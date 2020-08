De Apple Watch heeft een telefoonfunctie, zodat je ook een telefoongesprek kunt aannemen als de iPhone niet in de buurt is. Hoe kun je bellen met de Apple Watch? We leggen het uit in deze tip.

Telefoongesprek voeren op de Apple Watch

Je kunt via je Apple Watch bellen met anderen. Ontdek hoe je telefoongesprekken kunt beantwoorden op je Apple Watch en hoe je zelf een gesprek kunt starten. Om te bellen heb je natuurlijk een mobiele verbinding nodig, maar daar heeft Apple iets slims op bedacht. Je kunt gebruik maken van de Bluetooth-verbinding via je iPhone, maar je kunt ook via Wi-Fi bellen als je in de buurt bent van een vertrouwd netwerk. Heb je een Apple Watch met 4G-functie (niet in Nederland verkrijgbaar), dan heb je nog meer vrijheid en kun je bellen op elke plek waar je mobiele netwerk dekking biedt.

Telefoongesprek beantwoorden op de Apple Watch

Belt iemand je terwijl je de Apple Watch om je pols hebt, dan voel je een trilling en hoor je een ringtone als er een telefoongesprek binnenkomt. Je ziet meteen wie er belt en ziet ook een groene en rode knop om het gesprek op te nemen. Wil je het telefoongesprek afwijzen door op de rode knop te drukken.

Tik op de groene knop als je het gesprek wilt voeren. Via de ingebouwde speaker en microfoon kun je spreken met de persoon aan de andere kant van de lijn. Dit is ideaal als je je iPhone niet bij de hand hebt en toch een gesprek wilt aannemen. Vanwege de beperkte geluidkwaliteit zul je geen lange gesprekken voeren, maar in noodgevallen komt het toch van pas. Eventueel kun je je Apple Watch gebruiken met draadloze oordopjes zoals de AirPods.

Wil je toch liever het gesprek op je iPhone opnemen, tik dan op de drie puntjes en geef aan dat je op de iPhone het gesprek wilt beantwoorden.

Zit je in een vergadering, dan kun je een binnenkomend telefoontje of melding snel stilhouden door je hand over het scherm te leggen. In een aparte tip leggen we uit hoe het stilhouden van Apple Watch-meldingen met je hand werkt.

Tijdens een telefoongesprek kun je ook tikken op de knop met de drie puntjes. Je kan dan wisselen naar het kenpad (als je bijvoorbeeld een bandje krijgt en een cijfer in moet toetsen) en wisselen naar een aangesloten draadloze koptelefoon of oordopjes.

Bellen met de Apple Watch

Je kunt ook zelf een telefoongesprek starten op de Apple Watch. Dit kan op meerdere manieren:

Via Siri: vraag Siri welke persoon je wilt bellen.

Via Telefoon-app: open de Telefoon-app op je Apple Watch, kies de gewenste persoon of tik het nummer in.

In de Telefoon-app op de Apple Watch kun je snel bladeren naar Favorieten, Recent of via Contacten scrollen door al je contactpersonen. Je kunt zelfs handmatig een nummer intikken.

Er is nog meer mogelijk. Je kunt telefoongesprekken van je Apple Watch doorsturen naar je carkit of Bluetooth-headset. Je kunt ook gebruikmaken van Continuïteit, waarbij je het gesprek voortzet op je iPhone, iPad of Mac.

Nadeel van bellen met de Apple Watch is dat iedereen in je omgeving het gesprek kan meeluisteren, omdat je gesprekspartner immers ‘op de speaker’ staat. Wil je het gesprek privé houden? Dan zul je draadloze oortjes zoals AirPods moeten gebruiken. Ook moet je er rekening mee houden dat de batterij van de Apple Watch sneller leeg gaat als je er vaak mee belt.

Je kan naast gewoon bellen ook FaceTime op de Apple Watch gebruiken. Hoe je dat doet? Dat lees je in onze tip.