Wat zijn de beste apps om op je iPhone en iPad podcasts mee te kunnen beluisteren? Overcast, Castro of misschien Apple's eigen app? Dat lees je hier in dit overzicht van de beste podcast-apps voor iPhone en iPad.

Podcasts luisteren met apps

Podcasts zijn praatprogramma’s en videoprogramma’s, waar je je gratis op kunt abonneren. Deze programma’s verschijnen op internet, waarbij nieuwe afleveringen automatisch worden gedownload. Je kunt ook oude afleveringen terugluisteren. Podcasts verschenen voor het eerst rond 2005 en sinds 2015 een oplevende populariteit. Tegenwoordig zijn ze niet meer weg te denken. Er zijn veel verschillende apps waarmee je podcasts kunt beluisteren op de iPhone en iPad. In deze gids tonen we de beste podcast-apps die momenteel verkrijgbaar zijn.

Beste podcasts-apps voor iPhone en iPad

In onderstaand overzicht vind je de beste apps voor het beluisteren van podcasts op de iPhone. De meeste mensen gebruiken de standaard Podcasts-app van Apple, maar voor mensen die dit te beperkt vinden kun je beter apps zoals Overcast of Castro kunnen nemen.

Tip!: iCulture heeft ook een eigen podcast! In onze iCulture Podcast praten we over alle ontwikkelingen rondom Apple. Abonneer je dus via Apple’s Podcasts-app of een van de vele andere podcast-apps op de iPhone en iPad.

Bekijk ook iCulture podcast: zo luister je naar onze podcast Wil je niet alleen lezen over ontwikkelingen rondom Apple, maar wil je het ook in onze eigen bewoordingen horen? Dat kan vanaf nu, want we zijn gestart met de iCulture podcast! Minimaal twee keer per maand verschijnt er een nieuwe aflevering, afwisselend met interviews en een bespreking van het nieuws.

iCulture adviseert: Overcast

Overcast richt zich op grootverbruikers van podcasts en heeft daarom een aantal handige functies. Overcast kan je bijvoorbeeld combineren met Twitter, zodat je aanbevolen podcasts kunt krijgen van mensen die jij op Twitter volgt. Daardoor kom je veel sneller nieuwe programma’s tegen. Ook heeft Overcast de handige optie ‘Smart speed’, die lange pauzes in een podcast inkort. Met ‘Voice boost’ verbetert de geluidskwaliteit van spreekstemmen aanmerkelijk. Ook kun je afspeellijsten laten samenstellen en daarbij podcasts als belangrijk bestempelen, zodat nieuwe afleveringen eerder worden afgespeeld in de lijst.

Je kunt podcastafleveringen streamen, offline opslaan en synchroniseren tussen apparaten. Je kunt op die manier zelfs via de website verder luisteren waar je op de iPhone of iPad bent gebleven. De app is gratis maar heeft wel visuele reclames van andere podcasts. Mocht je dit niet willen zien, dan kun je voor €10 per jaar de advertenties verbergen. Overcast is ook te gebruiken op de Apple Watch en CarPlay, zodat je daar eenvoudig naar je favoriete shows kan luisteren.

Castro

Sommige mensen luisteren podcasts langzamer of sneller dan normaal. Dat is handig als je dingen bijvoorbeeld niet zo snel kunt volgen of juist sneller wilt horen wat er te vertellen is. Bijna alle belangrijke podcasts-apps bieden die functie aan. Castro heeft echter een techniek onder de app liggen, waardoor vertraagd en versneld geluid in de podcasts veel beter klinkt. Stotteringen die je normaal hoort worden netjes weggewerkt, waardoor het geluid van de vertraagde of versnelde podcast veel beter klinkt. Met de Episode Triage-functie kun je afleveringen snel scannen, om te bepalen of het iets is waar je in geïnteresseerd bent. Met de scrubfucnties kun je snel of langzaam door een aflevering bladeren om dat ene fragment terug te vinden. Bevat verder een donkere modus, waarschuwt je als er weer iets nieuws te luisteren is en biedt ook een iMessage-app.

Pocket Casts

Pocket Casts synchroniseert al je beluisterde podcasts over verschillende apparaten, waardoor je niet meer op de iPad hoef te zoeken waar je op de iPhone gebleven was. Daarnaast heeft deze dienst ook een apart verkrijgbare web-app die je een tijdje gratis mag gebruiken. Leuke extra is de ingebouwde mogelijkheid om afleveringen af te spelen via AirPlay of ChromeCast op je televisie. Bovendien is het ontwerp van deze app erg mooi, wat Pocket Casts een fijne app maakt voor het beluisteren van je favoriete programma’s. Pocket Casts biedt ondersteuning voor CarPlay, is te beluisteren op je Sonos-speakers en beschikt over een slaaptimer en een Apple Watch-app. Importeert je OPML-favorieten, geeft het spraakvolume en boost en kort de stiltes in. Eigenlijk alles wat je verwacht van een goede podcast-app.

Google Podcasts

Een gloednieuwe app voor iOS, die al jarenlang voor Android bestaat. Met Google Podcasts kun je op de iPhone luisteren naar podcasts. Na het installeren ben je verplicht om in te loggen met je Google-account, zodat je luistergedrag geanalyseerd en gesynchroniseerd kan worden. Je kunt abonnee worden van allerlei podcasts, favorieten kiezen, een wachtrij aanmaken en een slaaptimer gebruiken. Ook kun je de snelheid van afspelen regelen en stiltes laten inkorten. Je krijgt ook aanbevelingen die op jouw smaak zijn afgestemd. Kortom: een erg complete app voor iets wat eigenlijk Google’s core business niet is. Een nadeel is wel dat er geen iPad of Apple Watch-app is. Daarentegen is Google Podcasts wel beschikbaar voor CarPlay.

Downcast

Downcast is een universele app voor het beluisteren van je podcasts en er is ook een versie voor de Mac beschikbaar in de Mac App Store. Downcast heeft in het afspeelvenster een aantal handige extra knoppen waarmee je kan terugspoelen en stukken van de podcast kan skippen. Heb je geen zin of tijd om naar de reclame in de podcast te luisteren? Tik dan gewoon op de knop waarmee je twee minuten van de podcast skipt en je kunt meteen verder luisteren. Downcast is daardoor verrassend functioneel voor de fanatieke podcast-luisteraar.

PodNL

Geen idee wat je moet gaan luisteren? Laat de onafhankelijke redactie van de website Podcast Luisteren je dan helpen! Deze app laat zien welke Nederlandstalige podcasts leuk zijn om te luisteren – en daarbij gaat het niet alleen maar om technologie, met thema’s als Wetenschap, Waargebeurde verhalen, Fictie en Cultuur. Per thema zie je de beste afleveringen, die je meteen kunt afspelen, delen met vrienden of opslaan in je afspeellijst. Grasduin wat door de aanbevelingen en voor je het weet heb je een lijst met interessant luistervoer. Wil je podcasts over een bepaald onderwerp horen (we noemen maar wat: Steve Jobs), dan krijg je meteen een lijstje met podcasts. Allemaal Nederlandstalig.

Juke

Juke is de muziekdienst van Talpa. Met de volledig gratis app kun je naar ruim 160 radio-stations en themakanalen luisteren, maar ook naar podcasts. In de app zijn overduidelijke categorieën te vinden en bieden zelfs een optie voor de beginnende luisteraar. Hierin vind je de meest populaire podcasts van dit moment. Daarnaast richten ze zich ook op exclusieve content zoals de podcast ‘Linda’s Wintermaand’. De speler heeft echter geen optie om versneld of langzamer af te spelen, wel kun je of 15 seconden terug of 30 seconden vooruit. Om je favoriete podcasts op te slaan moet je een gratis account aanmaken. Er is vooralsnog geen Apple Watch-app, maar Juke werkt wel met CarPlay.

Spotify

Spotify is al jaren een gevestigde naam als muziekdienst, maar richt zich de afgelopen tijd meer en meer ook op podcasts. In 2020 verkreeg het de exclusieve rechten op de populaire podcast The Joe Rogan Experience en biedt sinds 2020 ook een platform aan om zelf podcasts te uploaden. Momenteel is er een speciale podcast pagina te vinden in Spotify. Hier vind je niet alleen waarop je geabonneerd bent, maar ook suggesties op basis van je luistergedrag en vind je verschillende onderwerp categorieën. In je bibliotheek is er een extra tablad toegevoegd. Naast je opgeslagen muziek, vindt je hier de podcasts waarop je bent geabonneerd.

Net als vele andere podcastapps is het mogelijk om de afspeelsnelheid aan te passen en kun je enkele seconden vooruitspringen voor als je podcast reclame bevat die je liever niet wil horen. Het is met de gratis versie van Spotify mogelijk om naar podcasts te luisteren, maar dan kun je ze niet offline afspelen. Hiervoor is een premium abonnement nodig vanaf €9,99/maand.

Spotify is te gebruiken op je Mac, iPhone, iPad, Apple Watch en CarPlay. Momenteel werkt Spotify nog niet rechtstreeks met de HomePod, maar kun je via AirPlay wel je favoriete podcasts afspelen.

Bekijk ook HomePod en Spotify: dit kun je ermee De HomePod werkt vooral samen met Apple Music en iTunes, maar je kan de speaker ook gebruiken voor het afspelen van muziek via Spotify. Wat kun je allemaal doen met Spotify op de HomePod? Wij zetten alle mogelijkheden voor je op een rij.

Podcasts app

Deze app staat standaard op je iPhone, al halen kenners er hun neus voor op. Podcasts is een app waarmee je je kunt abonneren op een gigantische hoeveelheid podcasts. De app biedt je de mogelijkheden om podcasts te zoeken of te selecteren uit een lijst met uitgelichte shows en heeft een hitlijst met de populairste programma’s van dit moment. Podcasts waar je je op abonneert verschijnen in de lijst ‘Bibiliotheek’. Heb je veel abonnementen en wil je voorkomen dat er teveel podcasts in de app terecht komen? Dan kun je automatisch podcasts laten verwijderen via de instellingen.

Andere podcast-apps voor iPhone en iPad

Er zijn nog veel meer leuke podcast-apps voor je iPhone en iPad:

Wat zijn podcasts?

Weet je nog niet niet wat podcasts zijn? In de gids Podcasts luisteren op je iPhone vertellen we er alles over. Daar leggen we ook uit hoe je op podcasts kunt abonneren en afleveringen kunt beluisteren.

Bekijk ook Alles over het luisteren van podcasts op de iPhone en iPad Met podcasts luister je naar allerlei onderwerpen op je iPhone of iPad. Dat kan bijvoorbeeld met de Podcasts-app op de iPhone en iPad. In dit artikel lees je alles over podcasts luisteren op de iPhone en iPad.