Music 1 live?

Apple beweert dat Apple Music 1 live is, maar dat geldt niet voor de hele programmering. De shows van de vaste dj’s worden bijvoorbeeld herhaald en de radioshows van bekende artiesten en gast-dj’s zijn vaak vooraf opgenomen, omdat zij door hun drukke tourschema niet altijd op een vast tijdstip in de studio kunnen zitten. Ook interviews zijn vaak vooraf opgenomen.

Wie zijn de Apple Music 1 dj’s?

Er zijn vier vaste dj’s bij Apple Music 1:

Zane Lowe (vanuit Los Angeles, voorheen BBC 1 Radio)

Julie Adenuga (vanuit Londen, voorheen Rinse FM)

Ebro Darden (vanuit New York, voorheen WQHT Hot 97)

Matt Wilkinson (Best Of, Hidden Gems)

Daarnaast zijn er artiesten zoals Dr. Dre, Elton John, DJ Khalet en Pharell Williams, die hun eigen radioshow hebben op Apple Music 1. Meestal zijn dit wekelijkse shows.



Zane Lowe (Los Angeles) legt de nadruk op het ontdekken van nieuwe artiesten en veelbelovende nieuwe muziek, afgewisseld met interviews.



Julie Adenuga (Londen) is het jongere zusje van Boy Better Know en is een nieuw talent. Zij vertegenwoordigt de Britse muziekwereld.



Ebro Darden (New York) kijkt wat er in de clubs en op straat in New York populair is.

Waarom heeft Apple een eigen radiostation?

Het is wat onduidelijk waarom Apple een eigen radiostation wilde beginnen. Tijdens de aankondiging sprak Apple over het nostalgische gevoel van vroeger, toen radiostations nog werden gemaakt door echte dj’s. Dat gevoel willen ze met Apple Music 1 terugbrengen. Tegenwoordig worden de meeste afspeellijsten samengesteld door een computer, waarbij de dj de nummers alleen maar aan elkaar hoeft te praten. Bij Apple Music 1 moet het weer om persoonlijkheden draaien: smaakmakers die goede nummers uitkiezen zodat je elke keer weer benieuwd bent wat er te horen is. Het moet tegelijk een aanjager zijn om nieuwe abonnees voor Apple Music binnen te halen. Je kunt Apple Music 1 beluisteren zonder dat je abonnee van Apple Music hoeft te zijn.

Waarom heette het eerst Beats 1?

Apple’s radiostation heette aanvankelijk Beats 1. De naam Beats 1 verwijst naar Beats, het bedrijf dat Apple in 2014 overnam. Het bestond uit twee onderdelen: Beats Music (een streaming muziekdienst) en Beats Electronics (een fabrikant van audio-accessoires). De streaming muziekdienst is opgedoekt, maar onder de naam Beats worden nog wel nieuwe hoofdtelefoons, oordopjes en speakers gemaakt. Apple lijkt van plan hiermee door te gaan, al brengen ze tegenwoordig onder de eigen merknaam ‘Apple’ ook nieuwe audio-accessoires uit, zoals de AirPods en HomePod.

Andere radiostations in Apple Music

Apple Music 1 is niet het enige radiostation van Apple. Je kunt ook luisteren naar Apple Music Hits en Apple Music Country, twee gespecialiseerde radiostations met respectievelijk populaire hits en countrymuziek. Apple Music biedt ook een aantal voorgeprogrammeerde radiostations, zoals Soundsystem, The Mixtape, On the Floor, Pop Hits, All-City, Americana, Blues, Chill, Classic Alternative, Dance Pop, Electronic, Hip-Hop, Indie, R&B en Workout Anthems. Deze radiostations zijn alleen te beluisteren als je abonnee van Apple Music bent. Ze waren al eerder beschikbaar onder de naam iTunes Radio.

Wat voor genres speelt Apple Music 1?

Apple Music 1 wil een breed scala aan muziek uitzenden, met een mix van populaire nummers en nieuwe artiesten. Heb je een brede muzieksmaak en heb je zin om regelmatig iets nieuws te ontdekken, dan is Beats geknipt voor je. Er is vrij veel variatie in nummers, al ligt de nadruk wel iets meer op Hip-Hop. Je krijgt dus niet elk uur dezelfde tophits te horen, zoals op de meeste radiostations. Wil je liever tophits of country, dan zijn daarvoor twee speciale radiostations beschikbaar.

Alle muziek die Apple op de radiozenders afspeelt is gecensureerd, dus je zult geen expliciete teksten of scheldwoorden horen. Je krijgt alleen de nette versie van muzieknummers te horen, waardoor er soms een piepje of stilte klinkt.

Apple Music 1 is onderdeel van Apple Music, de muziekdienst van Apple.