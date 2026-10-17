De Apple Watch heeft een handige functie die een ergernis oplost. Met een simpele polsbeweging kun je meldingen snel uit beeld laten verdwijnen, zonder het scherm aan te hoeven raken. Lees hier op welke modellen het werkt en hoe je de polsbeweging maakt.

De Apple Watch kent vele handgebaren waarmee je de smartwatch kan bedienen. Dankzij alle sensoren binnenin registreert de Apple Watch zelfs de kleinste tikbeweging met je vingers. Recent voegde Apple een nieuw gebaar toe: het wegdraaien met je pols. Door je pols waarop je je Apple Watch draagt van je af te draaien, kun je niet alleen meldingen snel uit beeld halen, maar ook terugkeren naar je wijzerplaat en veel meer. Je hebt minimaal watchOS 26 nodig.

Apple Watch pols draaien: snel terug naar wijzerplaat

De Apple Watch wordt veelal gebruikt voor het ontvangen van meldingen, zodat je je iPhone lekker in je broekzak of tas kan laten. Zo check je snel of een berichtje wel belangrijk is. Maar het zorgt er ook voor dat je meer gestoord wordt, want je Apple Watch heb je immers (bijna) altijd om. Het continu wegdrukken van meldingen via bijvoorbeeld de Digital Crown, een veeg over het scherm of het bedekken van het scherm met je handpalm, kan dan best wel vervelend zijn. Voor sommige mensen kan dat zelfs frustrerend zijn. De nieuwe polsbeweging maakt dit alles net wat makkelijker.

Met de polsbeweging hoef je namelijk alleen maar je pols van je af te draaien en weer terug om een melding te sluiten. Het grote voordeel is dat dit snel gaat en je geen hand nodig hebt om dit te doen. Het werkt daardoor ook gewoon als je in je andere hand bijvoorbeeld een glas drinken vast hebt. Maar je kunt er nog veel meer mee.

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Je gebruikt de polsbeweging van je Apple Watch in watchOS 26 voor het volgende:

Afwijzen van meldingen (ze worden niet verwijderd)

Stilhouden van inkomende oproepen

Aflopende timers stopzetten

Apps afsluiten

Terugkeren naar de wijzerplaat (vanuit het appoverzicht, vanuit een app (indien geopend via bijvoorbeeld een complicatie), het Bedieningspaneel, de slimme stapel met widgets of het meldingenoverzicht)

Dit nieuwe gebaar is een beetje het tegenovergestelde van Tik dubbel: daarmee kun je een inkomende oproep juist beantwoorden of antwoorden op een melding. De Tik dubbel-functie gebruik je vooral om te interacteren met een melding. Je kunt bijvoorbeeld daarmee snel een herinnering vanuit een melding als voltooid markeren. Of direct antwoorden op een inkomende WhatsApp-melding. Je bedient daarmee als het ware de eerste knop die onder de melding staat. Is dit de Sluit-knop, dan wordt de melding helemaal afgesloten en is deze ook niet meer terug te vinden in je meldingenoverzicht.

Met de polsbeweging daarentegen wordt een melding niet helemaal gesloten en verwijderd, maar wijs je hem alleen maar af. De melding is in dat geval nog altijd terug te vinden in het meldingenoverzicht. Het is dus een soort terugknop.

Geschikte Apple Watch-modellen voor draaien met je pols

Om de functie te kunnen gebruiken, heb je dus minimaal watchOS 26 nodig. Maar het werkt niet bij alle Apple Watch-modellen. Het draaien met je pols werkt alleen bij deze modellen:

Dit zijn de modellen met een S9-chip of nieuwer en het zijn dezelfde die ook Tik dubbel ondersteunen.

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Zo gebruik je de polsbeweging van de Apple Watch

Om de polsbeweging te activeren, volg je exact deze stappen: Zorg ervoor dat de functie ingeschakeld is via Instellingen > Gebaren > Snelle polsbeweging. Zodra je een melding krijgt, oproep ontvangt, een timer afgaat of je Apple Watch op een andere manier gebruikt, kijk je naar het scherm zoals je gewend bent. Draai nu met je pols, zodra het scherm van je weg draait. Draag je de Apple Watch links, dan draai je je pols dus linksom. Draai daarna meteen weer terug zodat het scherm weer naar je toegericht is. Doe je dit snel genoeg, dan voel je een klein tikje en keer je weer terug naar de wijzerplaat.

Wat goed is om te weten: de melding wordt niet meteen verwijderd, maar verdwijnt alleen uit beeld. Je vindt de melding terug in het meldingenoverzicht, door vanaf bovenaan de wijzerplaat naar beneden te vegen.

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