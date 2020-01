Notificaties zijn een essentieel onderdeel van de Apple Watch. Door ze op je pols te ontvangen hoef je niet je iPhone te pakken om te lezen wat er aan de hand is. In deze tip lees je hoe je het berichtencentrum op je Apple Watch gebruikt.

Berichtencentrum op de Apple Watch

Het berichtencentrum van de Apple Watch is vrij eenvoudig in gebruik. Het heeft enkele handige functies om je notificaties te beheren. Met sommige meldingen kun je ook de interactie aangaan.

Meldingen bekijken op Apple Watch

Als je een melding ontvangt voel je het apparaatje kort trillen. Maar wat nou als je op een later moment nog eens wil kijken welke meldingen je hebt? Dat doe je via het berichtencentrum. Deze open je door van boven naar beneden te vegen op de wijzerplaat van je horloge. Vervolgens kun je met je vinger of met de Digital Crown scrollen door de lijst.

Je kunt vanuit een app het berichtencentrum ook openen. Druk daarvoor steviger op de bovenkant van het scherm en veeg naar beneden. Het vergt misschien wat oefening.

Sommige apps sturen je regelmatig een melding. Om te voorkomen dat je berichtencentrum overspoeld wordt met dezelfde app worden deze meldingen altijd gegroepeerd. In het overzicht zie je de meest recente melding en hoeveel meldingen je verder van die app hebt. Tik erop om de lijst met alle meldingen van de betreffende app te zien.

Heb je een ongelezen melding, dan herken je dit aan het rode puntje bovenaan je wijzerplaat. Deze verdwijnt zodra je je berichtencentrum opent. Op de bovenstaande afbeelding zie je het rode puntje. Je kunt het rode puntje op de Apple Watch uitschakelen als je het storend vindt.

Wil je het berichtencentrum weer sluiten? Veeg dan van onderaan de lijst omhoog. Je kunt ook op één van de fysieke knoppen drukken.

Interactieve meldingen gebruiken op de Apple Watch

Sommige apps hebben extra functies ingebouwd in hun meldingen. Zo kun je direct vanuit een melding antwoorden op een WhatsApp- of iMessage-bericht. Dit wordt ook wel een rijke notificatie genoemd. Deze werken ook vanaf de Apple Watch, al is een lang antwoord typen toch wat handiger op de iPhone. Je kunt namelijk alleen dicteren op je horloge, maar sommige apps hebben ook standaardantwoorden.

Andere functies zijn het leuk vinden van tweets, vriendschapsverzoeken accepteren op Facebook, het afvinken van een herinnering en meer. Het is aan de ontwikkelaar van een app om dit soort interactieve meldingen te maken. Je kunt ze niet zelf toevoegen aan een app.

Je kunt in het berichtencentrum op je Apple Watch op een melding tikken. Vervolgens worden alle acties getoond die je kunt uitvoeren. Het hoeft dus niet persé op het moment dat de melding binnenkomt.

Meldingen ontvangen zonder geluid

Van sommige apps wil je wel de meldingen ontvangen, maar niet persé op je pols getikt worden. Dat kan zijn als je bijvoorbeeld veel mailtjes krijgt en geen afleiding ervan wil. De Apple Watch heeft een functie waarmee meldingen wel binnenkomen, maar je krijgt er geen trilling of geluid van. Een melding wordt zo direct naar je berichtencentrum gestuurd. Zo stel je het in per app:

Open het berichtencentrum en zoek de betreffende melding, maar tik er niet op. Veeg naar links over de melding en tik op de drie puntjes. Kies Lever stil af.

Je kunt dit weer ongedaan maken door dezelfde handelingen uit te voeren. Nu kies je voor Lever duidelijk af.

Meldingen sluiten in het berichtencentrum

Orde houden is belangrijk en maakt het gebruik van je Apple Watch ook makkelijker. Daarom zijn er verschillende manieren waarop je meldingen kunt sluiten:

Tik onderaan een melding op Sluit.

Veeg een geopende melding naar beneden.

Veeg in het overzicht naar links op een melding en tik op het kruisje.

Druk stevig op het scherm in je berichtencentrum en tik op Wis alles.

Meer uitleg over het verwijderen van Apple Watch notificaties lees je in onze speciale tip.

Andere tips voor Apple Watch meldingen

