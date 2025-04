Een bron beweert nieuwe informatie te hebben over een van de vernieuwingen in iPadOS 19. Zo zou de iPad een zelfde soort menubalk krijgen als de Mac, voor meer multitaskingfuncties.

Het lijkt er sterk op dat Apple dit jaar meer met iPadOS wil doen, vooral als het gaat om multitasking en productiviteit. Onlangs dook al het gerucht op dat iPadOS 19 meer op macOS gaat lijken en nu hebben we daar ook een concreter beeld bij. Geruchtenlekker Majin Bu deelt nieuwe informatie over iPadOS 19. Volgens hem krijgt de iPad namelijk een nieuwe menubalk bovenaan het scherm.

‘iPadOS krijgt brengt menubalk naar de iPad’

Zodra je een Magic Keyboard aan de iPad aansluit, verschijnt er volgens de bron dankzij iPadOS 19 een vernieuwde interface. Bovenaan wordt namelijk plaatsgemaakt voor een menubalk, zoals je die nu ook al kent van de Mac. In de menubalk zie je opties om bijvoorbeeld de weergave in apps aan te passen, bewerkingen uit te voeren en andere appafhankelijke mogelijkheden. Veel apps hebben op de Mac een Archief-, Wijzig- en Weergave-menu, waarmee je snel toegang krijgt tot allerlei instellingen en opties. Het voordeel van de menubalk is dat alle opties niet in de weg zitten, maar wel binnen handbereik zijn.

Dankzij de toevoeging van een menubalk zou de iPad veel meer een laptopvervanger worden. Het lijkt een relatief eenvoudige wijziging voor Apple te worden, maar wel van grote toegevoegde waarde. Grootgebruikers van de iPad roepen al jaren om meer uitgebreide functies. Of de menubalk alleen verschijnt bij gebruik van Apple’s Magic Keyboard voor iPad of ook als je een ander extern toetsenbord (al dan niet met muis of trackpad) gebruikt, is niet duidelijk.

Stage Manager 2.0 komt eraan

Verder voegt de bron er nog aan toe dat iPadOS 19 ook een vernieuwde versie van Stage Manager gaat krijgen. Zelf noemt hij dit Stage Manager 2.0, maar exacte verbeteringen zijn niet bekend. Met Stage Manager kun je de apps op je iPad in vensters beheren. Je kan vensters vergroten en verkleinen en ze ook verslepen. Alle apps en vensters worden in groepen gezet, waar je tussen kan wisselen via een zijbalk aan de linker kant van het scherm. Hoewel het zorgt voor nieuwe mogelijkheden, brengt Stage Manager nog niet de volledige vrijheid waar iPad-gebruikers zo naar verlangen. Mogelijk brengt de nieuwe versie daar verandering in.

iPadOS 19 wordt aangekondigd in juni, tijdens de WWDC 2025. Tegelijkertijd kondigt Apple ook iOS 19, macOS 16, watchOS 12 en tvOS 19 aan. In onze round-up lees je wat je kan verwachten van de WWDC 2025.