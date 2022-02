Er zijn tal van handige weerapps op de Apple Watch. Sommige daarvan werken met complicaties, zodat je vanaf je wijzerplaat meteen het weer kan checken. In dit artikel zetten we de beste apps op een rij.

Er zijn talloze weerapps voor de iPhone, maar wist je dat er ook een aantal handige weerapps voor de Apple Watch zijn? Sommige daarvan zijn ook uitgerust met handige complicaties. Dat zijn de kleine informatieblokjes die je op je wijzerplaat zet. Zo kun je in één oogopslag zien wat de temperatuur is, wat de vooruitzichten zijn en of er regen verwacht wordt. In deze gids met weerapps voor de Apple Watch hebben we de beste voor je verzameld.

iCulture adviseert: Carrot Weather

Complicaties: Ja

De beste weerapp voor de Apple Watch is geen Nederlandse app, maar de internationale app Carrot Weather. We kunnen niet om deze app heen: naast het komische karakter van de iPhone-versie, bevat deze ook een uitstekende Apple Watch-versie. Ook de Apple Watch-app heeft diezelfde charme, met een stem die het sarcastische weerbericht aan je voorleest. Het meest unieke van de app is dat hij helemaal aan te passen is. Je kan de interface zelf indelen en de app geeft het actuele weer, voorspellingen en meer.

Alle complicaties worden door Carrot Weather ondersteunt. Je kan vanaf de wijzerplaat de meerdaagse voorspelling bekijken, maar ook de luchtdruk, kans op regen, windrichting en nog veel meer. Het enige nadeel is dat je voor het aanpassen van de Apple Watch-complicaties lid moet zijn van de betaalde dienst Premium Club. Maar als je helemaal into het weerbericht bent, is dat wel de moeite waard.

Bekijk ook Review: CARROT Weather toont de toekomst van Apple Watch-apps aan CARROT Weather bestaat al een paar jaar, maar de Apple Watch versie is onlangs vernieuwd. Hoe goed is het kleine broertje van deze komische en verrassende weerapp? Je leest het in onze review.

Apple’s Weer-app

Complicaties: Ja

Als je een geavanceerde weerapp voor je Apple Watch zoekt, dan hoef je niet per se een andere app te downloaden. Apple’s eigen Weer-app biedt niet alleen voorspellingen per uur (voor temperatuur, weertype en neerslag), maar ook een voorspelling voor de komende dagen, de windsnelheid, UV-index en luchtkwaliteit. Er verschijnt ook een melding bovenin de app als er sprake is van een weerswaarschuwing.

Qua complicaties heb je hele ruime keuze. Voor de kleine complicaties kan je kiezen uit luchtkwaliteit, temperatuur, neerslag, UV-index, weertype en wind, terwijl je bij de grote complicaties kan kiezen tussen voorspellingen voor de komende uren of dagen op het gebied van wind, temperatuur, weertype en meer. Je kan dus met allemaal verschillende complicaties één geavanceerde weer-wijzerplaat maken.

Live Weer

Complicaties: Ja

Deze weerapp is wat simpel van opzet. De app toont het weerbeeld met daarbij de temperatuur en eventueel een weerswaarschuwing. Je kan met de app ook het huidige weer beschrijven en je bekijkt enkele details, zoals luchtdruk en kans op neerslag. De app geeft ook nog voorspellingen per uur.

Live Weer biedt ook een paar complicaties. Er is een kortetermijnvoorspelling voor de grote complicatie en een actuele temperatuurweergave voor de kleine versie. Helaas is het aanbod dus behoorlijk beperkt, want meer dan dit is er helaas niet.

The Weather Channel

Complicaties: Nee

De Apple Watch-app van The Weather Channel is één van de leukere apps. De app bestaat uit drie schermen: het huidige weer, voorspelling voor de komende dagen en zonsopkomst en -ondergang. Bij elk scherm wordt met een rondje aangegeven op welk moment van de dag of week zit. Je kan aan de Digital Crown draaien om verder vooruit te kijken. Helaas biedt de Apple Watch-app van The Weather Channel geen complicaties.

Het Weer in Nederland

Complicaties: Nee

De Nederlandse app Het Weer in Nederland gebruikt gegevens van het KNMI en toont op de Apple Watch een compact overzicht van het huidige weerbericht en dat van de komende dagen. In het eerste scherm is de informatie ingedeeld in meerdere blokjes, waarbij alles kort en bondig wordt weergegeven. Erg spectaculair is het niet, maar als je op zoek bent naar wat simpele info is het de moeite waard. Een leuke extra biedt de app in het tweede scherm, want daar bekijk je de actuele radarbeelden. Helaas zijn deze beelden niet geanimeerd, want je ziet alleen een stilstaand beeld van een actueel tijdstip. Het Weer in Nederland heeft helaas geen complicaties.

Weerbericht Nederland

Complicaties: Nee

Ook deze app is in gedeeld in drie schermen. In het eerste scherm toont Weerbericht Nederland op de Apple Watch het huidige weerbeeld, de temperatuur en de windkracht- en richting. Daaronder staat een korte geschreven uitleg. In het tweede scherm zie je dezelfde indeling, maar dan voor de volgende dag. Wil je meer uitleg over weerswaarschuwingen, dan moet je bij het derde scherm zijn. Je ziet daar voor jouw ingestelde provincie of regio welke weerswaarschuwingen er zijn (bijvoorbeeld code rood), waar het geldt en wat de reden is. Wij gebruiken deze app vooral vanwege de weerswaarschuwingen, al zijn de vele teksten niet altijd optimaal voor de Apple Watch. Complicaties heeft deze app niet.

Buienalarm

Complicaties: Nee

Buienalarm kent bijna iedereen wel. De meeste mensen gebruiken de app vooral voor de nauwkeurige notificaties voor naderende regenbuien. Maar wist je dat er ook een Apple Watch-app bij zit? De app stelt helaas niet zo heel veel voor (net als de app op de iPhone, eigenlijk), maar kan soms toch van pas komen. Je ziet in een grafiekje wanneer en hoe hevig het gaat regenen. Door op het scherm te tikken zie je precies in tekst hoe hevig het is en wanneer de regen valt. Meer heeft de app helaas niet te bieden, maar het kan desalniettemin een handige toevoeging zijn. Buiengrafieken in een complicatie hadden de app een stuk beter gemaakt, maar die ontbreken helaas.

Lees ook ons overzicht van de beste weerapps voor iPhone en iPad. We hebben ook een lijst met handige regenapps die waarschuwen voor een plensbui. Vergeet ook niet ons artikel met de beste Apple Watch-complicaties in allerlei categorieën.