Dit zijn de leukste augmented reality-apps met ARKit

Welke ARKit-apps zijn de moeite waard? In deze gids zetten we de beste ARKit-apps op een rij. Van games tot handige apps voor in en rondom je huis: er is voor ieder wat wils.

In de App Store vind je veel apps die gebruikmaken van ARKit. Ze laten zien wat er allemaal mogelijk is met augmented reality op de iPhone en iPad. De keuze is reuze, maar welke apps zijn echt de moeite waard? Dat zie je in deze gids, die we overzichtelijk hebben ingedeeld per thema.

In het kort: wat is AR?

Met augmented reality kun je virtuele objecten plaatsen in de echte wereld, via de camera en het scherm van je iPhone of iPad. Op deze manier kun je bijvoorbeeld nieuwe meubels proberen in je eigen woning, door ze via het scherm van je iPhone in huis te plaatsen. Voor augmented reality heb je geen speciale bril nodig, zoals dat bij VR wel het geval is. Het enige wat je nodig hebt, is je iPhone of iPad en de juiste apps. Wil je meer weten over wat augmented reality precies is, dan kun je in het bijbehorende artikel meer lezen.

Vereisten voor ARKit

Om de ARKit-functies van de onderstaande apps te gebruiken, heb je een toestel met minimaal iOS 11 nodig. Verder moet je minimaal beschikken over een iPhone 6s of nieuwer of een iPad (ca. 2017 en nieuwer).

De beste Augemented Reality-ervaring krijg je met ARKit 4 op devices met eenLiDAR-sensor. Deze combinatie van hardware en software plaatst objecten nog preciezer in de echte wereld. Om sommige apps uit dit overzicht te gebruiken, heb je dan ook een iPad Pro of iPhone met een LiDAR-scanner nodig.

Productiviteit

Meten (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Apple’s Meten-app vind je vanaf iOS 12 standaard op Apple-apparaten. Je kan daarmee eenvoudige metingen doen.

MeasureKit - AR Ruler Tape (€3,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.3+) - Voor de meer geavanceerdere metingen met hoeken, dimensies en meer, kun je MeasureKit gebruiken.

magicplan (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Nog een app voor plattegronden van je huis. Deze kun je vervolgens kopen in allerlei bestandsformaten.

PCalc (€10,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - Rekenmachine PCalc heeft als bonus een geinige AR-stand voor de calculator.

, iOS 11.0+) - Navigeer door de straten met real life aanwijzingen. Zo weet je precies waar je moet afslaan. Google Translate (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.2+) - Nog zo’n handige app van Google: richt je camera op de tekst in een vreemde taal en zie wat er staat.

Leren

Complete Anatomy 2021 (gratis, iPad + IAP , iOS 11.0+) - Leer alles over het menselijk lichaam van dichtbij met deze anatomie-app.

, iOS 11.0+) - Leer alles over het menselijk lichaam van dichtbij met deze anatomie-app. Night Sky (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 12.0+) - Beweeg je door het zonnestelsel dankzij ARKit-ondersteuning in Night Sky.

INSIGHT HEART (€3,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Altijd al eens willen weten hoe je hart werkt? Bekijk het orgaan en je bloedvaten van heel dichtbij.

Piano 3D - Ultimate Piano App (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Leer al willen piano spelen! Deze app laat je precies zien welke toetsen je moet indrukken.

Apollo's Moon Shot AR (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Beleef de Apollo maanlanding alsof je er bij was. Bestudeer het pak van Neil Armstrong of laat een raket opstijgen vanuit je achtertuin.

Sky Guide (€3,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Bekijk hoe de sterren in de hemel er in real-time uit zien door de camera van je iPhone of iPad.

Lifestyle en creativiteit

IKEA Place (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.2+) - App van IKEA waarmee je meubels in je eigen huis kunt plaatsen.

Snapchat (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Plaats bloemen en planten in je Snaps met Snapchat!

, iOS 13.0+) - Haal de tekenaar in je naar boven. SketchAR gebruikt augmented reality om je te leren tekenen. CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Bekijk het weer in augmented reality dankzij Carrot Weather, de eigenzinnige weer-app.

iScape (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.2+) - Bekijk eens hoe je je tuin kunt opfleuren door nieuwe bloemen en planten te plaatsen.

+ , iOS 13.0+) - Leer mooiere foto’s maken met aanwijzingen via AR. INKHUNTER Try Tattoo Designs (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Voordat je een tattoo gaat laten zetten, wil je weten hoe ‘ie er precies uit komt te zien. Check het met deze app!

Games

