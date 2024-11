Oeps: Apple gaat iCloud-backups van iOS 8 en eerder wissen

Apple heeft een nieuw supportdocument gepubliceerd, waarin de maatregelen worden aangekondigd. Ook zijn getroffen gebruikers geïnformeerd. Mensen die nog iOS 8 of ouder gebruiken krijgen het dringende advies om te updaten, als dat met hun toestel mogelijk is. iCloud-backups zullen binnenkort niet meer werken en zullen zelfs worden verwijderd. Vanaf 18 december 2024 is voor backups van je Apple-devices minimaal iOS 9 vereist. Gebruikers die geen nieuw toestel willen aanschaffen en niet kunnen of willen updaten, hebben nog wel de mogelijkheid om lokale backups te maken op een Mac of pc. Hiervoor moet de Mac voorzien zijn van macOS Catalina of nieuwer.

Wanneer speelt dit probleem? Nou, stel dat je een oude iPhone met iOS 8 hebt liggen van een inmiddels overleden familielid. Je hebt het toestel netjes bewaard, omdat er nog dierbare foto’s op staan. In dat geval moet je je ervan bewust zijn dat de fysieke iPhone voortaan de enige plek is waar deze foto’s nog bewaard zullen blijven, als je geen actie onderneemt. Gaat de iPhone kapot of is hij niet meer op te starten, dan ben je ook de inhoud kwijt. In dat geval kun je beter een lokale backup op de computer maken of een kopie van alle foto’s bij een online opslagdienst neerzetten.

Geen iCloud-backups meer voor iPhone 4

Met de iPhone 4s zit je nog goed, maar met z’n voorganger niet.

Inmiddels is iOS 18 beschikbaar, dus dat betekent dat iOS 8 alweer tien jaar oud is. In ons overzicht van iOS-versies kun je zien welke toestellen zijn getroffen. Mensen die een acuut probleem hebben zijn gebruikers van de iPhone 4 (2010) en ouder. Die toestellen zijn namelijk blijven steken op iOS 7 en zijn niet naar iOS 9 te updaten. Heb je een iPhone 4s of nieuwer, dan is de oplossing eenvoudig: werk je toestel bij naar iOS 9 en je bent weer een tijdje veilig.

Bij de iPads is het probleem nog kleiner. Alle iPads die tot nu toe zijn verschenen zijn te updaten naar iOS 9. Er is maar één uitzondering en dat is de allereerste iPad uit 2010. Die is alleen nog te updaten naar iOS 5 en daarna houdt het op.