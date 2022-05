BMW zonder CarPlay

Volgens Automotive News Europe zijn de chips van de nieuwe leverancier nog niet geschikt voor CarPlay en Android Auto. Er is een software-update nodig om het werkend te krijgen en dat geldt ook voor WiFi in de auto. De eerste vier maanden van 2022 zijn er auto’s geleverd die niet deze functionaliteit hebben. Een over-the-air software-update komt uiterlijk eind juni. Om hoeveel exemplaren het gaat wilde BMW niet zeggen. Wel weten we dat voertuigen met ‘6P1’ in de productiecode zijn getroffen. Er komen klachten uit Italië, Spanje, Frankrijk en andere Europese landen, maar ook uit de VS. Deze BMW-rijders hebben hun nieuwe auto ontvangen zonder dat er CarPlay in zat.



Behalve techbedrijven hebben ook autofabrikanten te maken met chiptekorten, waardoor ze op bepaalde functionaliteit hebben beknibbeld. Afgelopen november maakte BMW bijvoorbeeld al bekend dat sommige modellen niet meer met touchscreen en backup -assistent worden geleverd. De kopers kregen een paar honderd euro retour als goedmakertje.

Eerder was BMW al in het nieuws omdat ze een jaarabonnement van €100 per jaar voor CarPlay wilden invoeren. De meeste fabrikanten bieden het gratis aan. BMW heeft wel op een ander vlak een streepje voor: het was de eerste en voorlopig een van de weinige fabrikanten die Apple CarKey aanbiedt: daarmee kun je je autodeur openen door met je iPhone in de buurt te komen. Later volgden Kia en Genesis.

Bij andere fabrikanten is er ook sprake van beknibbeling op functies vanwege chiptekorten. Zo levert General Motors auto’s zonder draadloos opladen en zijn er nu Ford-modellen zonder achterruitverlichting en aircobediening. Intel voorspelt dat de schaarste nog tot 2024 kan aanhouden.

Let dus op als je binnenkort de aanschaf van een auto hebt gepland. Er kunnen soms zomaar functies ontbreken die je op een occasion van één of twee jaar oud wél krijgt. Alle automodellen met CarPlay vind je in ons overzicht.