Apple gaat in 2022 zeer waarschijnlijk meerdere nieuwe Apple Watch-modellen uitbrengen. In dit artikel blikken we voor uit op al het nieuws voor de Apple Watch in 2022. Welke vernieuwingen komen eraan?

Ieder jaar in september kondigt Apple een nieuwe Apple Watch aan en dat zal in 2022 niet anders zijn. Veel Apple-fans kijken vaak reikhalzend uit naar de nieuwe Apple Watch en dit jaar lijkt er meer om naar uit te kijken dan ooit. Met meerdere nieuwe modellen zoals de Apple Watch Series 8 en misschien wel een grote verandering blikken we vooruit op alle nieuwe functies voor de Apple Watch in 2022.

#1 Apple Watch in 2022: welke modellen kun je verwachten?

Dit jaar worden we mogelijk getrakteerd op niet één of twee maar drie nieuwe modellen. Apple heeft vaker meerdere modellen tegelijkertijd uitgebracht, zoals de Apple Watch Series 1 en Apple Watch Series 2 in 2016 en de Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE in 2020. Maar drie modellen is nog nooit eerder voorgekomen. Dit zijn de modellen die we verwachten:

De Apple Watch Series 8 wordt de logische opvolger van de huidige Apple Watch Series 7, terwijl de Apple Watch SE 2022 de vervanger wordt van de Apple Watch SE. De kans lijkt zeer groot dat deze twee modellen er in ieder geval aan komen. Het meest onzeker zijn we over de ‘rugged’ Apple Watch sportversie. Er zijn geruchten dat Apple met een extra robuuste en stevige Apple Watch komt, speciaal bedoeld voor sporters en liefhebbers van het buitenleven.

#2 Drie modellen, drie designs?

Dat Apple met drie verschillende modellen komt, heeft mogelijk ook te maken met de drie verschillende ontwerpen die Apple gaat gebruiken. Omdat de designs waarschijnlijk zoveel verschillen, bespreken we deze per model apart.

Apple Watch Series 8

Het wordt een spannend jaar wat betreft de Apple Watch. Afgelopen jaar gingen er tal van geruchten, zowel van betrouwbare als minder betrouwbare bronnen, dat de Apple Watch Series 7 een gloednieuw design zou krijgen. In plaats van de afgeronde zijkanten, zou Apple overstappen naar platte zijkanten en een groter scherm. Dat grotere scherm kwam er wel, maar van dat nieuwe design hebben we nog niets vernomen. De bronnen beweerden na de aankondiging dat het design er toch echt aan zat te komen, maar dat het achteraf gezien het design van de Apple Watch Series 8 zou zijn. Maar of dat ook echt zo is? Dat weten we pas in september.



Dit jaar wel dit nieuwe design?

Het is de laatste maanden stil geweest wat betreft het design. Dat is ook niet zo gek, want geruchtenlekkers durven hun vingers er niet aan te branden. Desalniettemin zou een nieuw zeker welkom zijn, want het ontwerp is aankomende september alweer zo’n vier jaar oud. Toch vragen we ons af of Apple wel al zo snel een nieuw design zou introduceren nadat er afgelopen jaar een heel nieuw scherm in kwam.

Apple Watch SE 2022

Voor de Apple Watch SE 2022 verwachten we qua design geen grote veranderingen. Het ontwerp zal waarschijnlijk identiek blijven met de huidige versie. De SE-lijn staat daar immers om bekend, ook bij de iPhone. Wellicht dat Apple voor een ander kleurtje gaat kiezen, maar wij zien toch eigenlijk het liefst gewoon spacegrijs, zilver en goud. Zeker omdat die kleuren bij de Apple Watch Series 7 juist ontbreken.

Apple Watch sportversie

Hoe de sportversie eruit gaat zien, is nog een grote vraag. Aangezien er gesproken wordt over een extra robuuste versie, denken we ook dat deze er wat ruiger uit ziet. Dus iets dikker en misschien wat bredere randen, mogelijk van iets ander materiaal. We hopen dat deze rugged Apple Watch er in ieder geval wel mooier uit gaat zien dan de huidige Apple Watch met stevig hoesje, want dat vinden we eerlijk gezegd geen gezicht.



Hopelijk ziet de ‘rugged’ Apple Watch er mooier uit dan deze case.

#3 Display: komt er een derde formaat bij?

De Apple Watch is altijd in twee verschillende formaten beschikbaar, maar het zou zomaar kunnen dat hier dit jaar verandering in komt. Maar voor welk model is nog de vraag.

Apple Watch Series 8

Display-expert Ross Young zei afgelopen oktober dat de Apple Watch Series 8 mogelijk in drie formaten komt. Hij suggereerde daarbij dat het om een extra groot formaat gaat. Kiest Apple straks voor een scherm van 48mm of misschien zelfs 50mm? Apple zou ook nog dit jaar kunnen kiezen voor een nieuwe schermtechniek, namelijk micro-LED. Geruchten hierover gaan al jaren, met de Apple Watch als potientiele kanshebber.

Apple Watch SE 2022

We denken dat het scherm van de Apple Watch SE 2022 nagenoeg ongewijzigd blijft. Dat betekent dat Apple wederom kiest voor 40mm en 44mm. Een andere optie is dat Apple het scherm vergroot naar 41mm en 45mm, dezelfde maten als de huidige Apple Watch Series 7. Maar daarmee zit de nieuwe Apple Watch SE 2 misschien vooral de Apple Watch Series 8 in de weg, omdat de twee dan teveel op elkaar lijken.

Apple Watch sportversie

Als we weer terugdenken aan het gerucht over een grotere Apple Watch, denken we dat dit perfect past bij deze sportversie. Aangezien deze vooral bedoeld is voor buitensporters, past een groot scherm hier een stuk beter bij. Je kan dan makkelijker in beweging even snel het scherm aflezen, helemaal in de buitenlucht.

#4 Functies in Apple Watch-modellen van 2022: minder vernieuwend dan gehoopt?

Naast het design en het scherm, draait het bij de Apple Watch vaak om nieuwe functies. En dan met name om nieuwe gezondheidsfuncties. De afgelopen jaren zijn er diverse geruchten geweest over functies waar Apple mee bezig is, maar het nieuwste gerucht zegt dat het dit jaar minder spectaculair wordt dan verwacht.

Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 krijgt wellicht een nieuwe gezondheidsfunctie, zoals het meten van je lichaamstemperatuur. Althans, zo voorspelden bronnen vorig jaar. Inmiddels is het al een tijdje stil rondom dit onderwerp en zou Apple zelfs enkele gezondheidsfuncties uitgesteld hebben.

Apple kan wel enkele functies verder verbeteren, bijvoorbeeld dankzij een betere batterij. Denk dan aan een meer geavanceerde slaapfunctie, waardoor er tijdens je slaap meer data bijgehouden wordt zonder dat je bang hoeft te zijn dat dit een flinke hap uit je batterijduur neemt.

Verder hopen we dat Apple er een snellere chip in doet. Ondanks dat het huidige model de nieuwere S7-chip heeft, heeft deze dezelfde prestaties. Hoewel we de Apple Watch niet traag vinden, zou een nieuwere chip ook voor nieuwe mogelijkheden kunnen zorgen.

Apple Watch SE 2022

De Apple Watch SE 2022 krijgt mogelijk enkele functies die nog niet in het huidige model zitten, maar nu nog exclusief zijn voor het standaard model (de Apple Watch Series 7). Denk dan aan de ECG-app of misschien de saturatiemeter. Maar we verwachten dit alleen als Apple de Apple Watch Series 8 verder weet te onderscheiden met andere nieuwe functies of bijvoorbeeld een gloednieuw design. Een nieuwere chip, bijvoorbeeld de S7-chip van afgelopen jaar, lijkt ons samen met sneller opladen de meest logische verbetering.

Apple Watch sportversie

Voor de sportversie verwachten we qua functies eigenlijk dezelfde mogelijkheden als de Apple Watch Series 8. Een hartslagsensor, ECG-meter, saturatiemeter en waarschuwingen voor hoge en lage hartslag: alle huidige gezondheidsfuncties vinden we waarschijnlijk ook in dit model. Deze sportversie zal zich vooral onderscheiden met het design en niet zozeer qua werking. Het is daarom ook nog de vraag of dit gewoon een aparte uitvoering van de Apple Watch Series 8 wordt of dat het als een compleet ander model gepresenteerd wordt.

Algemene verbeteringen: onze wensen

We hebben nog wel een aantal suggesties voor Apple met verbeteringen voor aankomende Apple Watch-modellen:

Standaard draadloos opladen: De Apple Watch opladen kan nog steeds alleen maar met de speciale Apple Watch-lader, terwijl Apple ooit anders van plan was met de AirPower. We hopen dan ook ieder jaar op ondersteuning voor gewone Qi-laders, al hebben we ook vrede met het ondersteunen van MagSafe.

Vernieuwde knoppen: Apple zou de knoppen op de Apple Watch een update kunnen geven, op dezelfde manier als dat we dat destijds bij de iPhone 7 zagen. Dus geen fysiek indrukbare knop meer, maar een knop die met een tikje van de Taptic Engine het gevoel van een echte knop simuleert.

Verbeterde waterbestendigheid: Zwemmen met de Apple Watch is geen enkel probleem, maar voor extreme watersporten of diepzeeduiken is het horloge minder geschikt. Apple zou ook aan nieuwe zwemfuncties voor de Apple Watch werken. De eerder genoemde vernieuwde knoppen zouden ook goed van pas komen voor betere waterbestendigheid.

#5 Release van Apple Watch 2022 modellen

Apple gaat de nieuwe modellen waarschijnlijk in september 2022 aankondigen. Dit komt overeen met de aankondigingen van voorgaande jaren. Dit zal dan tijdens het grote iPhone 14-event van 2022 zijn. Of de Apple Watch ook meteen diezelfde maand beschikbaar is, is nu nog veel te vroeg om te zeggen. Vorig jaar duurde het bij de Apple Watch Series 7 wat langer, maar later dan oktober verwachten we de modellen niet.

#6 Prijs Apple Watch 2022 modellen

Qua prijs verwachten we geen grote veranderingen. De Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2022 vervangen respectievelijk de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE, dus de prijzen zullen ook ongeveer hetzelfde blijven. Of de speciale sportversie van de Apple Watch een andere prijs krijgt, is nog onduidelijk. Wellicht dat de prijs iets hoger ligt als Apple er een specifieke functie aan toevoegt die je alleen op dit model vindt.

Dit zijn de verwachte prijzen:

