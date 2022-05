Heb je een Apple Watch? Dan is dat vaak de makkelijkste manier om betalingen met Apple Pay te doen. In deze tip leggen we uit hoe je aankopen met Apple Pay op de Apple Watch doet en zorgt dat al je kaarten erop staan.

Apple Pay op de Apple Watch: gemak dient de mens

Met Apple Pay op de Apple Watch kun je in winkels razendsnel betalen door tweemaal op de zijknop te drukken. Je kunt zelfs nieuwe betaalkaarten en creditcards toevoegen, zonder dat je je iPhone hoeft te pakken. Wat de mogelijkheden zijn voor Apple Pay op de Apple Watch lees je hieronder.

Apple Pay-kaart toevoegen aan Apple Watch

Is de Apple Pay-kaart waarmee je wilt betalen nog niet aanwezig op je Apple Watch, dan kun je dit eenvoudig toevoegen. Dat kan zelfs op de Apple Watch zelf, al kan het vaak handiger zijn om daarvoor de Apple Watch-app op je iPhone te gebruiken.

Optie 1: Kaart toevoegen op Apple Watch

Je kunt kaarten toevoegen op een Apple Watch die door jezelf wordt beheerd:

Open de Wallet-app op je Apple Watch. Blader omlaag en tik op Voeg kaart toe. Kies Betaalkaart of Creditcard om een nieuwe kaart toe te voegen. Je kunt ook op Eerdere kaarten tikken om een kaart te kiezen die je al eerder aan de Wallet-app had toegevoegd. Tik op Ga door. Volg de stappen op het scherm om je kaartgegevens in te voeren. Verifieer op de gekoppelde iPhone eventueel de gegevens bij je bank of kaartverstrekker als hierom wordt gevraagd.

Ben je jonger dan 16 jaar of heb je een Apple Watch die met Gezinsconfiguratie wordt beheert, dan lukt dit niet.

Optie 2: Kaart toevoegen in Watch-app op je iPhone

Vaak is het gemakkelijker om de kaartgegevens op je iPhone in te voeren. Je gaat hiervoor naar de Watch-app op je iPhone:

Open de Apple Watch-app op je gekoppelde iPhone. Op het tabblad Mijn Watch ga je naar Wallet en Apple Pay > Voeg kaart toe. Tik op Voeg kaart toe. Kies Betaalkaart of Creditcard om een nieuwe kaart toe te voegen of kies Vorige kaarten om een kaart toe te voegen die al in Wallet staat. Tik op Ga door en volg de stappen op het scherm. Indien nodig moet je gegevens bij je bank of kaartverstrekker verifiëren.

Heb je je kaart toegevoegd, dan kun je deze meteen gaan gebruiken in een winkel of online.

Lees ook onze tip over Apple Pay instellen op je iPhone en andere devices.

Betalen met Apple Pay op de Apple Watch

Soms ben je gehaast en heb je je iPhone niet meteen bij de hand. Of misschien vind je betalen met je Apple Watch wel veel gemakkelijker. In dat geval kun je zo betalen in een winkel:

Druk tweemaal op de zijknop van de Apple Watch. De standaardkaart wordt gekozen. Wil je dat niet, dan kun je op en neer swipen om een andere kaart te kiezen. Houd de Apple Watch vlakbij de contactloze lezer van het pinapparaat. Je hoort een ping-geluidje en voelt een trilling. Daarna kun je weer terug gaan naar de wijzerplaat door op de Digital Crown te drukken. Online aankopen doen met je Apple Watch Als je online aankopen doet kun je vaak afrekenen met je Apple Watch, als de winkel Apple Pay ondersteunt. Dit werkt als volgt:

Bij het afrekenen kies je Apple Pay. Controleer de betaal-, bezorg- en factuurgegevens. Druk tweemaal op de zijknop om te betalen.

Controleer de betaal-, bezorg- en factuurgegevens en druk tweemaal op de zijknop om met je Apple Watch te betalen.

Melding bij betalingen op je Apple Watch

Je krijgt een melding in het Berichtencentrum als de transactie is gelukt. Bij kaarten die dat ondersteunen, krijg je ook een melding voor betalingen met kaarten in de Wallet staan. Je kunt meldingen en de geschiedenis van betaaltransacties in Wallet uitschakelen op de Apple Watch.

Dit doe je als volgt:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar Mijn Watch > Wallet en Apple Pay. Tik op een kaart en vervolgens op Transacties. Zet de schakelaars uit bij Toon geschiedenis en Sta meldingen toe.

Het kan echter handig zijn om toch meldingen ingeschakeld te laten, zodat je vroegtijdig op de hoogte bent van eventueel misbruik van je kaart.

Standaardkaart kiezen

De eerste kaart die je toevoegt wordt meteen als standaardpas ingesteld. Je kan dit aanpassen via de instellingen:

Ga in de Watch-App naar Wallet en Apple Pay. Bij Transactievoorkeuren kies je voor Standaardkaart. Selecteer nu de pas die je standaard wil gebruiken.

Volgorde van Apple Pay-kaarten aanpassen

Staan de kaarten niet helemaal in de juiste volgorde, dan kun je dit aanpassen. Hiervoor heb je minimaal watchOS 7 nodig:

Open de Wallet-app op de Apple Watch. Je kan ook twee keer achter elkaar op de zijknop drukken. Houd je vinger op de betaalkaart die je wilt verplaatsen. Versleep deze naar een andere plek in de rij. Zodra je je vinger van het scherm haalt, krijg je eventueel een melding met daarin de naam van de nieuwe standaardkaart.

Lees ook onze tip over de volgorde van Apple Pay-kaarten aanpassen op andere apparaten.