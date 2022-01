Wat zijn Apple's plannen voor de AirPods in 2022? Welke nieuwe modellen komen er en wat is er nieuw? We nemen de ontwikkelingen over de AirPods in 2022 met je door.

AirPods in 2022

De AirPods-lijn is inmiddels een hele productcategorie op zichzelf geworden. Met inmiddels vier verschillende modellen heeft Apple voor ieder wat wils. Maar wat zijn de veranderingen en vernieuwingen voor de AirPods in 2022? Vooral voor de fans van de in-ear oordopjes hebben we goed nieuws, want er staat een nieuw model op de planning van de AirPods Pro.

#1 Welke modellen van de AirPods komen er in 2022?

We verwachten dat Apple van één model AirPods een nieuwe set gaat uitbrengen in 2022. Er gaan al jaren geruchten over de nieuwe AirPods Pro 2. Dit zijn de modellen die we verwachten:

AirPods Pro 2 (nieuw)

AirPods 3 (2021-model)

AirPods 2 (2019-model)

AirPpods Max (2020-model)

De AirPods 3 (2021) en AirPods 2 (2019) blijven waarschijnlijk de rest van het jaar in het assortiment. De AirPods 3 zijn pas een paar maanden oud en de AirPods 2 blijven als goedkopere optie een keuze voor mensen die meer van dit design houden. Er zijn geen aanwijzingen dat Apple in 2022 met een nieuwe versie daarvan komt.

Het lijkt er ook niet op dat Apple werkt aan een nieuw model van de AirPods Max. In mei 2021 schreef een betrouwbare bron dat er toen geen sprake was van een tweede model. Sindsdien hebben we hier ook niks meer van vernomen. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks nieuws meer voor de AirPods Max op de planning staat.

#2 Design van de AirPods in 2022

Op het gebied van design gaan er mogelijk voor twee modellen iets veranderen: de AirPods Pro en de AirPods Max.

AirPods Pro 2022

De AirPods Pro 2 krijgen zo goed als zeker een nieuw design. Daarbij moet je denken aan een ontwerp wat overeenkomt met de Beats Studio Buds. Het gaat nog steeds om een in-ear ontwerp met verschillende maten rubberen oordopjes, maar dan zonder stokje. Het worden kleinere dopjes, waardoor waarschijnlijk ook de druksensor gaat verdwijnen. Wat hiervoor in de plaats komt en wat het voordeel van het nieuwe design is, is nog niet helemaal duidelijk.

AirPods Max

Eerder zeiden we al dat er waarschijnlijk geen nieuw model van de AirPods Max komt, maar dat betekent niet dat Apple helemaal niks gaat doen voor dit model. Bloomberg schreef eerder al dat Apple nieuwe kleuren voor de AirPods Max overwoog. Je kan nu kiezen uit spacegrijs, zilver, blauw, groen en roze, maar daar zou dus nog een of meerdere nieuwe kleuren bij kunnen komen. Apple zou ook nog kunnen variëren met nieuwe magnetische oorschelpen, die je los kan kopen en eenvoudig kan vervangen.

#3 Functies van AirPods in 2022

De AirPods Pro 2 krijgen waarschijnlijk een paar nieuwe functies, maar ook voor de overige AirPods-modellen verwachten we verbeteringen op het gebied van software.

AirPods Pro 2022

De grootste verbeteringen qua nieuwe functies voor de AirPods Pro 2 vinden we dankzij nieuwe onderdelen binnenin. De AirPods Pro van 2022 krijgen mogelijk nieuwe bewegingssensoren waarmee fitnesstracking mogelijk is. Wat je met de fitnesstracking in de AirPods Pro 2 precies kan doen (en hoe dit bijvoorbeeld samenwerkt met de Apple Watch) is niet helemaal duidelijk. Apple heeft in het verleden meerdere patenten voor gezondheidsfuncties in de AirPods vastgelegd.

Een andere verbetering vinden we mogelijk in de geluidskwaliteit. Sinds juni 2021 biedt Apple Music ondersteuning voor lossless muziek, maar met de AirPods kan je nog niet naar die geluidskwaliteit luisteren. Dat komt doordat de AirPods werken met Bluetooth, wat lossless audio niet ondersteunt. Apple’s audio-expert gaf al aan dat Bluetooth zorgt voor beperkingen bij de AirPods en lijkt daarmee indirect te hinten op een eigen protocol.

Overigens beweerde een bron in de zomer van 2021 al dat de AirPods op den duur lossless audio ondersteunen, al werd er toen nog gesproken over een software-update. Dat lijkt uitgesloten, maar ondersteuning bij de nieuwe AirPods Pro (dankzij een nieuwe draadloze chip) is niet ondenkbaar.

Hoewel er geen geruchten zijn, zou het ons niet verrassen als Apple besluit om de AirPods Pro 2 te voorzien van een U1-chip. Apple heeft de zoekfunctie voor AirPods in iOS 15 al verbeterd, maar het is nog lang niet zo nauwkeurig of betrouwbaar als bij de AirTag. Een U1-chip met Ultra-Wideband kan daar verandering in brengen.

Andere functies die we verwachten zijn ondersteuning voor Hé Siri, ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking, ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Dit zijn ook al functies die we in de huidige AirPods Pro hebben.

Software-updates voor huidige AirPods

Ieder jaar brengt Apple rond september ook een nieuwe update uit voor de AirPods-familie. Daarin worden elk jaar nieuwe functies toegevoegd. Afgelopen jaar was dat de eerder genoemde vernieuwde zoekfunctie, maar ook de functie Conversation Boost voor de AirPods Pro. Er zijn nog geen geruchten geweest over mogelijke nieuwe softwarefuncties voor de AirPods-familie, maar we denken dat Apple wel wat in petto heeft voor 2022.

#4 Release van nieuwe AirPods in 2022

De release van de AirPods Pro 2 staat waarschijnlijk gepland voor later dit najaar, dus ergens in september of oktober 2022. Oorspronkelijk had Apple de tweede generatie AirPods Pro al eerder uit willen brengen, maar het lijkt er nu op dat Apple dit najaar voor ogen heeft.

Eventuele andere kleuren voor de AirPods Max kunnen in principe op ieder moment aangekondigd worden. Apple heeft er echter een handje van om in het voorjaar wat nieuwe kleuren voor bestaande producten uit te brengen. Zo werd tijdens het april 2021-event de paarse iPhone 12 onthuld. Mocht Apple nieuwe AirPods Max kleuren gepland hebben, dan vinden we dit een logische timing.

De jaarlijkse software-update voor de AirPods wordt naar verwachting in juni aangekondigd, tijdens de WWDC 2022. De publieke versie verschijnt vervolgens ergens in september, samen met iOS 16.

#5 Prijs van nieuwe AirPods in 2022

Qua prijs denken we niet dat Apple veel veranderingen door gaat voeren in 2022. We denken dat de AirPods Pro 2 dezelfde adviesprijs krijgt als de huidige generatie en dat ook de adviesprijzen van de huidige modellen ongeveer gelijk blijven. Maar hou er rekening mee dat de AirPods regelmatig bij veel winkels in de aanbieding zijn en een stuk goedkoper zijn dan bij Apple.

Lees ook ons artikel met AirPods-aanbiedingen voor een overzicht van actuele prijzen van alle AirPods-modellen.

