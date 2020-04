Wifi-wachtwoord zichtbaar maken

Stel je krijgt iemand op bezoek en wilt toegang geven tot je wifi-netwerk. Heb je het wachtwoord niet opgeschreven, dan is het lastig om dit te achterhalen. Je kunt eventueel gebruik maken van de functie om wifi te delen zonder het wachtwoord bekend te maken, door het toestel van een vriend vlakbij jouw iPhone of iPad te houden. Wil je echter weten wat het wachtwoord ook alweer is, dan zul je wat meer moeite moeten doen. Op de iPhone kun je het namelijk niet zomaar terugvinden.

Wifi-wachtwoord zichtbaar maken via Sleutelhanger

Heb je een Mac, dan kun je op een gemakkelijke manier de wachtwoorden achterhalen van wifi-netwerken waar je ooit mee verbonden bent geweest. Ook het wachtwoord van dat koffietentje waar je vorig jaar hebt zitten werken. Dit werkt als volgt: als je met je iPhone verbinding maakt met een wifi-netwerk en daarbij een wachtwoord invult, dan wordt dat wachtwoord opgeslagen in de Sleutelhanger.

Op de Mac kun je deze bewaarde wifi-wachtwoorden terugvinden:

Start de app Sleutelhangertoegang, bijvoorbeeld via Spotlight. Tik de naam van het wifi-netwerk. Dubbelklik op het gewenste netwerk. Zet een vinkje bij Toon wachtwoord. Voer de inloggegevens van je Mac in. Je krijgt nu het wachtwoord te zien.

Het mooie van deze oplossing is dat je niet verbonden hoeft te zijn met het betreffende netwerk. Het kan dus ook gaan om een draadloos netwerk waar je jaren geleden gebruik van hebt gemaakt, bijvoorbeeld in een restaurant. Je moet wel op de iPhone en Mac met hetzelfde Apple ID zijn ingelogd, want de wachtwoorden in de Sleutelhanger worden gesynchroniseerd via iCloud, maar uiteraard gebeurt dit alleen met jouw eigen account.

Wifi-wachtwoord achterhalen op je iPhone via de router

Heb je geen Mac bij de hand, dan kun je ook het wifi-wachtwoord achterhalen via de router. Bij alle wifi-routers kun je inloggen om instellingen te bekijken en te wijzigen, zoals het wachtwoord. Je moet dan wel beschikken over de gebruikersnaam en het wachtwoord van je router. Deze vind je vaak op een sticker op het apparaat.

Verbind je iPhone met het wifi-netwerk waarvan je het wachtwoord wilt weten. Ga naar Instellingen > Wifi. Tik op de i achter het netwerk waarmee je verbonden bent. Noteer het getal achter Router, in dit geval 10.0.0.1.

Ga in de Safari-router naar dit IP-adres. Log in op je router met gebruikersnaam en wachtwoord. Je vindt deze gegevens op de router of in de wachtwoorden-app die je gebruikt. De webinterface van elke router is anders, maar je ziet vaak wel het naam van je wifi-netwerk en de mogelijkheid om het wachtwoord te bekijken en te wijzigen.

Wifi-wachtwoord achterhalen van persoonlijke hotspot

Wil je gebruik maken van de persoonlijke hotspot op je iPhone, bijvoorbeeld om je internetverbinding te delen met je MacBook of met een vriend, dan kan dat ook. Je kunt dit op een gemakkelijke manier achterhalen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Persoonlijke hotspot. Je ziet nu meteen al het wachtwoord. Wijzig je wachtwoord eventueel in iets gemakkelijkers.

Zoals eerder gezegd kun je ook heel gemakkelijk je wifi-wachtwoord delen met een vriend, zonder dat je het daadwerkelijke wachtwoord hoeft prijs te geven. Dit werkt sinds iOS 11 en op de Mac.

Bekijk ook Zo deel je supersnel je Wi-Fi-netwerk, zonder je wachtwoord te delen Geef vrienden eenvoudig toegang tot jouw Wi-Fi-netwerk, zonder dat ze het wachtwoord hoeven te weten. In deze tip leggen we je uit hoe je gasten toegang geeft tot jouw netwerk, zonder dat je je wachtwoord direct prijsgeeft.

Het terugvinden van je wachtwoord gaat het gemakkelijkst als je iCloud Sleutelhanger geactiveerd hebt. Dit doe je via Instellingen-app. Tik op je accountnaam en vervolgens op iCloud > Sleutelhanger.

Bekijk ook iCloud Sleutelhanger (Keychain): alles over wachtwoorden beheren op iOS en macOS iCloud Sleutelhanger (Keychain) is Apple's oplossing om wachtwoorden te beheren op de iPhone, iPad en Mac. Daarmee wordt het gemakkelijker om veilige, moeilijk te raden wachtwoorden te maken en te beheren. Via Safari kun je ze gemakkelijk invullen op webformulieren en in apps. In deze uitleg lees je alles over het gebruik van iCloud Sleutelhanger.

Wil je het wifi-wachtwoord achterhalen omdat je problemen hebt met wifi op de iPhone in het algemeen, bekijk dan eens onze tip hierover.