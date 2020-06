Heb je een Apple Watch gekregen (of gekocht) en zoek je leuke apps om er zoveel mogelijk uit te halen? Met deze aanraders van iCulture heb je de beste Apple Watch-apps in één moeite op je pols.

Beste Apple Watch-apps

Heb je een Apple Watch gekocht, dan wil je er natuurlijk zoveel mogelijk mee doen. Zoals apps installeren op je Apple Watch . Hieronder vind je de beste apps die je meteen moet proberen op je nieuwe Apple Watch. Volgens Apple waren er bij de introductie van de Apple Watch al meteen 3.000 apps beschikbaar. Het aanbod wisselt wel eens, want soms vallen er weer apps af. Toch zijn er favorieten die we altijd kunnen aanraden en hieronder zie je onze selectie.

Zoek je de beste Nederlandse Apple Watch-apps, kijk dan eens in ons losse overzicht.

Fantastical voor je agenda

Fantastical biedt een mooie, simpele interface voor je afspraken. Met de eigen Agenda-app van Apple kun je afspraken bekijken en wissen, maar met Fantastical is er veel meer mogelijk. Zo kun je nieuwe afspraken maken en herinneringen instellen. Dit werkt samen met de Herinneringen-app van Apple zelf. Bekijk al je herinneringen en vink taken af die je al gedaan hebt.

Things voor taken

Met Things kun je taken beheren op de Apple Watch. Op het hoofdscherm zie je de taken van de dag, die je kunt afvinken als je er klaar mee bent. Je kunt ook op elke taak tikken om meer details te zien of om een taak door te schuiven naar de volgende dag. Een cirkeltje laat per dag zien hoeveel taken je af hebt. Ook kun je met de Apple Watch-app gemakkelijk extra taken toevoegen.

Just Press Record voor opnames

Wil je snel iets opnemen, zonder dat je je iPhone tevoorschijn wilt pakken? Dan moet je Just Press Record hebben. Open de app, druk op de grote rode knop met de microfoon en de opname begint. Je kunt bladeren door recente opnames of een nieuwe starten. De iPhone hoeft niet in de buurt te zijn. Als je klaar bent kun je je opnames alsnog naar de iPhone sturen. Ook kun je alles syncen met iCloud, zodat je niets kwijtraakt.

AutoSleep voor slapen

Met AutoSleep kun je in de gaten houden hoe goed je slaapt. De app meet automatisch je slaapgedrag, zonder dat je iets hoeft te doen. Na afloop zie je hoe lang je hebt geslapen en wat de slaapkwaliteit was. Op de iPhone ontvang je een notificatie met de resultaten van de voorgaande nacht, met gedetailleerde stats zoals je gemiddelde hartslag. AutoSleep kan op twee manieren worden gebruikt. Als je het horloge ‘s nachts draagt kan de app metingen doen. Zo niet, dan bepaalt de app op basis van het moment dat je de Watch weer om je pols doet, hoe lang je hebt geslapen. Je beschikt dan wel over wat minder stats.

Chirp voor Twitter

Twitter was al vroeg beschikbaar op de Apple Watch, maar werd net als Instagram na verloop van tijd verwijderd. Gelukkig is er sindsdien Chirp voor Twitter, gemaakt door de externe ontwikkelaar Will Bishop. Deze aanpasbare Twitter-app is bedoeld om door je tijdlijn te kunnen bladeren. Er is ook enige mate van interactie mogelijk en je kunt niet alleen lezen, maar ook reageren op DM’s. Zonder dat je je iPhone tevoorschijn hoeft te pakken.

Lens voor Instagram

Instagram is niet meer op de Apple Watch beschikbaar, maar misschien is dat maar goed ook. De app was traag en beschikte nauwelijks over functies. Wil je toch Instagram op de Apple Watch kijken, dan is Lens een goed alternatief. Je vindt veel functies uit de iPhone-app, kunt Stores bekijken en zelfs reacties achterlaten. Bekijk ons artikel over Lens voor Instagram om meer te weten te komen.

Shazam voor muziek

“Welke liedje is dit?” Als je deze vraag regelmatig aan jezelf stelt, is het tijd voor de Shazam-app. Shazam is tegenwoordig onderdeel van Apple. Je kunt het op de iPhone gebruiken via Siri, maar het werkt ook op de Apple Watch met de speciale app. De Apple Watch-app gebruikt de speaker in het horloge om te luisteren. Is het nummer gevonden, dan kun je 30 seconden luisteren naar het nummer. Je krijgt natuurlijk ook de naam van de artiest en het nummer te zien, want daar was het allemaal om begonnen. Eventueel kun je zelfs songteksten bekijken.

Overcast voor podcasts

Voor mensen die podcasts willen luisteren op hun Apple Watch is Overcast een aanrader. Je kunt bekijken welke episodes van je favoriete podcasts beschikbaar zijn en ze afspelen. Op het scherm van de Apple Watch zie je knoppen voor afspelen, vooruit spoelen, achteruit spoelen, je afspeellijst bekijken en meer. Verder kun je episodes aanbevelen. Met Overcast kun je ook gedownloade podcast-afleveringen met je Apple Watch synchroniseren. Zo kun je je iPhone thuislaten als je bijvoorbeeld gaat sporten. Het overzetten van afleveringen duurt wel vrij lang, maar dat heeft te maken met de beperkingen die Apple stelt. Ook heb je draadloze oordopjes zoals AirPods nodig om te kunnen luisteren, al kan het ook via de speaker van de Apple Watch.

Spark voor e-mail

Spark is een e-mailapp voor op je Apple Watch, die ook op de iPhone te gebruiken is. Spark zorgt dat het overzichtelijk blijft op het kleine scherm en probeert je zo goed mogelijk email te laten lezen op het kleine scherm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het slim sorteren van mail, zodat je snel ziet of een bericht persoonlijk is of een algemene nieuwsbrief betreft. Met grote knoppen zie je als er een relevant bericht binnen komt. Je kunt elk mailbericht openen en lezen en vervolgens besluiten wat je ermee wilt doen: antwoorden, snoozen, archiveren of wissen. Ook kun je je hele e-mailbox bekijken, ook je archief.

Carrot Fit voor sporten

Carrot Fit is de app die je beledigt terwijl je aan het sporten bent. Deze app schreeuwt naar je en noemt je een zoutzak en dergelijke. Met de ‘7 Minutes in Hell’-workouts werk je aan je conditie met oefeningen die in hoge intensiteit worden uitgevoerd. Je tikt op de rode startknop om te beginnen en Carrot Fit zal je gaan beledigen, intimideren en bedreigen totdat je toegeeft. Je kunt zelf instellen hoe lang een oefening moet duren. Lukt het om een workout uit te voeren, dan verdien je daarmee leuke beloningen en upgrades binnen de app.

1Password voor wachtwoorden

1Password is de meest gebruikte wachtwoorden-app onder iCulture-lezers. Met de app kun je op de Apple Watch eenmalige inlogsleutels bekijken voor tweestapsverificatie. Het aanmaken van nieuwe wachtwoorden is echter niet mogelijk, maar eerlijk gezegd: dat is een taak die je ook beter op de iPhone zelf kunt doen.

WaterMinder voor water drinken

Met WaterMinder houd je in de gaten of je wel genoeg drinkt. Met de app kun je gemakkelijk vastleggen wanneer je iets gedronken hebt. Op basis van je andere gezondheidsdata em activiteiten kijkt WaterMinder hoeveel vocht je dagelijks nodig hebt. De app heeft knoppen voor verschillende groottes van glazen en flesjes. Je kunt ook zelf instellen hoe groot jouw waterglas of -flesje is.

HomeRun voor HomeKit

HomeRun is een handige app als je HomeKit-accessoires in huis hebt. Met HomeRun start je namelijk met één tik je favoriete scènes. Met de Apple Watch-app koppel je de complicaties aan specifieke scènes, dus je hebt veel vrijheid om de app te gebruiken zoals je dat zelf wil. Hij is daarmee een stuk handiger dan de complicaties van de Woning-app, die je slechts naar de desbetreffende app brengen.

Citymapper voor openbaar vervoer

Voorheen was Citymapper alleen in de Randstad te gebruiken, maar tegenwoordig werkt het in heel Nederland. Citymapper is niet zomaar onze favoriete OV-app. De slimme Apple Watch-ondersteuning bevestigt deze positie alleen maar meer. Door Citymapper als complicatie in te stellen kun je op ieder moment zien waar je moet zijn om naar huis of werk te gaan. Als je de navigatie gestart hebt kun je op de grotere complicatie direct zien wat de volgende stap in je route is. ‘Walk to Amsterdam Centraal’ verandert in het perron waar je moet zijn zodra je op het station arriveert.

Meer goede Apple Watch-apps

We hebben nog meer aanraders als het om Apple Watch-apps gaat.

Deze categorieën Apple Watch-apps bespreken we:

Apple Watch-apps: reizen en vervoer

Dit vinden wij de beste Apple Watch-apps voor reizen:

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Officiële NS-app met live reisfunctie. Check ook de vertrektijden van je vaste traject en opgeslagen reizen.

, iOS 10.0+) - Officiële NS-app met live reisfunctie. Check ook de vertrektijden van je vaste traject en opgeslagen reizen. Treingids (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Eén van de beste Apple Watch-apps en ideaal voor dagelijks gebruik. De app toont razendsnel de vertrektijden van de door jouw gekozen stations en de complicaties houden je op de hoogte van vertragingen.

+ , iOS 11.4+) - Eén van de beste Apple Watch-apps en ideaal voor dagelijks gebruik. De app toont razendsnel de vertrektijden van de door jouw gekozen stations en de complicaties houden je op de hoogte van vertragingen. Polarsteps (gratis, iPhone/ Watch , iOS 10.0+) - Bekijk in deze reisdagboek-app snel je profielinformatie: hoeveel landen heb je al bezocht, hoeveel trips heb je gemaakt?

, iOS 10.0+) - Bekijk in deze reisdagboek-app snel je profielinformatie: hoeveel landen heb je al bezocht, hoeveel trips heb je gemaakt? Van der Valk, ValkExclusief (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - De enige Nederlandse hotelketen met een Apple Watch-app. Inchecken bij hotels en restaurants van de Van der Valk-keten.

, iOS 11.0+) - De enige Nederlandse hotelketen met een Apple Watch-app. Inchecken bij hotels en restaurants van de Van der Valk-keten. Schiphol - Realtime vluchtinformatie (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - In deze niet-officiële app vind je de vluchten die je volgt en de verwachte aankomst- en vertrektijden, met gatenummer.

+ , iOS 8.0+) - In deze niet-officiële app vind je de vluchten die je volgt en de verwachte aankomst- en vertrektijden, met gatenummer. Uber (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Kijk wanneer je taxi eraan komt.

, iOS 11.0+) - Kijk wanneer je taxi eraan komt. Air France (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Laat vertrektijd en meer van je aanstaande vlucht zien.

Apple Watch-apps: nieuws

Dit vinden wij de beste Apple Watch-apps voor nieuws en media:

NOS (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Korte nieuwsberichten lezen, zodat je in één keer bij bent. Verder lezen van artikelen doe je op de iPhone.

/ , iOS 11.0+) - Korte nieuwsberichten lezen, zodat je in één keer bij bent. Verder lezen van artikelen doe je op de iPhone. De Telegraaf nieuws (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Een van de weinige Nederlandse kranten met Apple Watch-app. Toont nieuwskoppen en laat je artikelen opslaan.

+ , iOS 11.0+) - Een van de weinige Nederlandse kranten met Apple Watch-app. Toont nieuwskoppen en laat je artikelen opslaan. CNN: Breaking US & World News (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Wereldnieuws op je pols. Ook als widget op je wijzerplaat.

/ , iOS 11.0+) - Wereldnieuws op je pols. Ook als widget op je wijzerplaat. The Wall Street Journal. (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 11.0+) - De Wall Street Journal in miniformaat. Het laatste nieuws per categorie.

/ + , iOS 11.0+) - De Wall Street Journal in miniformaat. Het laatste nieuws per categorie. Flipboard (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.3+) - Stel je eigen nieuwsbronnen samen en bekijk ze op je Watch. Apple Watch-apps: productiviteit Dit vinden we de beste productiviteitsapps op de Apple Watch:

Dit zijn de beste apps voor smart home:

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - Toont regenverwachting en temperatuur op de Apple Watch.

+ , iOS 9.3+) - Toont regenverwachting en temperatuur op de Apple Watch. Buienalarm (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - De Apple Watch-versie van Buienalarm laat in een oogopslag zien of het gaat regenen.

+ , iOS 9.3+) - De Apple Watch-versie van Buienalarm laat in een oogopslag zien of het gaat regenen. Weerbericht Nederland (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Toont weersverwachting van de komende dagen, met omschrijving en waarschuwingen.

+ , iOS 11.4+) - Toont weersverwachting van de komende dagen, met omschrijving en waarschuwingen. CARROT Weather (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - De brute weerapp op je Apple Watch.

+ , iOS 12.0+) - De brute weerapp op je Apple Watch. Het Weer in Nederland - weer (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - Een weer-app die het weer en de KNMI-radar op jouw locatie toont.

+ , iOS 8.0+) - Een weer-app die het weer en de KNMI-radar op jouw locatie toont. Ad Astra - Sterrenatlas (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - Van dezelfde ontwikkelaar als bovenstaande app, een astronomische weerkalender voor de Apple Watch. Helaas sinds 2016 niet meer bijgewerkt.

+ , iOS 8.0+) - Van dezelfde ontwikkelaar als bovenstaande app, een astronomische weerkalender voor de Apple Watch. Helaas sinds 2016 niet meer bijgewerkt. Sky Guide (€3,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Toont maan, sterren, zonactiviteit en over hoeveel minuten de ISS over komt vliegen.

Apple Watch-apps: financieel

Dit vinden we de beste Apple Watch-apps voor diensten:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - ING toont je saldo op je Apple Watch.

, iOS 12.4+) - ING toont je saldo op je Apple Watch. bunq for Watch (gratis, Watch , iOS 11.3+) - Complete native en losstaande Watch-app van bunq. Bekijk een overzicht van je rekeningen met saldo, wissel je rekeningen voor je passen en bekijk de CVC-codes. Heeft ook een complicatie met saldo-informatie.

, iOS 11.3+) - Complete native en losstaande Watch-app van bunq. Bekijk een overzicht van je rekeningen met saldo, wissel je rekeningen voor je passen en bekijk de CVC-codes. Heeft ook een complicatie met saldo-informatie. BUX X - Mobiel Handelen (gratis, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Bekijk snel op de Apple Watch je posities en portfolio, sluit een positie en ontvang notificaties als er belangrijke ontwikkelingen zijn in de aandelenwereld.

Apple Watch-apps: informatief

Dit vinden we de beste Apple Watch-apps voor informatie en educatie:

Receptenmaker (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Heeft een ingebouwde kookwekker om de recepten te kunnen maken.

+ , iOS 9.0+) - Heeft een ingebouwde kookwekker om de recepten te kunnen maken. TjilpOMatic - Vogelgezang ID (€4,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Neem vogelgezang op en ontdek welke vogel het is.

, iOS 10.0+) - Neem vogelgezang op en ontdek welke vogel het is. Kenteken Check (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Spreek het kenteken in en de app toont alle informatie, zoals gewicht en APK-vervaldatum.

, iOS 11.0+) - Spreek het kenteken in en de app toont alle informatie, zoals gewicht en APK-vervaldatum. Afvalwijzer (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 8.0+) - Bekijk de ophaaldagen voor afval in jouw gemeente.

, iOS 8.0+) - Bekijk de ophaaldagen voor afval in jouw gemeente. Deliveries: a package tracker (€5,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Kijk waar je pakketje zich bevindt.

, iOS 10.0+) - Kijk waar je pakketje zich bevindt. Tile (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Check of spullen in de buurt zijn. Hiervoor heb je een accessoire nodig: de Tile-hanger.

+ , iOS 12.0+) - Check of spullen in de buurt zijn. Hiervoor heb je een accessoire nodig: de Tile-hanger. DataMan (€1,09, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.2+) - Is je databundel bijna op? Deze app laat met kleurtjes zien of het groen (goed) of oranje (bijna op) is.

+ , iOS 13.2+) - Is je databundel bijna op? Deze app laat met kleurtjes zien of het groen (goed) of oranje (bijna op) is. Calcbot 2 (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Rekenmachine op je pols.

Apple Watch-apps: sport en gezondheid

Dit vinden we de beste Apple Watch-apps voor sport:

Dit vinden wij de beste Apple Watch-apps voor gezondheid:

Apple Watch-apps-apps: vermaak

Apps installeren op je Apple Watch

Om de apps te installeren op je Apple Watch, start je de speciale Apple Watch-app op de iPhone. Als je op het tabblad Mijn Watch omlaag bladert zie je alle apps die al zijn aangepast voor de Apple Watch. Tik op de gewenste app en zet de schakelaar om. Vrijwel meteen zie je het icoontje op de Apple Watch verschijnen. Je kunt ook via de optie Appindeling de apps anders rangschikken.

Je kunt ook naar de speciale App Store op de Apple Watch zelf gaan.

Onze applijsten voor de Apple Watch

Bekijk ook deze lijsten met andere leuke Apple Watch-apps: