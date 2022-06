Vanaf iOS 16 kun je artiesten als favoriet markeren in Apple Music. In deze tip lees je hoe dat werkt en wat je eraan hebt.

Wil je niets, maar dan ook niets missen van je favoriete artiest? Waarschijnlijk volg je deze dan al op sociale media, maar wist je dat je een artiest ook als favoriet kunt markeren in Apple Music? Vanaf iOS 16 ontvang je dan meteen een melding bij nieuwe releases. Deze functie vereist iOS 16 en helpt je om niks te hoeven missen van de artiesten waar jij graag naar luistert. Maar behalve een waarschuwing, heeft het markeren van je favoriete artiesten in Apple Music ook nog andere voordelen.

Favoriete artiest markeren in Apple Music

Om een favoriete artiest in Apple Music te zetten, heb je uiteraard een lidmaatschap op Apple Music nodig. Ben je abonnee, volg dan deze stappen:

Ga naar de artiestenpagina in kwestie. Dat kan via de zoekfunctie in de Muziek-app of via een album door op de artiestennaam te tikken. Tik rechtsboven op het sterretje en klaar is Kees.

Als deze artiest een nieuwe release heeft, krijg je hier een melding van. Voorheen leek het meer op toeval als je een melding kreeg van een nieuwe release, dus het is prettig dat je met deze functie er zelf wat meer grip op hebt. Het is helaas niet mogelijk om in één overzicht te zien welke artiesten je als favoriet gemarkeerd hebt in Apple Music.

Verbeterde aanbevelingen voor artiesten

Omdat je nu artiesten echt als favoriet kunt markeren, belooft Apple ook verbeterde suggesties. De suggesties die je zo nu en dan ontvangt, worden nu ook gebaseerd op je favoriete artiesten. Deze suggesties voor nieuwe muziek vind je in het Luister nu-tabblad. Alle muziek die in dit deel van de app staat, is aangepast op jouw smaak en gebaseerd op je luistergeschiedenis en (vanaf iOS 16) dus ook op basis van jouw favoriete artiesten.

De vernieuwingen uit deze tip zijn nog niet alles wat Apple Music in iOS 16 te bieden heeft. Bekijk vooral ons artikel met alle verbeteringen die je te wachten staan.