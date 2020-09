Doelen in de Activiteit-app op Apple Watch wijzigen: nu ook je trainings- en stadoel aanpassen Nieuw in watchOS 7 Tips

Apple Watch

Apps

Is je ingestelde bewegingsdoel op je Apple Watch veel te hoog? Heb je telkens moeite met het halen van je trainingsdoel? Of lukt het maar niet om de twaalf sta-uren per dag te halen? Je kunt de doelen van de Activiteit-app op de Apple Watch op elk moment wijzigen, als blijkt dat je je dagelijkse doel maar met moeite haalt. Wij leggen je in deze tip uit hoe je dat doet. We laten ook zien hoe je snel je bewegingsdoelen van de weken kan bekijken.