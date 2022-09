De Apple Watch Ultra heeft een nachtmodus, waarbij er een rood filter over het scherm wordt gezet. Dit kan prettiger aan je ogen zijn als je bijvoorbeeld 's nachts wilde dieren of sterren wil spotten.

Als je ’s nachts de natuur in gaat hebben je ogen even de tijd nodig om te wennen aan de duisternis. Kijk je daarna op je Apple Watch, dan kan dit je nachtzicht verstoren. Je ziet dan even helemaal niets, als je daarna in de duisternis tuurt. Dit komt door het blauwe licht van het scherm. De nachtmodus van de Apple Watch Ultra zorgt dat je toch goed kunt blijven zien, door een rode wijzerplaat te tonen zodat je na het kijken op de wijzerplaat meteen weer een goede nachtzicht hebt. Maar ook thuis kan nachtzicht prettig zijn, bijvoorbeeld als je ’s nachts even uit bed moet en niet verblind wil worden door het felle scherm van de Apple Watch. Of je nu astronoom, ontdekkingsreiziger of huismus bent: het komt op allerlei momenten van pas.

Wegwijzer-wijzerplaat

Het nachtfilter is alleen beschikbaar op de Wayfinder-wijzerplaat, die in het Nederlands Wegwijzer heet. Begin dus met het toevoegen van deze wijzerplaat, als je dat nog niet had gedaan. Kies stijl, bezel, kleur en complicaties. Je hoeft geen rode kleur te kiezen, maar het mag wel.

Nachtmodus op Apple Watch Ultra activeren

Zo schakel je de nachtmodus in:

Zorg dat de Wegwijzer-wijzerplaat actief is. Draai aan de Digital Crown om nachtmodus te activeren. Draai opnieuw aan de Digital Crown om weer de normale wijzerplaat te zien.

Zo simpel is het. Het werkt dus alleen met de Wegwijzer-wijzerplaat en alleen op de Apple Watch Ultra. De wijzerplaat voorkomt vermoeide ogen en afleiding door felle schermen. In feite past de nachtmodus een rood filter toe op het scherm. Dit zou je eventueel ook kunnen simuleren door een andere wijzerplaat te kiezen en de kleur op rood in te stellen. Maar het effect is toch net iets anders.

Je kunt trouwens meerdere versies van de Wegwijzer-wijzerplaat toevoegen, steeds met een andere indeling. Vervolgens veeg je naar de wijzerplaat die je wilt gebruiken op basis van je activiteit.

Een nadeel van de nachtmodus is dat het alleen op de wijzerplaat werkt. Tik je op een complicatie op het scherm, dan zal de bijbehorende app in normale weergave en in felle kleuren op het scherm te zien zijn. Je kunt niet een filter aanzetten die voor alle apps geldt. Eventueel zou je via Instellingen > Toegankelijkheid > Grijstinten kunnen kiezen als je je scherm een minder druk uiterlijk wil geven, maar de lichtere kleur van deze instelling is ’s nachts nog steeds erg fel.

