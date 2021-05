Apple werkt aan een nieuwe AirPods Pro 2 met een nieuw design. Deze tweede generatie AirPods Pro met fitnesstracking komen in 2022. Voor die tijd brengt Apple later dit jaar nog de AirPods 3 uit, met nieuw design.

Het is al een tijdje stil rondom de gewone AirPods en de AirPods Pro. De gewone AirPods kregen in maart 2019 een update, terwijl de AirPods Pro in oktober 2019 voor het eerst verschenen. Er gaan echter al maanden geruchten over nieuwe modellen en nu is er met name over de AirPods Pro 2 meer duidelijkheid. De AirPods Pro 2 verschijnen in 2022 en krijgen een sterkere focus op fitness, zo beweert Bloomberg.



AirPods Pro 2 in 2022 met fitnesstracking

De belangrijkste verbetering in de AirPods Pro 2 is volgens Mark Gurman van Bloomberg de verbeterde bewegingssensoren met fitnesstracking. Hoe Apple de bewegingssensoren precies gaat gebruiken en welke mogelijkheden voor fitnesstracking er precies bij komen, is niet helemaal duidelijk. In het verleden heeft Apple wel patenten vastgelegd waarin de AirPods gezondheidsfuncties kregen dankzij nieuwe sensoren.

Behalve de toegevoegde functies voor fitness, krijgen de AirPods Pro mogelijk ook een nieuw design. Apple zou een ontwerp zonder stokjes getest hebben, vergelijkbaar met de inmiddels gelekte Beats Studio Buds. Die nieuwe Beats-oordopjes worden volgens Mark Gurman volgende maand aangekondigd.

Apple had oorspronkelijk deze nieuwe AirPods Pro 2 dit jaar uit willen brengen, maar nu staan ze op de planning voor 2022. Voor die tijd krijgen we nog wel de AirPods 3.

‘AirPods 3 met nieuw design in 2021

Over de AirPods 3 heeft Bloomberg niets nieuws te melden. Er waren al sterke aanwijzingen dat de standaard AirPods dit jaar een update krijgen. Bloomberg spreekt opnieuw over een design dat grotendeels overeenkomt met dat van de huidige AirPods Pro. De vraag of dat betekent dat er ook rubberen oordopjes met in-ear design aan zitten, blijft onbeantwoord.

Er zijn de afgelopen maanden al renders en onderdelen uitgelekt. Daarop zagen we steeds de AirPods met een AirPods Pro-achtig ontwerp, maar dan zonder de rubberen in-ear dopjes. Niet iedereen is fan van het in-ear design, dus het zou logisch zijn als Apple de standaard AirPods uitbrengt zonder dit ontwerp. Naar verwachting ontbreekt bij de nieuwe AirPods 3 de ruisonderdrukking. Wel wordt de oplaadcase opnieuw ontworpen (vermoedelijk vergelijkbaar met de huidige AirPods Pro) en is het stokje een stuk korter.

De release van de AirPods 3 staat dus nog altijd gepland voor later dit jaar.

Nieuwe kleur AirPods Max in overweging

Apple heeft momenteel geen nieuw nieuwe tweede generatie van de AirPods Max in ontwikkeling, maar overweegt wel nieuwe kleuren uit te brengen. Momenteel kan je kiezen uit meerdere kleuren, namelijk spacegrijs, blauw, zilver, groen en roze. Welke kleuren daarbij komen, is niet duidelijk.