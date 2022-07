In de Activiteit-app op de Apple Watch kun je elke dag de drie gekleurde cirkels vullen. Hoe werken de activiteitenringen, welke bewegingsdoelen kun je instellen en hoe verdien je medailles? In deze tip leggen we alles uit over de activiteitenringen en Activiteit-app.

Activiteitenringen op de Apple Watch

Als je een Apple Watch draagt, heb je vast al ontdekt hoe verslavend de Activiteit-app is. Op de iCulture-redactie is het een vaste gewoonte geworden om elke dag de cirkels te vullen. Maar hoe gebruik je de bijbehorende Activiteit-app? Dat leggen we hieronder uit.

Activiteit-app meet je beweging

Je Apple Watch speelt een centrale rol in het bijhouden van je activiteit, dankzij de sensoren die precies weten wanneer je wel en niet actief bent. Aan de hand daarvan krijg je meldingen als je even een minuutje moet gaan staan, of wanneer je bijna het dagelijkse gezondheidsdoel bereikt hebt.

Op de Apple Watch zelf kun je op ieder moment raadplegen hoe het ervoor staat met je gezondheid door de Activiteit-app op te starten of hem te raadplegen op de wijzerplaat. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht in de Conditie-app op de iPhone.

De Activiteit-app geeft je meldingen en herinnert je eraan om regelmatig in beweging te komen. Wil je dat liever niet? Dan kun je dit uitschakelen. Open de Instellingen-app op je Apple Watch, ga naar Activiteit en schakel ‘Dagelijkse begeleiding’ uit.

Activiteitenringen

Er zijn op in het activiteitenoverzicht drie cirkels zichtbaar, de zogenaamde activiteitenringen:

Rood: bewegen

Groen: trainen

Blauw: staan

De cirkels geven de voortgang aan: als de cirkel rond is, heb je genoeg inspanningen gedaan. Standaard staat dit ingesteld op 500 kcal, 30 minuten training en 12 sta-uren per dag. Als je deze standaardwaarden niet handig vindt kun je de activiteitsdoelen wijzigen. Zo kun je de trainingsring ook op 60 minuten zetten als je veel sport.

Tip: zet de activiteitenringen op de wijzerplaat van je Apple Watch, zodat je ze altijd onder oogbereik hebt!

Bewegingsdoel op de Apple Watch

De rode ring geeft je dagelijkse bewegingsdoel aan. Dit wordt gemeten in calorieën en je kunt het instellen op bijvoorbeeld 500 of 600 calorieën per dag. Je behaalt je doel door dagelijks actief te zijn: door rustig te lopen, de trap te nemen en te fietsen. Allerlei manieren waarbij je rustig beweegt. Wat is een goede waarde? Dat is afhankelijk van je levensstijl. Werk je in de horeca, dan zul je gemakkelijker de 600 calorieën halen dan wanneer je een kantoorbaan hebt.

Je wijzigt het Bewegingsdoel door op het openingsscherm omlaag te scrollen en Wijzig bewegingsdoel te kiezen. Daar kun je ook gemakkelijk het weekoverzicht van de Activiteit-app bekijken.

Trainingsdoel op de Apple Watch

Alleen wandelen en bewegen is niet genoeg. Je zult je ook regelmatig in het zweet moeten werken. Apple wil dat je dagelijks minimaal 30 minuten actief beweegt. Dit wordt bepaald aan de hand van je hartslag en de activiteiten die je uitvoert met de Workout-app en apps die data uitwisselen met HealthKit. Je kunt dit trainingsdoel wijzigen en instellen tussen 5 en 90 minuten per dag.

Met de Workout-app kun je bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, roeien, steppen en als je een Apple Watch Series 2 of nieuwer hebt kun je er ook mee zwemmen. Als de activiteit je hartslag voldoende opvoert wordt het als inspanning gerekend. Toch nog moeite om je trainingsring vol te krijgen? Wellicht helpen onze tips en cheats.

Bekijk ook Met deze tips lukt het iedereen om de groene trainingsring van de Apple Watch vol te maken Een volle activiteitenring op je Apple Watch aan het einde van je dag geeft voldoening. Toch lukt het niet altijd om je ringen vol te krijgen, hoe goed je het ook probeert. Met name de groene trainingsring kan soms lastig vol te maken zijn. Met deze tips krijg je de ring toch vol!

Stadoel op de Apple Watch

De blauwe cirkel geeft aan of je voldoende hebt gestaan. Apple gaat er vanuit dat je elk uur even opstaat en vervolgens een minuutje beweegt. Lukt dat twaalf keer, dan heb je je staandoel behaald. Ook dit doel kun je wijzigen, namelijk tussen de 6 en 16 uur per dag. Slaap je vaak lang uit of vergeet je wel eens je Apple Watch om te doen, dan zul je merken dat het lastig is om de 12 uur te halen. In grafieken (zie afbeelding) kun je zien op welke dagen je je doelen hebt gehaald.

Bekijk ook Doelen wijzigen in de Activiteit-app op de Apple Watch wijzigen: zo pas je je ringen aan Is je ingestelde bewegingsdoel op je Apple Watch veel te hoog? Heb je telkens moeite met het halen van je trainingsdoel? Lukt het maar niet om de twaalf sta-uren per dag te halen, of wil je juist meer uitdaging? Je kunt de doelen van de Activiteit-app op de Apple Watch op elk moment wijzigen. Wij leggen je in deze tip uit hoe je dat doet.

In onderstaande video legt Apple uit hoe je de doelen kunt wijzigen.

Activiteit-data delen met vrienden

Je kunt de activiteiten met de Apple Watch delen met vrienden. Ze krijgen dan een melding als jij een workout hebt voltooid en je kunt ook de voortgang van hun ringen zien. Dit motiveert misschien om zelf ook wat meer te gaan sporten. Je vindt de activiteiten van vrienden op het tweede tabblad in de Activiteit-app. Nodig mensen uit of verwijder ze weer, als je het toch niet prettig vindt als andere steeds jouw workouts te zien krijgen. Eventueel kun je de meldingen ook beperken, zodat je niet meer telkens een melding krijgt als een iets té sportieve vriend alweer een workout heeft voltooid. Heb je meerdere vrienden waarmee je je data deelt, dan kun je zelf kiezen hoe je de lijst sorteert, bijvoorbeeld op naam of voortgang.

Als je je activiteiten met vrienden deelt kun je die vrienden ook uitdagen voor een wedstrijd. Je moet dan in een week tijd zoveel mogelijk punten halen door te bewegen en te sporten. De persoon met de meeste punten wint de wedstrijd.

Bekijk ook Apple Watch activiteiten delen met vrienden: zo werkt het Samen sporten is leuker. Daarom kun je je Apple Watch Activiteit-gegevens delen met vrienden en familie. In deze tip lees je hoe je het delen van activiteiten op de Apple Watch inschakelt.

Prestaties in de Activiteit-app

Een andere manier waarop de Activiteit-app je motiveert zijn de prestaties: je kunt statistieken bekijken hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel kilometer je vandaag hebt afgelegd en hoeveel trappen je hebt beklommen. Verder zie je een lijstje van de meest recente workouts.

Er is ook een weekoverzicht van activiteiten, met totalen van de afgelopen week. Je kunt dit bekijken door op het eerste tabblad omlaag te bladeren en op Weekoverzicht te tikken. Bekijk hoe je ervoor staat en of je je bewegingsdoel wel elke dag hebt gehaald.

Bekijk ook Zo bekijk je het activiteiten-weekoverzicht op je Apple Watch Wil je het weekoverzicht van de Activiteit-app zien op de Apple Watch? Op elk moment kun je dit opvragen, zodat je weet hoe je ervoor staat.

Medailles verdienen met de Apple Watch

Met je Apple Watch kun je medailles verdienen voor persoonlijke records en andere belangrijke mijlpalen. Je vindt de medailles op het derde tabblad in de Activiteit-app. Blader om al je badges en medailles te zien. Wil je weten waarom je een bepaalde onderscheiding hebt gekregen, dan tik je erop. Je krijgt bijvoorbeeld medailles voor je langste hardloopafstand, je eerste roeiworkout en dergelijke.

Daarnaast zijn er drie soorten uitdagingen:

Persoonlijke uitdagingen, waarbij je in een maand bijvoorbeeld 1500 trainingsminuten moet volmaken of 20 kilometer moet lopen.

Algemene Apple Watch-uitdagingen, bijvoorbeeld ter ere van Nationale Parkendag of Nieuwjaar.

Wedstrijden tegen vrienden: als je een vriend hebt uitgedaagd voor een wedstrijd krijg je een badge als jij de winnaar bent.

Bekijk ook Verdien medailles met Apple Watch-uitdagingen Met de Apple Watch-uitdagingen kun je badges en iMessage-stickers verdienen. Lees hoe je meedoet aan de nieuwste uitdagingen en wat er nodig is om de beloningen te verdienen. Ook hebben we een tijdlijn van eerdere Apple Watch-uitdagingen.

Help, mijn medaille verschijnt niet! Heb je je doel gehaald, maar verschijnt de medaille niet in het overzichtsscherm van de Activiteit-app op je iPhone? Het kan tot 9 dagen duren voordat de medaille verschijnt. Het is dus een kwestie van geduld hebben. Zorg ervoor dat zowel je iPhone als je Apple Watch up-to-date zijn met den nieuwste softwareversies. Controleer ook of je Apple Watch verbinding kan maken met een wifinetwerk. In zeldzame gevallen kan het wel eens voorkomen dat je medailles kwijtraakt of dat ze niet verschijnen. Het medaillesysteem is helaas niet 100% betrouwbaar.



Conditie-app op de iPhone

Let op: Is de Conditie-app onvindbaar op je iPhone? Grote kans dat je hem nog niet opnieuw hebt opgestart nadat je een Apple Watch voor het eerst gekoppeld hebt. Nadat de iPhone opnieuw is opgestart zou de app op je homescherm moeten staan.

Zodra je de Conditie-app op de iPhone opent krijg je direct een overzicht te zien, met de drie gekleurde cirkels die een prominente plek op je scherm innemen. De blauwe cirkel toont het aantal keren dat je een minuut lang opgestaan bent na lang te hebben gezeten, de groene geeft de minuten weer waarop je actief bewogen hebt, en de buitenste rode cirkel laat zien hoeveel calorieën je verbrandt hebt.

Scroll naar beneden om meer informatie over deze drie doelen op te vragen, zoals een tijdoverzicht met de uren waarin je gestaan en gezeten hebt, of om te zien wanneer je veel en weinig calorieën verbrandt hebt. Tik op de naam van de maand links bovenin het scherm om een overzicht van al je prestaties te krijgen. Daarnaast toont de app activiteitstrends, zodat je kunt achterhalen of er een opgaande lijn te bespeuren is in je hoeveelheid beweging en sport.

Je kunt in de Conditie-app op de iPhone al je workouts zien, met gedetailleerde informatie. Op de Apple Watch kun je maar beperkt informatie over je eerdere workouts vinden.

Vanaf iOS 16 is het mogelijk om de Conditie-app ook te gebruiken als je geen Apple Watch hebt. De iPhone registreert dan de hoeveelheid beweging.

Bekijk ook Zo gebruik je de Conditie-app op de iPhone De Conditie-app op de iPhone biedt allerlei opties om je sportactiviteiten in de gaten te houden. In deze gids lees je wat je met de Conditie-app zoal kunt doen.

Meer tips over activiteiten en ringen op de Apple Watch lees je hier:

Bekijk ook Zo zet je de Activiteit-ringen op de wijzerplaat van je Apple Watch Wil je op ieder moment van de dag je activiteitenringen zien? Zet dan de Activiteit-app als snelkoppeling in de wijzerplaat van je Apple Watch of kies een speciale Activiteit-wijzerplaat. Deze tip legt uit hoe.

Kun je bepaalde metingen niet vinden? Je kunt metingen zoals hartslag en aantal stappen ook terugvinden in de Gezondheid-app. Zoals je in deze gids hebt gezien komt de Apple Watch goed van pas als je gezonder wilt leven en meer bewegen. Wil je weten hoe de Apple Watch je sportiever maakt? Bekijk dan onze gids!

Bekijk ook 5 manieren waarop de Apple Watch je beter laat sporten en bewegen De Apple Watch is meer dan een simpel sporthorloge. We laten zien hoe de Apple Watch op je op 5 manieren beter laat sporten, Ook het bijhouden van je prestaties en het meten van je dagelijkse lichaamsbeweging maakt de Apple Watch makkelijker.