Wijzerplaat automatisch aanpassen

Het automatisch veranderen van je wijzerplaat op de Apple Watch kan handig zijn in verschillende situaties. Als je in het weekend graag actief bent kun je automatisch een sportwijzerplaat instellen. Ook als je op je werk aankomt wil je misschien andere informatie dan thuis of onderweg. Wij geven je wat inspiratie, maar bedenk vooral zelf hoe het voor jou handig kan zijn.

Automatisch wijzerplaat aanpassen: zo kun je het instellen

Als je automatisch je wijzerplaat wil laten veranderen moet je dit eerst instellen. Dit doe je met automatiseringen in de Opdrachten-app. Let op dat je met één automatisering niet ver komt. Je wil bijvoorbeeld je werk-wijzerplaat zodra je op je werk aankomt. Dan moet je ook weer je thuis-wijzerplaat instellen zodra je thuiskomt. Anders is er geen trigger om weer te wisselen. Je moet als het ware een complete aaneengesloten planning maken voor je Apple Watch.

Voordat je de automatisering kunt instellen moet je een Apple Watch wijzerplaat maken. Hoe je dit doet lees je in onze aparte tip. Heb je al de wijzerplaat gemaakt? Lees dan verder.

Open de Opdrachten-app op je iPhone (standaard geïnstalleerd). Tik onderin op het Automatisering-tabblad, gevolgd door het plusje rechtsboven. Kies voor Persoonlijke automatisering en stel een trigger in, zoals Tijdstip of Aankomst.

Vul de voorwaarden en gegevens in, zoals de dag of locatie. Klaar? Tik op Volgende. Tik op Voeg taak toe en zoek in het zoekveld naar ‘Watch‘. Selecteer het Watch-app icoon en kies ‘Stel wijzerplaat in’.

Tik op het blauwe veld en selecteer de wijzerplaat in kwestie. Tik daarna op Volgende. Controleer je automatisering en tik op Gereed als het klopt. Bij sommige triggers moet je “Vraag voor uitvoeren” uitschakelen. Doe dit als het je gevraagd wordt.

Automatisch wijzerplaat veranderen: enkele situaties

We hebben al kort wat voorbeelden genoemd, maar we gaan er hier dieper op in. Ga vooral voor jezelf na wat jij nodig hebt van je wijzerplaat en of dit altijd hetzelfde is. Misschien kom je wel tot nieuwe inzichten!

Wijzerplaat voor thuis

Maak je thuis gebruik van slimme apparaten, dan kun je de bediening hiervoor op je wijzerplaat zetten. Dat kan met complicaties van de fabrikanten, maar ook met je eigen opdrachten uit de Opdrachten-app (vanaf watchOS 7). Je kunt ook de afstandsbediening voor je Apple TV hierop zetten, want thuis is natuurlijk dé plek om dat te gebruiken. Je kan natuurlijk kiezen voor een rustige wijzerplaat, want zoveel heb je misschien niet nodig vanuit huis.

Je stelt deze wijzerplaat in op basis van een locatie.

Wijzerplaat voor onderweg

Ga je met het openbaar vervoer naar je werk? Dan kun je instellen dat er een speciale OV-wijzerplaat verschijnt als je bij een treinstation aankomt. Hierop kun je complicaties van bijvoorbeeld de NS-app of Citymapper zetten. Daarmee zie je hoe lang je reis nog duurt en vanaf welk spoor je trein vertrekt. Ook zet je de tijd lekker groot in beeld zodat je sneller ziet of je nog wel op tijd komt. Een Agenda-complicatie kan ook van pas komen om alvast even te kijken met wie je eerste afspraak is.

Als je te voet onderweg bent kun je je activiteit groot in beeld zetten met een snelkoppeling naar je work-outs. Het is dan ook handig om het weer en de neerslag op je wijzerplaat te hebben zodat je weet of je moet rennen voor de regen.

Je stelt deze wijzerplaat in op basis van een locatie.

Wijzerplaat voor op je werk

Op je werk wil je misschien wel een zakelijke wijzerplaat, zoals Chronograaf of Meridian. Deze zien er netjes uit en bieden ruimte voor genoeg complicaties. Je kunt ook gebruikmaken van de Siri-wijzerplaat om op ieder moment op de hoogte te zijn van wat je nu moet doen (agendameldingen, herinneringen et cetera). Deze verandert automatisch met de dag mee. Als je je agenda en herinneringen goed gebruikt is deze wijzerplaat handig.

Je hebt op je werk weinig aan je automatiseringen voor thuis, dus die kun je vervangen door bijvoorbeeld een aandelen-complicatie of de snelste route naar huis. Ook je vertrekspoor is hier nog even niet relevant.

Je stelt deze wijzerplaat in op basis van een locatie.

Wijzerplaat voor in het weekend

In het weekend is het even klaar met je agenda: die kan weg. Ook de beurzen zijn dicht, dus weg met die aandelen-complicatie. De route naar je werk? Vergeet het maar! Jouw weekend moet echt voor jou zijn en dan moet je wijzerplaat je daar niet vanaf brengen. Daarom kun je kiezen voor een rustige wijzerplaat met bijvoorbeeld de Ademhaling-app als complicatie.

Ben je graag actief, verander je wijzerplaat dan naar bijvoorbeeld Activiteit Analoog. Hier is ruimte voor wat informatie, maar focust vooral op je activiteit. Ga je naar buiten in je weekend, dan zet je hier ook enkele weer-complicaties neer.

Je stelt deze wijzerplaat in op basis van een tijd.

Wist je dat je nog veel meer kunt doen met de Opdrachten-app en automatiseringen? Zo kun je bijvoorbeeld automatisch je navigatie starten in de auto, ongeacht of je CarPlay hebt of niet. Hoe je dat doet lees je in onze afzonderlijke tip.

Bekijk ook Zo start je automatisch je favoriete navigatie-app als je in de auto stapt Gebruik je tijdens het autorijden altijd dezelfde navigatie-app? Dan is er een manier om automatisch je favoriete verkeersapp te starten als je in de auto stapt. In deze tip lees je hoe je automatisch een app start als je verbinding maakt met Bluetooth of CarPlay.

Er zitten nog meer handige vernieuwingen in iOS 14 en er zijn allerlei nieuwe watchOS 7 functies zoals slapen, handenwassen en dans-workouts.