De AirPods zijn ideaal om muziek mee te luisteren tijdens allerlei activiteiten, zoals sporten of tijdens het reizen. Je kan ook Siri gebruiken om berichten te versturen of snelle opdrachten te geven. Vanaf iOS 13.2, iPadOS 13.2 en watchOS 6.1 kan Siri op de AirPods ook iets nieuws. Siri kan namelijk berichten voorlezen via je AirPods. Dit werkt ook met sommige Beats-hoofdtelefoons. In deze tip lees je hoe het voorlezen van berichten via Siri op de AirPods werkt.

Siri berichten voorlezen via AirPods: zo werkt het

Als je deze functie ingeschakeld hebt, hoor je een geluidje en leest Siri automatisch het bericht aan je voor, zonder dat je hierom hoeft te vragen. Je kan daarna meteen antwoorden, zonder dat je het desbetreffende contact hoeft te kiezen of Siri daarom hoeft te vragen.

Dit heb je nodig om via Siri berichten voor te lezen

Deze functie werkt niet met elke koptelefoon. Het voorlezen van berichten met Siri werkt met deze hoofdtelefoons:

Het werkt dus met alle koptelefoons die uitgerust zijn met een H1-chip

Bovendien moet je iPhone, iPad of Apple Watch bijgewerkt zijn naar de juiste softwareversie:

iPhone: iOS 13.2 of nieuwer

iPad: iPadOS 13.2 of nieuwer

Apple Watch (Series 4 of nieuwer): watchOS 6.1 of nieuwer

Berichten met Siri voorlezen instellen

Je stelt dit als volgt in:

Zodra je je AirPods voor het eerst in doet op een toestel met iOS 13.2 of iPadOS 13.2, verschijnt een melding van de functie op het scherm. Tik op Kondig berichten aan met Siri om het in te schakelen. Zie je dit niet, dan schakel je het in via Instellingen > Berichtgeving > Kondig berichten aan met Siri Zet de schakelaar aan. Kies van wie je de berichten automatisch wil laten voorlezen: van je favorieten, recente contacten, al je contacten of van iedereen (dus ook onbekende nummers).

Wil je direct op een bericht antwoorden zonder dat Siri het antwoord opnieuw aan je voorleest, zet de schakelaar dan aan bij Antwoord zonder bevestiging.

Berichten voorlezen via Siri, zo gebruik je het

Als de instellingen juist staan, leest Siri automatisch je iMessage-bericht voor als je die van iemand krijgt. Het werkt alleen als je aangesloten apparaat zoals je iPhone vergrendeld is. Je hoort een klein geluidje, waarna Siri de naam van het contact en de inhoud van het bericht voorleest. Als het bericht te lang is, moet je het bericht vanaf je toestel lezen.

Na het oplezen van een bericht kun je direct antwoorden. Siri luistert na het voorlezen nog even mee, om te checken of je iets wil terug sturen. Dit werkt het beste als je je antwoord dicteert met “Antwoord”. Als je een bericht van iemand krijgt met “Hallo, hoe is het met je?”, kun je antwoorden door te zeggen “Antwoord ‘Met mij gaat alles goed'”. Je antwoord wordt zonder bevestiging verstuurd, mits je Antwoord zonder bevestiging ingeschakeld hebt. Als ontvanger van een door Siri verstuurd bericht, zie je een melding dat het bericht met Siri gedicteerd is.

Andere chatapps

Standaard werkt het voorlezen van nieuwe berichten alleen met iMessage en de Berichten-app. Apple beloofde echter bij de aankondiging dat de functie ook zou werken met chatapps die samenwerken met Siri, zoals WhatsApp en Telegram. Op dit moment werken deze apps nog niet met de functie. Of de apps aangepast moeten worden of dat de mogelijkheid voor externe apps teruggetrokken is, is niet helemaal duidelijk.

Een andere nieuwe functie in iOS 13 is dat je twee paar AirPods kan gebruiken met één iPhone. Meer daarover lees je in onze aparte tip over samen met AirPods luisteren.