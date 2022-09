Polstemperatuur meten en ovulatie schatten

De Apple Watch kan dankzij temperatuursensoren je polstemperatuur meten tijdens het slapen. Dit werkt bij iedereen. Ook kan de Apple Watch een ovulatie schatten. Je polstemperatuur kan namelijk worden beïnvloed door de menstruatiecyclus. Ook als je dit niet hoeft te weten, of als je niet ovuleert, kun je je polstemperatuur laten meten.

Dit moet je weten over polstemperatuur meten met je Apple Watch

Voordat je begint, is het belangrijk om een aantal dingen op een rij te hebben. Ook als je deze functie niet wil gebruiken om een mensturatiecyclus nauwkeuriger mee bij te houden, kan deze informatie relevant zijn.

Apple geeft aan dat deze functie niet mag worden gebruikt als anticonceptie.

Ook mogen de gegevens niet worden gebruikt om een diagnose mee te stellen.

Ovulatiemeldingen zijn schattingen.

Je kunt alleen je polstemperatuur meten als de Slaap-focus is ingeschakeld.

Je moet ongeveer 5 nachten de Slaap-focus gebruiken om je basislijn te kalibreren.

Wat heb je eraan als je niet ovuleert?

Je vraagt je misschien af wat je aan de sensor hebt als je geen menstruatiecyclus hebt en dus niet ovuleert. Apple gebruikt de functie voornamelijk voor het schatten van ovulatie en geeft er momenteel nog geen andere toepassing voor. Het kan dus niet gebruikt worden om te kijken of je koorts of verhoging hebt. Maar iedereen kan zijn of haar polstemperatuur uitlezen via de Gezondheid-app als je de Apple Watch tijdens je slaap draagt. Het is niet mogelijk om op ieder moment een meting te doen, zoals bijvoorbeeld wel bij de bloedsaturatiemeter kan of bij het maken van een ECG op je Apple Watch.

Voor mensen die niet ovuleren heb je er dus niet zoveel aan, omdat je er geen waarde aan kunt hangen. Je ziet in een grafiek de polstemperatuur en de afwijking van je basislijn, dus in hoeverre je polstemperatuur verschilt van het basisniveau. Ook kan je de exacte polstemperatuur bekijken, maar de Apple Watch geeft hier geen context aan.

Geschikte modellen voor temperatuurmeting Apple Watch

Om de polstemperatuur goed in te schatten, heeft de Apple Watch twee temperatuursensoren. Eén zit net onder het scherm. Deze meet de oppervlaktetemperatuur en de andere sensor meet je polstemperatuur. Omdat de oppervlaktetemperatuur je polstemperatuur kan beïnvloeden, kan het gebruik van 2 sensoren deze invloed meenemen in de berekening. De temperatuursensoren zijn beschikbaar op deze modellen:

Op oudere modellen vind je de sensoren niet, waardoor je daar geen meting van de polstemperatuur kan doen.

Polstemperatuur meten met de Apple Watch

De Apple Watch kan voor iedereen de polstemperatuur meten, ook als je niet ovuleert of als je gewoon geen behoefte hebt aan die informatie. We noemden het hierboven al even, maar je moet even de tijd nemen om je basislijn te kalibreren. Ieder lichaam heeft immers zijn eigen temperatuur en daar moet de Apple Watch eerst over leren. Ook moet je minimaal 4 uur per nacht de Apple Watch gebruiken voor slaaptracking. Zo maak je je klaar:

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar het Slaap-menu. Zorg ervoor dat Houd slaap bij met Apple Watch is ingeschakeld. Ga nu naar de Instellingen-app op je iPhone en ga naar het Focus-menu. Tik op Slaap en stel de focus in zoals jij dat wil. Bekijk onze gids over Focus voor meer informatie.

Je hebt nu alles goed ingesteld om je polstemperatuur te laten meten. Het is belangrijk dat je voordat je gaat slapen ervoor zorgt dat je Apple Watch voldoende batterij heeft. Twijfel je, laad hem dan even op voordat je gaat slapen. Met een goed werkende batterij kost het je zo’n 10% per nacht.

Ga je slapen, zorg er dan voor dat je je Apple Watch draagt en dat deze ontgrendeld is. Via het Apple Watch Bedieningspaneel kun je de Slaap-focus inschakelen of je kunt dit automatiseren. Nu moet je alleen nog in slaap komen.

Na ongeveer 5 nachten is je basislijn gekalibreerd en kun je in een grafiek je polstemperatuur bekijken. Op je iPhone ga je naar de Gezondheid-app. Via het Gegevens-tabblad kun je op Lichaamsmetingen tikken en bij Polstemperatuur de grafiek bekijken.

Apple geeft helaas geen context bij deze informatie. Is je polstemperatuur hoger of lager dan normaal, dan zul je daar zelf betekenis aan moeten geven. De lichaamstemperatuur kan worden beïnvloed door stress, alcoholgebruik, jetlag, medicatie en andere factoren.

Ovulatie schatten met de Apple Watch

Als je zou willen weten wanneer je hebt geovuleerd, kun je daarvoor de Apple Watch als steun gebruiken. Apple benadrukt dat het horloge niet mag worden gebruikt als anticonceptie, dus vertrouw hier niet volledig op. Je gebruikt de Cyclus-app op de Apple Watch voor deze functie.

Net als voor het meten van de polstemperatuur moet je voor het schatten van je ovulatie de Apple Watch ’s nachts dragen. Volg de stappen hierboven om dat goed in te stellen. Heb je dat gedaan? Dan is het van belang dat je het volgende ook instelt:

Open de Gezondheid-app op je iPhone en ga naar het Gegevens-menu. Tik op Cyclus bijhouden en tik vervolgens op Opties. Zorg ervoor dat Schattingen van vruchtbare periode is ingeschakeld.

Als je nu slaapt met de Apple Watch en de Slaap-focus, zal het horloge zijn werk doen. Let erop dat je minimaal 2 volledige cycli moet doorgaan voordat de Apple Watch een schatting van je ovulatie kan geven. Je krijgt vanzelf een melding als je Apple Watch kan schatten wanneer je ovuleerde. De Apple Watch kan dit herkennen aan een gestegen lichaamstemperatuur. Dat gebeurt vaak na de eisprong.

De polstemperatuur kan ook door andere factoren dan de eisprong worden beïnvloed. Denk aan jetlag, alcoholgebruik, medicatie of psychologische factoren. Het kan zijn dat je ovulatie niet voor een verhoogde polstemperatuur zorgde. Ook kan de verhoging dermate beperkt zijn dat de Apple Watch het niet duidelijk herkent als een gevolg van de eisprong. Ten slotte vindt de ovulatie niet iedere cyclus plaats.

Bekijk ook eens onze tip over de Cyclus-app op de Apple Watch. Hiermee kun je ook symptomen vastleggen en zien wanneer je vermoedelijk zal menstrueren.