Op warme zomerse dagen kan een horloge al snel irritatie opwekken. Je kunt hem natuurlijk af doen, maar je wil het liefste ook niet zonder Apple Watch lopen en daardoor je streak van je Activiteit-ringen doorbreken. Met een passend Apple Watch-bandje voor warme zomers kun je toch comfortabel je Apple Watch blijven dragen. Alles wat je wil weten over de beste Apple Watch-bandjes bij warm weer.

Materialen Apple Watch-bandjes voor de zomer

Bandjes voor de Apple Watch komen in allerlei materialen en modellen. Maar sommige bandjes kunnen bij warm weer gaan irriteren. Dit zijn onze favorieten qua materialen voor Apple Watch-bandjes in de zomer:

#1 Geweven sportbandje van nylon

Onze favoriet voor warme zomerse dagen is het geweven sportbandje van nylon. De stof is licht qua gewicht en ademt ook goed, waardoor je minder last hebt van een zweterige pols. Het grote voordeel van dit bandje is bovendien dat je deze gemakkelijker iets strakker of losser kan doen. Omdat er geen voorgeperforeerde gaatjes zijn, kan je hem makkelijk iets losser doen als je pols door warm weer iets dikker geworden is. Dit bandje geeft ons daardoor het meeste comfort. Bovendien is hij beschikbaar in een groot aantal kleuren.

#2 Normale sportbandje van fluorelastomeer

Een andere favoriet is het normale sportbandje van fluorelastomeer, een soort siliconen. Hoewel dit bij echt hete dagen wel wat plakkerig kan worden, is het bandje gemakkelijk schoon te maken. Bovendien is deze ook licht qua gewicht en daardoor prettiger bij warm weer. Wil je nog meer comfort, dan kun je ook kiezen voor de variant van Nike. Het voordeel van het Nike-sportbandje is dat er gaatjes in zitten, waardoor deze luchtiger is. Ook kun je hem daardoor makkelijker afstellen. Pas wel op dat je met dit bandje niet te lang in de zon blijft zitten, want anders blijven de gaatjes op je huid achter.

#3 Geweven nylon bandjes

De bandjes van geweven nylon behoren helaas niet meer tot het assortiment van Apple, waardoor ze wat lastiger verkrijgbaar zijn. De bandjes zijn zacht en adement, maar hou er wel rekening mee dat deze bij veel transpiratie wat smoezelig worden. Toch vinden we dit bandje best prettig, al heeft het niet onze absolute voorkeur.

#4 Roestvrij staal

Roestvrij staal is een andere optie die je in de zomer kan overwegen. Wij geven dan wel de voorkeur aan het Milanese bandje, omdat deze flexibeler is dan de schakelarmband. Het Milanese bandje laat ook wat lucht door dankzij alle kleine gaatjes. Een nadeel is wel dat deze bandjes wat aan de zware kant zijn en daardoor wat sneller kunnen irriteren.

Minst geschikt: leer

De bandjes van leer vinden we zonder twijfel het minst geschikt. Leer gaat snel zweten en wordt plakkerig en kan ook lelijk verkleuren als je erg veel transpireert. Dit geldt voor zowel het klassieke leren bandje (niet meer bij Apple verkrijgbaar) als de bandjes met moderne gesp en het rupsband-achtige model. Wil je toch graag leer dragen, dan is laatstgenoemde wel de beste keuze omdat je deze veel exacter af kan stellen op je polsdikte.

Beste kleuren voor de zomer

Apple brengt ieder jaar in juni een nieuwe reeks Apple Watch-bandjes uit in verschillende kleuren. Voor de zomer zijn de fel- en lichtgekleurde bandjes dan ook favoriet. Kleuren als zachtgroen, lichtblauw, of subtiel oranje of roze doen het daarom altijd goed. Bovendien neemt een lichte kleur ook minder warmte op. Een zwart bandje houdt veel meer warmte vast dan een wit bandje.

Voor de zomer vinden we de Apple Watch Pride-bandjes ook erg geschikt. Ze zijn kleurrijk, vrolijk en ook van materialen die geschikt zijn voor de zomer. Bovendien is er ieder jaar in de zomer de Pride-week, dus je slaat dan twee vliegen in één klap.

Natuurlijk misstaan ook donkergekleurde bandjes niet in de zomer. Kies er dus vooral eentje die past bij je outfit. Tip: je kan ook delen van bandjes met elkaar combineren, bijvoorbeeld bij het sportbandje.

Apple Watch bandjes voor het strand

Als je in de zomer (of in het warme voorjaar) een dag naar het strand gaat, kun je je Apple Watch natuurlijk thuislaten. Maar als je ermee wil zwemmen of bij wil houden hoeveel calorieën je verbrand hebt met een potje strandvolleybal, wil je je Apple Watch natuurlijk het liefste om houden. Het sportbandje vinden we daarvoor zonder twijfel het beste geschikt. Doordat dit bandje eenvoudig schoon te maken is, ziet hij er na een dagje strand weer gewoon als nieuw uit. Zandkorrels blijven niet achter in het bandje, wat bijvoorbeeld wel gebeurt bij het geweven sportbandje. Bovendien kun je zonder twijfelen het water in duiken (mits je een Apple Watch Series 2 of nieuwer hebt).

Zwemmen met de Apple Watch

Over zwemmen gesproken: er zijn allerlei mogelijkheden om te zwemmen met je Apple Watch. Je kan een workout starten om je baantjes in het zwembad bij te houden, maar je kan ook vrij in open water zwemmen. Liever zonder workout, dan zet je gewoon alleen je waterslot aan. Maar voordat je een duik neemt, is het verstandig om even naar je pols te kijken welk bandje je draagt.

Het sportbandje (inclusief de Nike-versie met gaatjes) is het beste geschikt, omdat het materiaal nauwelijks aangetast wordt door het water en het zout als je de zee in duikt. Het geweven sportbandje van nylon is ook geschikt om mee te zwemmen, maar heeft wel veel meer tijd nodig om te drogen. Gebruik dus bij voorkeur het sportbandje van fluorelastomeer. Het leren en roestvrij stalen bandje zijn absoluut niet geschikt om mee te zwemmen.

