De AirPods Pro zijn Apple's bestverkopende Bluetooth oordopjes, maar de nieuwste versie stamt alweer uit 2022. Er zijn wel nieuwe AirPods Pro in zicht, maar zien we die wel in 2025? En hoe zit het met andere nieuwe AirPods-modellen in 2025?

Apple lijkt zich op te maken voor een nieuwe generatie AirPods. Volgens betrouwbare bronnen mogen we AirPods Pro 3 verwachten, met diverse verbeteringen op het gebied van gezondheid en audio. Ook de AirPods Max 2 staan op de planning, al moeten liefhebbers van over-ear-hoofdtelefoons mogelijk wat langer geduld hebben. Het lijkt er niet op dat we in 2205 nog nieuwe AirPods hoeven te verwachten.

AirPods Pro 3: focus op gezondheid en audio

Apple zou werken aan de derde generatie AirPods Pro. Naast verbeteringen op het gebied van audio, lijkt Apple ook in te zetten op gezondheidsfuncties.

Volgens de geruchten krijgt de nieuwe AirPods Pro een vernieuwd ontwerp, met een compactere oplaadcase en slankere oortjes. Binnenin wordt waarschijnlijk de nieuwe H3-chip gebruikt, die efficiëntere verwerking van audio en sensordata mogelijk maakt. Dit zou moeten zorgen voor betere ruisonderdrukking én een langere batterijduur. Ook zou Apple de nieuwe U2-chip in de case stoppen, waarmee de locatie veel preciezer te vinden is via Zoek mijn.

Apple zou bovendien werken aan nieuwe sensoren in de oordopjes, waarmee je onder andere je hartslag en lichaamstemperatuur kunt meten. Ten slotte krijgt ook gehoorbescherming extra aandacht: de AirPods Pro 3 zouden in staat zijn om schadelijke geluidsniveaus te detecteren en je daarvoor te waarschuwen.

Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de AirPods Pro 3 in 2025 zouden verschijnen, aangezien het dan drie jaar na de AirPods Pro 2 is. Ook beweerden bronnen eerder dit jaar dat de AirPods Pro 3 “slechts maanden van ons verwijderd zijn”. Maar nu zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo dat het mogelijk tot 2026 duurt voordat we een significante update bij de AirPods-lijn zien. Dat doet vermoeden dat de AirPods Pro 3 pas in 2026 komen.

Bekijk ook AirPods Pro 3 mogelijk op komst: verwijzingen ontdekt in iOS AirPods zijn de meest populaire draadloze oordopjes op de markt. Logisch dus dat Apple werkt aan een opvolger van de AirPods Pro 2 uit 2022. Nu is de eerste officiële verwijzing naar de AirPods Pro 3 opgedoken.

Ook aan de AirPods Max 2 wordt gewerkt

Al geruime tijd gaan er geruchten dat Apple werkt aan een opvolger van de AirPods Max. Deze over-ear koptelefoon verscheen oorspronkelijk in 2020 en kreeg in 2024 een bescheiden update met een usb-c poort. Dankzij die toevoeging is het sinds iOS 18.4 mogelijk om via een kabel lossless audio af te spelen. Toch lijkt de ontwikkeling van een echte opvolger in een lager tempo te verlopen dan bij andere AirPods-modellen.

Voor de AirPods Max 2 zou Apple allereerst focussen op een lichter ontwerp. Een veelgehoorde klacht -waar ook wij tegenaan liepen – is dat het huidige model met bijna 400 gram behoorlijk zwaar is. Bij langer gebruik kan dat ongemak aan je nek opleveren. Daarom zou Apple nu werken aan een lichter alternatief dat comfortabeler is voor dagelijks gebruik.

Daarnaast wordt verwacht dat ook de AirPods Max 2 de overstap maakt naar de H3-chip. Daarmee zou niet alleen de audiokwaliteit verbeteren, maar ook de energie-efficiëntie en draadloze prestaties. Voor de AirPods Max 2 wordt het geduld nog langer op de proef gesteld: die worden op z’n vroegst in 2026 verwacht, maar de kans is groot dat de echte opvolger pas in 2027 verschijnt.

Onze eigen ervaringen met de AirPods Max met usb-c en lossless audio lees je in onze reveiw.

Bekijk ook Review AirPods Max (usb-c): maakt lossless het verschil? In deze review van de AirPods Max met usb-c lees je wat we vinden van de verbeteringen in Apple’s hoofdtelefoon, met name wat betreft lossless audio-support. Is dat reden genoeg om nu voor de nieuwste AirPods Max te gaan?

Geen nieuwe AirPods in 2025

Het heeft er dus alle schijn van dat Apple in 2025 helemaal geen nieuwe AirPods meer gaat uitbrengen, als het aan de Apple-analist ligt. De reguliere AirPods kregen in 2024 nog een flinke update, met als opvallendste vernieuwing de introductie van de AirPods 4 mét ruisonderdrukking.

Maar dat betekent gelukkig niet dat er niks komt, want met iOS 19 zouden de AirPods wel een vertaalfunctie krijgen.