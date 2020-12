Beste apps om pakketjes te volgen

Zit je nog altijd op de bezorging van je kerstpakketje te wachten? Of moet je na de kerst een pakje retour sturen? Dan is het wel zo handig om met een app je pakketje te volgen. Ook de komende weken zijn de winkels nog gesloten, dus zul je veel dingen nog online moeten bestellen. Als je al je bestellingen wil volgen, dan kan dat met een app. Er zijn diverse apps om pakketjes te volgen en wij hebben de beste voor je op een rij gezet.

Dit zijn onze favoriete apps om leveringen te volgen:

iCulture adviseert: Parcel

Veruit de beste allround pakketjes-app is volgens ons Parcel. Parcel ondersteunt meer dan 300 verzendingsdiensten, waaronder in Nederland ook PostNL, DHL, UPS en DPD. Ook pakjes vanuit China kun je met de app volgen. De interface is eenvoudig en een gekopieerde track & trace-code herkent de app automatisch. Parcel is beschikbaar voor iPhone en iPad, maar ook voor de Apple Watch én voor de Mac. Alles wordt via iCloud gesynchroniseerd en de app ondersteunt ook Sign in with Apple. De ontwikkelaar is er altijd als eerste bij als het gaat om ondersteunen van nieuwe functies. Zo zitten er ook handige widgets in en heeft zelfs ondersteuning voor de App Clips.

Je kan met Parcel gratis drie pakketjes tegelijk volgen. Wil je meer leveringen tegelijk volgen én pushberichten ontvangen, dan kan je ook kiezen voor een premiumabonnement van €3,49 per jaar.

PostNL

De PostNL-app gebruik je om al je leveringen van de grootste pakketdienst van Nederland te volgen. De app geeft pushberichten zodra er een levering voor je klaar staat en laat ook weten als deze bezorgd is. Je kan met de PostNL-app ook makkelijk een levering aanmelden als je zelf iets moet versturen. Kaarten versturen is ook mogelijk met de PostNL-app. Als extra heeft de app nog de MijnPost-functie, waarmee je ook kan zien welke brievenbuspost er bezorgd wordt, inclusief een scan van de brief.

PostNL is gratis te gebruiken en biedt ook widgets voor iOS 14, zodat je vanaf je beginscherm kan zien wat de status van je pakketje is.

Deliveries

Eén van de bekendere apps om je pakketjes mee te volgen, is Deliveries. De app bestaat al jaren en heeft onlangs nog een grote update gekregen. De app is nu gratis te downloaden, maar om pakketjes te volgen heb je wel een betaald lidmaatschap nodig. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch én Mac en biedt ondersteuning voor een groot aantal pakketdiensten, hoewel de ondersteuning voor sommige populaire diensten wat beperkt is. Voor Nederlandse gebruikers vinden we Deliveries daardoor niet de beste keuze, want Parcel biedt een beter inzicht in je leveringen.

Het design van de app ziet er wel goed verzorgd uit en werkt ook in de donkere modus. Je checkt ook een volledige geschiedenis van je pakketje. Deliveries werkt ook vanaf het web, zodat je overal kan checken waar je pakketje is.

17TRACK

17TRACK is een wereldwijde dienst waarmee je pakketjes kan volgen. Oorspronkelijk is dit een website, maar met de app kun je ook gratis allerlei pakketjes volgen. 17TRACK werkt met meer dan 220 vervoerders, waaronder ook PostNL, DHL en DPD. Je kan meerdere pakketjes en vervoerders tegelijk volgen en je krijgt ook meldingen zodra er iets aan de status veranderd. De app detecteert automatisch de juiste vervoerder en alles wordt tussen je apparaten gesynchroniseerd.

Naast de gratis versie kun je je ook abonneren voor meer mogelijkheden en het volgen tot maximaal 200 pakketjes per maand. De app is er voor iPhone en iPad, maar helaas niet voor Apple Watch en Mac.

AfterShip

AfterShip ondersteunt meer dan zeshonderd koeriers wereldwijd en is daardoor ook ideaal voor je pakketjes uit China. Maar ook de bekende namen als PostNL, DHL en UPS worden ondersteund. Deze app is helemaal gratis, zonder in-app aankopen. Je kan meldingen krijgen zodra de status van je pakketje verandert en bij het invoeren van de volgcode herkent hij automatisch de juiste koerier. Er zit ook klemborddetectie in, als je de code bijvoorbeeld uit een e-mail gekopieerd hebt.

De app is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad, maar helaas niet voor Mac en Apple Watch. De app heeft wel een vrij uitgebreide privacyvoorwaarden, dus lees die eerst door als je bezorgd bent over je gegevens.

Parcels

Qua naam lijkt deze app op onze nummer 1, maar het gaat toch echt om een andere app. De app werkt met diverse nationale en internationale koeriersdiensten. De app geeft regelmatig een update over de status van je pakje. De app werkt ook met nieuwe diensten als Homerr. We vinden Parcels niet de mooiste app in dit rijtje, maar via een lezerstip begrepen we dat de app zeker het proberen waard is. Parcels is alleen beschikbaar voor iPhone, dus niet voor andere Apple-apparaten. De app is gratis met beperkte functies te gebruiken en met de betaalde versie kun je onbeperkt volgen.

Er zijn nog talloze andere apps om pakketjes en leveringen te volgen, maar dit zijn wat ons betreft de beste keuzes. Heb jij nog een andere app die echt in deze lijst thuis hoort, laat het dan aan ons weten via de rapportagelink onderaan dit artikel.