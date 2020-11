eSIM overzetten op je nieuwe iPhone

De eSIM heeft een aantal voordelen, bijvoorbeeld dat je gebruik kan maken van de dualsim-functie van je iPhone. Ook zorgt de eSIM ervoor dat iemand niet zomaar je simkaartje uit je toestel kan stelen. Maar dat laatste maakt het ook iets lastiger om je eSIM over te zetten. Gelukkig kun je in een paar stappen een eSIM overzetten naar je nieuwe iPhone. De methode kan verschillen per provider, dus kijk goed welke methode voor jou werkt.

Wat heb ik nodig voor het overzetten van de eSIM?

Allereerst is het goed om te weten wat je zoal nodig hebt als je je eSIM van je huidige toestel wil overzetten naar je nieuwe iPhone.

Huidige iPhone XS of nieuwer met geactiveerde eSIM

Nieuwe iPhone XS of nieuwer zonder geactiveerde eSIM

iOS 13.1 of nieuwer

De eSIM werkt alleen op de nieuwste modellen. In ons overzicht over de eSIM lees je welke dit zijn.

eSIM en andere gegevens overzetten bij installeren

Sommige providers bieden ondersteuning voor het overzetten van de eSIM zodra je al je gegevens van je iPhone overzet naar het nieuwe model. In onze tip lees je hoe je je gegevens van je iPhone overzet.

Het werkt zo:

Tijdens het configureren van je nieuwe iPhone, vraagt het stappenplan vanzelf welk mobiel abonnement je over wil zetten. Vink het juiste nummer aan en tik op Ga door. Volg de stappen op om de configuratie te voltooien. Controleer na de installatie of het nummer goed is overgezet door ernaar te bellen en door er zelf mee te bellen naar een ander nummer.

De meeste Nederlandse providers ondersteunen deze methode niet. Mogelijk gaat dat in de toekomst veranderen. Je zult daardoor zien dat na het overzetten van je gegevens, je eSIM nog op je oude toestel staat. Na het handmatig overzetten via de stappen hieronder (verschilt per provider), blijft het profiel zonder simkaart achter op je oude toestel (rechter screenshot).

Vodafone eSIM overzetten naar nieuwe iPhone

Vodafone ondersteunt het overzetten van de eSIM via het instellen van je nieuwe iPhone niet. Je moet daardoor via My Vodafone inloggen met je account en daar de eSIM overzetten. Dat werkt als volgt:

Log in op My Vodafone via de website van de provider. Klik daarna op Producten. Kies eventueel het juiste profiel met telefoonnummer, mochten er meerdere aan je account gekoppeld zijn. Klik dan op Toestel en sim. Kies voor je eSIM bekijken of overzetten. Kies voor Ik wil de eSIM overzetten naar een andere telefoon. Volg de stappen en klik op Code opvragen. Per sms wordt naar je huidige nummer een code gestuurd. Voer deze in. Ga op je nieuwe toestel naar Instellingen > Mobiel netwerk > Voeg mobiel abonnement toe. Scan de code en voer de gegevens in.

Na het doorlopen van de stappen, wordt de eSIM op je vorige toestel gedeactiveerd. Het profiel blijft nog wel achter op je oude toestel. Dit wordt gewist zodra je je iPhone opnieuw instelt.

T-Mobile eSIM overzetten

Ook bij T-Mobile moet je inloggen in je persoonlijke account om je nummer over te kunnen zetten. Je vraagt daarbij een nieuwe eSIM aan, zodat je vorige geblokkeerd wordt. Via My T-Mobile dien je een nieuwe eSIM te bestellen (kosteloos), maar dit kan ook via de klantenservice of in de fysieke winkels. Bij het wisselen van de eSIM, log je in met je My T-Mobile-gegevens en ga je naar het onderdeel simkaart aanvragen. Volg de stappen in het scherm en voer ter bevestiging de code in die ter sms naar je huidige toestel met actieve eSIM gestuurd wordt.

Nummer overzetten met eSIM van Simyo

Bij Simyo gebruik je de My Simyo-app om je profiel opnieuw te downloaden op je nieuwe toestel. Je moet er wel voor zorgen dat je op je nieuwe iPhone, nadat je deze eenmaal geïnstalleerd hebt, een actieve wifiverbinding hebt. Zorg er dus voor dat je de Simyo-app hebt, daar bent ingelogd en ga naar het onderdeel voor het activeren van de eSIM.

Zit je bij een andere (Belgische) provider? Neem dan contact op met je provider en informeer hoe het overzetten van de eSIM in zijn werk gaat. In de meeste gevallen dien je in te loggen in de online omgeving van de provider, dus check ook daar of je de optie ziet staan.

Meer vragen over de eSIM? In onze eSIM FAQ lees je alles wat je moet weten.