De Conditie-app op de iPhone biedt allerlei opties om je sportactiviteiten in de gaten te houden. In deze gids lees je wat je met de Conditie-app zoal kunt doen.

Conditie-app op de iPhone

De Conditie-app geeft je toegang tot Apple’s nieuwe dienst Fitness+ en toont de statistieken op het gebied van sport en beweging.

Activiteitringen en -trends in de Conditie-app

Bij Apple’s Conditie-app draait alles om de activiteitringen. Deze laten zien of je je doelen van die dag hebt gehaald op het gebied van bewegen (calorieën), trainen (minuten) en staan (uren).

Daarnaast toont de app ook activiteitstrends, die aangeven of je de afgelopen 90 dagen goed bezig bent geweest. Pijlen geven aan of je trends aan het stijgen of dalen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld of je de afgelopen tijd langere afstanden hebt gelopen, meer uren hebt gestaan en een betere cardioconditie hebt opgebouwd.

Samen geven de ringen en de trends een goed inzicht hoe je bezig bent. Je kunt er ook uit afleiden waar je meer aan moet werken om een gezonde levenstijl vast te houden.

Van Activiteit- naar Conditie-app

In eerdere versies van iOS heette de app Activiteit, net zoals de bijbehorende app op de Apple Watch waarmee je je ringen kunt zien. Sinds iOS 14 is Apple overgestapt naar een nieuwe naam voor de app: Fitness. In Nederland is echter gekozen voor een afwijkende naam, Conditie. Bij al deze namen gaat het dus in feite om hetzelfde: een app waarmee je je voortgang op het gebied van beweging en sport kunt bekijken.

Overzicht-tabblad

Het belangrijkste tabblad in de app is Overzicht. Hier vind je je voortgang van de activiteitringen, de uitgevoerde workouts, trends en verdiende medailles. Het biedt daarmee één dashboard voor al je activiteiten. Bij elk item kun je op Toon meer tikken om meer info op te vragen.

Tik je op Activiteit, dan krijg je een gedetailleerder overzicht van je voortgang van vandaag, met de mogelijkheid om je historie te bekijken. Zo kun je zien of je eerder die maand alle ringen hebt gesloten.

Bij Workouts kun je zien welke activiteiten je hebt gedaan. Dit kunnen activiteiten zijn die je vanaf de Apple Watch hebt gestart, die je met Fitness+ hebt gedaan of via apps van derden. Ook hierop kun je tikken om meer details te zien, bijvoorbeeld je gemiddelde hartslag of de temperatuur tijdens het uitvoeren van de oefening. Je ziet op het overzichtsscherm het totale aantal uren dat je hebt besteed aan workouts (in dit geval 32 uur), de gemiddelde tijdsduur (38 minuten) en de totale en gemiddelde kilocalorieën. Via het linkje Alle workouts kun je filteren op een bepaalde sport.

Bij sommige workouts kun je een grafiek met hartslag en een kaartje met de afgelegde route opvragen. Ook vind je er meer statistieken.

Het onderdeel Trends is interessant als je meer wilt weten over je gemiddelden en in welke richting dit beweegt. Ben je juist meer of minder gaan sporten, ben je langere stukken gaan lopen of is je conditie er met sprongen op vooruit gegaan? Dat laten de Activiteitstrends zien. Het gaat hier om je huidige gemiddelden voor 8 verschillende trends op het gebied van sport. Slaap wordt hierbij niet meegenomen.

Het gaat om de trends voor Staan, Bewegen, Afstand, Cardioconditie (VO2 Max), Wandeltempo, Trainen, Minuten waarin gestaan en Hardlooptempo. Deze gekleurde blokjes worden ook getoond als je geen waarden hebt, bijvoorbeeld omdat je nooit aan hardlopen doet. Trends verscheen eerder als apart tabblad in deze app, maar is nu ondergebracht op het beginscherm.

Blader je nog verder naar beneden, dan zie je de Medailles die je hebt verdiend. Je ziet hier de drie meest relevante medailles, maar als je erop tikt zie je de volledige lijst, ingedeeld op thema. Tik je op een award, dan krijg je een uitleg, in welke maand je de medaille hebt verdiend en welke prestatie je hebt moeten leveren.

Fitness-tabblad

Op het middelste tabblad van de app vind je het tabblad Fitness+. Deze is bedoeld voor Apple’s eigen sport- en fitnessdienst. Hiermee kun je workout-video’s bekijken voor 10 verschillende sporten waaronder krachtsport, hardlopen op een loopband en fietsen op een hometrainer. Dit werkt nauw samen met je Apple Watch: als je een fitnessvideo start vanuit de app zal de Apple Watch meteen beginnen met het meten van de workout-statistieken, zoals hartslag en tempo.

Tijdens high-intensity en cardio-workouts krijg je ook de Fitness+ Prestatiebalk te zien, waaruit je kunt aflezen hoe goed jouw prestatie is ten opzichte van sporters die overeenkomen in geslacht, leeftijd en gewicht.

De dienst is nog niet officieel van start gegaan in de meeste landen, maar via een omweg kun je Fitness+ in Nederland en België gewoon gebruiken.

Delen-tabblad

Het Delen-tabblad is bedoeld om je activiteitgegevens te delen met vrienden. Je kunt zien met wie je je activiteiten deelt en hoe het met hun voortgang zit. Ook kun je vrienden uitnodigen om je activiteiten mee te gaan delen. Je krijgt dan een melding als deze vriend een workout heeft voltooid of een medaille heeft gehaald.

